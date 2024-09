Champions League live: Diese Partien laufen am zweiten Abend der reformierten Königsklasse

Tolle Szenen und Chancen sind zu sehen und der VfB schlägt sich bei seiner Rückkehr nach mehr als 14 Jahren Abstinenz in der Champions League mehr als wacker.

Wer dieses Spiel verpasst, sollte sich ärgern! Zwar ist die Partie von Real gegen den VfB noch die einzige torlose, doch was im Bernabeu abgeht, ist unglaublich.

Nächster Treffer in der Champions-League-Konferenz, Sporting trifft zuhause gegen den LOSC Lille! Lissabons Sturm-Juwel Gyökeres tankt sich in die Box der Franzosen und haut das Ding aus rund zehn Metern in die Maschen! 1:0 für Sporting.

Liverpool dreht unterdessen das Spiel in Mailand! Virgil van Dijk bringt die Gäste aus England in der 41. Minute mit 2:1 in Führung.Nach einer Eckball-Hereingabe von Tsimikas köpft der Abwehrchef den Ball aus rund drei Metern ins Tor, das Ding zappelt schon zum zweiten Mal im Netz der Hausherren.