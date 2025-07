Die Finals 2025 in Dresden: Olympia-Teilnehmer Eder holt Gold im Mehrkampf

Die Finals 2025 in Dresden im Liveblog: Timo Eder (20) krönt sich im Gerätturn-Mehrkampf der Männer erstmals zum Deutschen Meister!

Von Tina Hofmann, Enrico Lucke, Florian Mentele, Aliena Rein, Tim Schölzel

Dresden - Ab Donnerstag schaut Sport-Deutschland auf Dresden. In Elbflorenz steigen "Die Finals". Das Event vereint die Deutschen Meisterschaften in 20 verschiedenen Sportarten an einem Standort.

Von den klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Rudern, Gerätturnen, Faustball und Kanu hin zu den Trends 3x3-Basketball, Coastal Rowing oder Stand-Up-Paddling wird im gesamten Stadtgebiet einiges geboten. Wir berichten für Euch im Liveblog über das Event.

17.42 Uhr: Timo Eder triumphiert im Mehrkampf!

Timo Eder (20) krönt sich im Gerätturn-Mehrkampf der Männer erstmals zum Deutschen Meister! Der Olympia-Teilnehmer aus Ludwigsburg landete in der JOYNEXT Arena vor Alexander Kunz (22) und Valentin Zapf (23) - und trat so die Nachfolge von Lukas Dauer (32) an.

Timo Eder (20) konnte in Dresden jubeln. © Sebastian Kahnert/dpa

Alexander Kunz (l.), Timo Eder (20, M.) und Valentin Zapf bei der Siegerehrung auf dem Podest. © Sebastian Kahnert/dpa

17.19 Uhr: Entscheidungen im Florett-Einzel

Paul Luca Faul (22) vom FC Tauberbischofsheim und Anna Kleibrink (34, DFC Düsseldorf) feiern den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Einzel der Herren bzw. Damen.

16.45 Uhr: Sensation im Faustball-Finale!

Damit hätten wohl die wenigstens gerechnet: Der TSV Hagen 1860 gewinnt die Deutsche Meisterschaft im Faustball-Finale gegen den haushohen Favoriten TSV Pfungstadt. Der Rekordmeister hatte eigentlich den zwölften Titel in Folge im Visier, doch Hagen ist die Revanche für das letztjährige Finale in Stuttgart geglückt. Die Sauerländer siegten mit 4:2 in den Sätzen und durchbrachen so die Dominanz der Hessen.

Der TSV Hagen 1860 ist deutsche Faustball-Meister! © Matthias Rietschel

16.16 Uhr: Tränen beim Hochsprung

Mehrkämpferin Leona Grimm (25) von der LG Staufen verreißt ihren dritten Versuch beim Hochsprung, anschließend kullern Tränen im Heinz-Steyer-Stadion. Für viele Athleten sind die Finals das absolute Jahreshighlight - und das merkt man nicht nur in den Finalrunden.

15.45 Uhr: Timo Eder turnt im Mehrkampf

Beim Geräteturnen im Mehrkampf der Männer in der JOYNEXT Arena ist aktuell Timo Eder (20) im Einsatz. Der gebürtige Ludwigsburger hat Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris und bei den Turn-Europameisterschaften 2025 vertreten. Bei der EM holte er sich im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Karina Schönmaier Gold.

Timo Eder (20) ist bei den Finals am Start. © Marijan Murat/dpa

14.02 Uhr: Im strömenden Regen fällt die erste Final-Entscheidung im Faustball

Im strömenden Regen hat sich der Ahlhorner SV im Faustball-Finale der Frauen den deutschen Meistertitel gegen den TV Jahn Schneverdingen gesichert. Anfang des Monats duellierten sich beide Teams noch im Champions-Cup-Finale, dem äquivalent zur Champions League. Auch diesen Titel holten sich die Mädels um Ahlhorn-Angreiferin Jordan Nadermann.

13.41 Uhr: Entscheidung bei den Florett-Herren im Team gefallen

Auch bei den Herren räumt im Florett-Team Tauberbischofsheim ab und setzt sich im Finale gegen die TG Dörnigheim durch.

13.29 Uhr: 14 Uhr starten die Turnwettkämpfe mit dem Mehrkampf der Männer

Wo demnächst die Dresdner Eislöwen in der DEL Eishockey spielen, finden an diesem Wochenende bei den Finals die Turnwettkämpfe, die Rhythmische Sportgymnastik und die Akrobatik statt. Den Auftakt macht der Mehrkampf der Männer heute ab 14 Uhr. Für die Veranstaltung benötigt man ein Ticket.

In der Joynext Arena, wo sonst die Dresdner Eislöwen Eishockey spielen, finden bei den Finals die Turnwettkämpfe, die Rhythmische Sportgymnastik und die Akrobatik statt. © Imago / Jan Huebner

13.13 Uhr: Zehnkampf-Star Leo Neugebauer im Heinz-Steyer-Stadion in Aktion

Beim Zehnkampf der Männer ist aktuell Leichtathletik-Star Leo Neugebauer, Zweiter bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, im Heinz-Steyer-Stadion am Start. Er absolviert allerdings nicht den gesamten Wettkampf, sondern genauso wie Niklas Kaul nur einige Disziplinen. Für die Leichtathletik-Wettbewerbe herrscht am Donnerstag und Freitag auf gewissen Bereichen der Tribüne freier Eintritt. Am Wochenende sind die Deutschen Meisterschaften in dieser Sportart allerdings bereits ausverkauft.

Leo Neugebauer. © Sven Hoppe/dpa

12.07 Uhr: Titel im Florett Team der Damen geht an Tauberbischofsheim, erste Entscheidung im Faustball gefallen

Die erste Entscheidung im Fechten ist gefallen. Der Titel ging an den FC Tauberbischofsheim. Der Ort ist Deutschlands Hochburg in diesem Sport. Im Faustball der Männer hat sich im Spiel um Platz drei der TV Vaihingen/Enz die Bronzemedaille gegen den Leichlinger TV gesichert.