In Duisburg ist weiter Land unter: Sportchef weg, Trainer in der Schwebe

Duisburgs Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp (58) stand massiv in der Kritik - und musste am Sonntag gehen. © Picture Point / Gabor Krieg

Sportlich verbessert, aber wieder kein Stürmertor und kein Dreier: Der MSV Duisburg wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 3. Liga.

Mit Marvin Knoll (32) als Interims-Kapitän für den gesperrten Sebastian Mai (29) in der Innenverteidigung war der Routinier eine der Stützen für den Punktgewinn gegen den Aufsteiger aus Münster.

Allein offensiv klemmte weiterhin die Säge, der nach drei Wochen Pause direkt in die Startelf beorderte Alexander Esswein (33) enttäuschte genauso wie Mittelstürmer Benjamin Girth (31). Nach neun Saisonspielen lautet die Horrorbilanz: nur sechs Saisontreffer, darunter kein Stürmertor.

Für den beförderten Jugendtrainer Engin Vural (38) war es immerhin der erste Punkt im dritten Spiel, dennoch dürfte ein solcher Punkteschnitt kaum zum Klassenerhalt reichen.

Der Ur-Duisburger hängt deswegen weiter in der Schwebe, am Sonntag teilte der Klub mit, dass Vural auch nächsten Samstag gegen Unterhaching das Vertrauen erhält. Nach Überzeugung und einer Dauerlösung hört sich das nicht an.