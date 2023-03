Wenige Wochen nach Einbruch-Drama: René Klingenburg verlässt den FCK

René Klingenburg (29) muss sich einen neuen Klub suchen. © Lutz Hentschel

Das gaben die Roten Teufel am Freitag auf ihren sozialen Kanälen bekannt. Demnach wurde der Vertrag des 29-jährigen Profis "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst.

"Wir wünschen Klinge und seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft und bedanken uns für seinen Einsatz beim FCK", hieß es in der Mitteilung des Zweitliga-Aufsteigers.

Der gebürtige Oberhausener wird bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen auf dem Betzenberg verabschiedet.

Klingenburg war von 2019 bis 2020 für Dynamo Dresden am Ball und wechselte im Sommer 2021 von Viktoria Köln in die Pfalz.

Während der Aufstiegssaison des FCK gehörte er noch über weite Strecken zum Stammpersonal, allerdings büßte er seinen Platz nach dem Trainerwechsel zu Dirk Schuster (55) ein und kam in der aktuellen Spielzeit nur zu einem Kurzeinsatz.

Außerdem wurde erst vor rund zwei Wochen in das Zuhause des Profis eingebrochen. Seine Ehefrau Dajana (26) teilte anschließend eine emotionale Botschaft in ihrer Instagram-Story, in welcher sie bereits ankündigte, dass das "Thema Kaiserslautern für uns definitiv durch" sei.