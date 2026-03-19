"Habe etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen": Darts-Star muss ohne Schlüpfer spielen

England - Ricky Evans (35) begeistert seine Fans nicht nur mit rasend schnellen Darts, sondern sorgt als bunter Vogel der Tour auch gern für den einen oder anderen Lacher. Jetzt enthüllte der Brite allerdings eine kuriose Anekdote, die er umgehend bereute.

Für Ricky Evans (35) gehört Entertainment zum Darts-Sport dazu. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Im Interview mit "talkSPORT" wurde "Rapid" eigentlich nach seinen Erfahrungen mit den Furz-Skandalen der vergangenen Monate gefragt, doch als Antwort fiel ihm eine Geschichte aus dem Jahr 2018 ein.

Damals erreichte der heute 35-Jährige bei der Dutch Darts Championship in Maastricht sogar das Finale gegen Ian White (55), er trat dafür jedoch ohne Unterhose ans Oche.

"Wir waren etwas essen und ich habe mir keinen Gefallen getan. Ich habe etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen – und ich hatte keinen Ersatz dabei", stammelte Evans den Grund für seine ungewöhnliche Freizügigkeit heraus, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

"Ich habe sie ausgezogen, in den Mülleimer geworfen, die nächsten drei Spiele ohne Boxershorts gespielt – und ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade erzähle. Ich bereue das just in diesem Moment", scherzte der schnellste Werfer in den Top 50.

Welche Köstlichkeit der Übeltäter war? "Es könnte McDonald's gewesen sein", erinnerte sich Evans. "Vielleicht haben auch das Adrenalin und der Siegesdruck ihren Beitrag geleistet. Ich dachte, ich wäre sicher, aber es ist nach hinten losgegangen."