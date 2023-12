"Akribisch, aber ...": Europameister Helmer kritisiert Nagelsmann!

Hamburg - Am gestrigen Samstag war es so weit: In Hamburg fand die Gruppenauslosung für die Europameisterschaft im kommenden Jahr statt. Deutschland bekommt es mit Ungarn, Schottland und der Schweiz zu tun.

Das Problem sei nicht die Offensive: "Mit Wirtz, Musiala, Sané und Co. sind wir im Vergleich zu anderen Nationen schon nicht so schlecht aufgestellt", befand der dreimalige deutsche Meister mit dem FC Bayern München .

Der frühere Abwehrspieler sprach mit TAG24 auch über seine besonderen Erinnerungen an den EM-Titel - und über das gute Essen bei der Nationalmannschaft. © Alice Nägle/TAG24

In diesem Zuge übte der langjährige Profi auch Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann (36): "Er ist sicherlich sehr akribisch, aber es wirkt so, als ob er meint, unbedingt irgendetwas Neues machen zu müssen", so Helmer.

Es sei zwar eine andere Zeit gewesen, aber 1996 habe Coach Berti Vogts (76) den Spielern vertraut und sie "einfach machen lassen", ohne groß zu experimentieren, berichtete der einstige Innenverteidiger.

Im Verlauf des Turniers seien die einzelnen Spieler dann zu einer Mannschaft geworden. "Wir waren fünf Dortmunder und sieben Bayern, aber keiner hat Theater gemacht", erzählte der Stammspieler.

Obwohl Deutschland damals auch nicht der Favorit gewesen sei, holten sie am Ende den Titel - durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff (55). "Ich bin zurückgelaufen in die eigene Hälfte, weil ich dachte, es gibt Anstoß. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe", witzelte Helmer.

Und noch eine weitere besondere Erinnerung hatte der Wahl-Hamburger an seine Nationalmannschaftskarriere: das gute Essen während der Länderspielreisen. "Da war man immer froh, wenn man danach nur zwei Kilo zugenommen hatte", schmunzelte er.