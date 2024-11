BVB schießt sich für Bayern warm, Stuttgart kommt unter die Räder!

TOOOOR für die Borussia, Dortmund führt mit 1:0!

Ausgerechnet in der wohl schwächsten Phase kommt der BVB hier zum Torerfolg! In einer Umschaltsituation kann Gittens auf der linken Seite Tempo aufnehmen, in die Mitte ziehen - und anschließend wunderschön ins lange Eck schlenzen. Die Führung geht insgesamt natürlich trotzdem völlig in Ordnung, der Zeitpunkt kurz vor der pause dürfte Sahin gefallen.