Fast wäre er gestorben! Jetzt lebt Darts-Ass seinen WM-Traum

London (England) - Mit einem völlig souveränen 3:0-Erfolg gegen den Kanadier Jim Long (56) feierte James Hurrell (40) am Dienstag sein nahezu perfektes WM-Debüt. Vor dem Premieren-Auftritt im berühmten Londoner Alexandra Palace musste der Engländer aber erst einmal den Tod besiegen.

Der englische Darts-Spieler James Hurrell (40) erlebte ein WM-Debüt nach Maß. Um ein Haar wäre es aber gar nicht dazu gekommen. © Steven Paston/PA Wire/dpa

"Ich möchte mich bei dem Chirurgen bedanken, der mich operiert hat", erklärte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Erstrunden-Partie der PDC Darts-Weltmeisterschaft. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch hier sein würde."

"Um ehrlich zu sein, ich war dem Tod so nahe. All die harte Arbeit zahlt sich aus", fügte er an. Vor einiger Zeit wurde beim Briten ein sogenannter Volvulus - auch Darmverschlingung genannt - diagnostiziert.

Dabei dreht sich das Verdauungsorgan um sich selbst. Es handelt sich um einen medizinischen Notfall, der sofort operiert werden muss. "Ich hatte einen verdrehten Darm, und das möchte ich nicht noch einmal durchmachen, um ehrlich zu sein", verriet Hurrell.

Inzwischen hat er sich nicht nur von der Nahtoderfahrung erholt, sondern ist am Oche sogar durchgestartet. Anfang 2024 ergatterte er bei der Q-School eine Tour-Card, nach dem gelungenen WM-Debüt wartet in der zweiten Runde mit Michael van Gerwen (35) ein echtes Highlight-Spiel auf den Pfeilwerfer aus Oxfordshire.