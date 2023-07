Wer muss zittern? Das sind die Abstiegskandidaten der 2. Liga

Deutschland - Nicht nur die Aufsteiger kann es erwischen! Arminia Bielefeld ist warnendes Beispiel. Mit hohen Erstliga-Ambitionen starteten die Ostwestfalen im Vorjahr, stiegen schließlich nach Relegation in die 3. Liga ab. Wer sind dieses Jahr die Abstiegskandidaten der 2. Liga? TAG24 macht den Check.

Thore Jacobsen (26) schaltet und waltet in der Mittelfeldzentrale der SV Elversberg. © Uwe Anspach/dpa

Das gab es noch nie! Mit der SV Elversberg betritt ein absoluter Neuling die Zweitliga-Bühne. Trainer Horst Steffen (54) ist seit 2018 im Amt, seinem Team gelangen zuletzt zwei Aufstiege in Serie.

Chancen auf eine Fortsetzung des saarländischen Märchens sind gegeben. Bis auf Angreifer Nick Woltemade (21, zurück zu Werder Bremen) sind die Stammspieler geblieben.

Offensiv hat sich die SVE mit den Drittliga-Stürmern Dominik Martinovic (26), Joseph Boyamba (26) und Juwel Wahid Faghir (19) vom VfB Stuttgart verstärkt.

Sie geben dem Coach die Chance, vom 4-2-3-1 wie schon zu Drittliga-Zeiten auf Systeme mit zwei oder sogar drei Angreifern umzustellen.

Die Standards von Denker und Lenker Thore Jacobsen (26) könnten sich auch eine Liga höher als Waffe erweisen. Was Elversberg fehlt, ist Zweitliga-Erfahrung. Nur die wenigsten Profis durften hier schon Spielpraxis sammeln. So souverän die Profis lange durch die 3. Liga marschierten, so sehr wurstelte man sich ins Aufstiegsziel, zeigte Nerven im Endspurt.

Große Sprünge darf man von den Saarländern nicht erwarten, doch sie haben das Zeug, der neue SV Sandhausen zu werden und als Außenseiter den Favoriten Beine zu stellen.