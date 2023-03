Kann Capretti Abstiegskampf? Ingolstadt hält trotz Talfahrt am Trainer fest

Nichtsdestotrotz bekam dieser am Montagabend von Dietmar Beiersdorfer (59), Geschäftsführer Sport, im Donaukurier das Vertrauen ausgesprochen: "Rino Capretti ist unser Cheftrainer und wird unsere Mannschaft auf das Spiel gegen die Löwen vorbereiten. Er wird das Team am Montag im Audi-Sportpark coachen."

Sinnbild des Niedergangs ist aktuell Capretti, der vierte Trainer in weniger als zwei Jahren unter der Führung Metzelders.

Doch egal wie man die Bilanz vom Deutschland-Italiener drehen und wenden mag, unterm Strich bleibt: Der FC Ingolstadt befindet sich unter Capretti in einer sich immer weiter zuspitzenden Abwärtsspirale.

Man kann die Bilanz von Guerino Capretti auf verschiedene Art lesen: Vier Zähler seit Amtsantritt Anfang Februar, Punkteschnitt 0,44. Zuletzt fünf Niederlagen in Folge, Abrutschen von Platz 7 auf Rang 13 in der Tabelle.

Ein Bild mit ganz viel Symbolcharakter: Während Zwickau weiterspielt, geht Ingolstadts Patrick Schmidt (29, M., früher Dynamo Dresden) zu Boden und lamentiert. © Picture Point / Roger Petzsche

Doch die Frage ist, wie lange noch? Das Krisenduell gegen 1860 München bietet eine gute Gelegenheit, endlich den Bock umzustoßen. Im Misserfolgsfall droht Ingolstadt gänzlich in die Abstiegszone abzurutschen.

Dort hat die Konkurrenz neue Kraft und vor allem Punkte getankt: Oldenburg gewann unter Neu-Trainer Fuat Kilic (49) zwei von drei Partien, Bayreuth landete einen Überraschungscoup in Dresden, Halle ist in sieben Spielen unter Sreto Ristic (47) unbesiegt und Zwickau schlug am Sonntag eben Ingolstadt mit 2:0.



Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für den FCI nur noch sieben Zähler. Und: Erfahrungsgemäß sind in der 3. Liga etwa 45 Punkte vonnöten, um nicht abzusteigen. Ergo müsste Ingolstadt Minimum dreimal gewinnen.

Kaum vorstellbar, wenn das Team weiter so auftritt. Denn Capretti zeigte schon bei Dynamo, dass er Abstiegskampf nicht kann. Er gilt als Konzepttrainer mit einer "offensiv ausgerichteten Spielweise" (O-Ton Ex-Ingolstadt Sportchef Metzelder). Nicht unbedingt das, was im Abstiegskampf an erster Stelle steht.