UFC-Star tobt wegen Fan-Plakat, seine Frau muss ihn bremsen!

Auf dem selbst gemachten Poster stand in großen Lettern: "Hey Dustin, deine Ehefrau ist in meinen Privatnachrichten".

Während einer Parade in Lafayette, der Heimatstadt von "The Diamond" im Bundesstaat Louisiana, hielt ein mutiger Besucher ein dreistes Plakat in die Höhe, wie in Videos des Vorfalls zu sehen ist.

Beim letzten Schlagabtausch gegen Conor McGregor (34, l.) behielt Dustin Poirier (34) die Oberhand. © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zwar müssen sich Sportler im Rampenlicht oftmals mit weitaus schlimmeren Beschimpfungen herumschlagen, doch die Effektivität des benutzten Satzes hat in diesem Fall einen Grund.

Es waren die Worte, die Conor McGregor (34) seinem Kontrahenten nach der Niederlage im July 2021 hinterherrief, als dieser das Oktagon verließ.

"The Notoriuos" brach sich kurz vor Ende der erste Runde das linke Bein und musste aufgeben, sein Mundwerk war aber weiterhin intakt und so fauchte er noch am Boden liegend in Richtung des Gewinners: "Deine Frau ist in meinen DMs! Hey Baby, schreib mir zurück, ich rede später mit dir und werde zur After-Party im Nachtclub Wynn sein."

Zwischen den beiden Fightern herrscht seit Jahren böses Blut. Dreimal standen sie sich schon im Käfig gegenüber, nach McGregors Auftaktsieg gelang Poirier in den folgenden Aufeinandertreffen die doppelte Revanche.