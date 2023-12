Ein Klaps auf den Rekord-Po? Bayern-Fans begrapschen Kane-Puppe!

München - Mit überragenden 25 Toren in 22 Partien hat sich Harry Kane (30) schon nach wenigen Monaten tief in die rot-weißen Herzen der Bayern-Fans geballert. Ausgerechnet zu Weihnachten rief allerdings bereits der bloße Anblick des englischen Goalgetters bei einigen Bewunderern sehr unchristliche Gedanken hervor.

"Jeder berührt ständig Harrys Körper, der hier ausgestellt ist", erzählte ein Mitarbeiter des Ladens der britischen Boulevardzeitung The Sun . "Niemand ist respektlos, nur voller Ehrfurcht vor ihm und all seinen Leistungen."

Um den edlen Zwirn stilecht an den Mann oder die Frau zu bringen, hat der offizielle FCB-Fanshop in der Münchner Innenstadt im Weihnachtsgeschäft keine Kosten und Mühen gescheut und unter anderem eine lebensgroße Schaufensterpuppe nach dem Ebenbild von Harry Kane herstellen lassen.

Harry Kane (30, l.) macht nicht nur auf dem Rasen eine gute Figur, sein Hintern erfreut sich im FCB-Fanshop großer Beliebtheit. © Bernd Thissen/dpa

Um das treffsichere Gesäß des Kane-Doppelgängers verhüllt zu belassen, müssten die Shop-Angestellten daher sogar stets auf der Hut sein.

"Manchmal wird sein Hintern so oft berührt, dass wir darauf achten müssen, dass er seine Shorts richtig anhat", so der Verkäufer weiter. Verdenken kann man es den Bayern-Fans wohl kaum, immerhin könnte es sich schon bald um einen Rekord-Po handeln.

Mit 21 Buden in 15 Bundesligaspielen ist der "Three Lions"-Kapitän auf dem besten Weg, die erst in der Saison 2020/21 von Robert Lewandowski (35) aufgestellte Bestmarke von 41 Treffern im deutschen Oberhaus zu knacken.

Zuvor hatte der Bundesliga-Rekord von "Bomber" Gerd Müller (†75), der 40 Tore in einer Spielzeit schoss, fast 50 Jahre lang Bestand. Der polnische Ex-Bayern-Angreifer muss schon nach einem Bruchteil davon um den geschichtsträchtigen Titel bangen, da Kane eine Schallmauer nach der nächsten durchbricht.

Bis zu seinem 22. Schritt auf dem Weg zum Rekord muss sich der gebürtige Londoner aber noch etwas gedulden, am 12. Januar (20.30 Uhr) steigen die Münchner gegen die TSG Hoffenheim wieder in den Spielbetrieb ein.