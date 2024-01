Thomas Helmer über Bayer 04: "Das ist Leverkusen, die werden eh nur Zweiter"

Hamburg - Aktuell ruht in der Bundesliga der Ball, doch die Winterpause ist äußerst knapp bemessen: Schon am 12. Januar (20.30 Uhr) läutet der FC Bayern München die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein.

Im Interview mit TAG24 sprach Ex-Profi Thomas Helmer (58) über den Meisterschaftskampf der Bundesliga, den FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. © Alice Nägle/TAG24

Mit einem Dreier kann der Rekordmeister (38 Punkte) zumindest vorübergehend bis auf einen Zähler an Bayer 04 Leverkusen (42) heranrücken - die ungeschlagene Werkself thront bekanntlich an der Tabellenspitze.

Das Team von Trainer Xabi Alonso (42) hat es auch Ex-Profi Thomas Helmer (58) angetan: "Leverkusen kann die Bayern dieses Jahr wirklich gefährden. Ich habe das Duell im September [2:2, Anm. d. Red.] gesehen, da waren sie auch super stark", erklärte der 58-Jährige im Interview mit TAG24.

Zwei Haken gäbe es allerdings, so Helmer. Zum einen die Historie: "Viele sagen: 'Das ist Leverkusen, die werden eh nur Zweiter.' Das hat sich einfach so eingebrannt und wird vielleicht auch in den Köpfen der Spieler irgendwann eine Rolle spielen", mutmaßte der gebürtige Herforder.

Zum anderen ist da noch der Afrika-Cup, für den Bayer 04 vier Spieler, darunter Leistungsträger, abstellt. "Sie haben natürlich Pech, dass einige Spieler fehlen werden. Deshalb werden es die Bayern wahrscheinlich am Ende auch wieder schaffen", prognostizierte Helmer.

Zudem hätten die Münchner mit Harry Kane (30, 21 Treffer) DEN Superstar der Liga. "Spricht noch irgendjemand über die 100 Millionen Euro Ablöse? Kane hat eine Präsenz, die extrem beeindruckend ist. Auch bei seinen Elfmetern muss man sich eigentlich gar nicht ins Tor stellen. Allein daran sieht man seine Klasse", unterstrich der Ex-Bayern-Profi (1992 bis 1999).