30.05.2023 18:31 Bundesliga-Relegation im Liveticker: VfB kämpft um die Klasse, HSV will im zweiten Anlauf hoch!

Der VfB Stuttgart kämpft in der Relegation gegen den Abstieg, während der HSV im zweiten Anlauf endlich in die Bundesliga will. Alle Infos im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa, Tom Weller/dpa