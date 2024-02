"Spiele schon lange Zeit": Darts-Wunderkind Littler spricht bereits über Rücktritt!

London (England) - Er feierte gerade erst seinen großen Durchbruch! Darts-Wunderkind Luke Littler (17) stürmte mit seinem Finaleinzug bei der WM in die Weltspitze - doch keine zwei Monate später macht er sich schon Gedanken über seinen Rücktritt!

Luke Littler (17) steht eine lange Karriere in der Darts-Weltspitze bevor - oder nicht? © Andreas Gora/dpa

Mit seinem sensationellen Durchbruch hatte niemand gerechnet: Im zarten Alter von 16 Jahren begeisterte Luke Littler bei seiner ersten Teilnahme an einer Darts-WM die gesamte Szene, erst im Finale stoppte Namensvetter Luke Humphries (29) seinen Lauf.

Kurz vor seinem 17. Geburtstag im Januar feierte er dann seinen ersten Titel in der World Series of Darts - ein zukünftiger Dominator des Sports schien geboren.

Dem schiebt Littler selbst jetzt aber schnell einen Riegel vor: Der Youngster denkt schon jetzt über seinen Rücktritt nach!

Er spiele schon seit einer langen Zeit Darts, erklärte der junge Engländer bei The Times. Aus seiner Zeit in der Jugend stapelten sich die Trophäen und Pokale auf seinem Fensterbrett, einige seien in Boxen verstaut, weil er schlicht keinen Platz habe.

Doch das scheint bei Littler nicht den Hunger nach mehr zu wecken, sondern im Gegenteil: "Vielleicht mache ich noch zehn oder fünfzehn Jahre und setze mich zur Ruhe, wenn ich dann genug habe!"