Champions League live: VfB in Belgrad-Hölle! Roter Stern nimmt Stuttgart auseinander

Champions League im Liveticker! Am heutigen Mittwochabend steigen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ins Geschehen ein.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele

Deutschland - Neun Spiele, 40 Tore! Der Auftakt in den fünften Spieltag der Champions-League am Dienstagabend hätte spektakulärer nicht sein können. Geht das Trefferfest am heutigen Mittwoch weiter?

Champions League, 5. Spieltag: Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart 4:1 Torschützen: Ermedin Demirovic 0:1 (5.), Silas 1:1 (12.), Rade Krunic 2:1 (31.), Mirko Ivanic 3:1 (65.), Nemanja Radonjić 4:1 (69.) Sturm Graz - FC Girona 1:0 Torschütze: Mika Biereth 1:0 (59.) In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr am Ball!

Im Hexenkessel von Belgrad läuft für den VfB aktuell nichts zusammen. © Marijan Murat/dpa

20.15 Uhr: Doppelschlag für Roter Stern Belgrad

Der nächste Nackenschlag für den VfB, Belgrad legt sofort nach! Die Stuttgarter laden die Hausherren erneut herzlich zum Konter ein, dieses Mal darf sich der eben eingewechselte Nemanja Radonjić auf die Reise machen. Nach einem Sprint über das halbe Feld schaut er Nübel aus und schlenzt das Leder gekonnt ins Netz. Ganz bitterer Auftritt der Schwaben - und höchstwahrscheinlich der erste CL-Punktgewinn überhaupt für die Serben.

20.12 Uhr: Roter Stern erhöht nach Ecke

Jetzt ist es doch passiert, Mirko Ivanic trifft zum 3:1 für Roter Stern. Nach einem Konter ist Ivanic bereits durch, doch wieder ist Nübel zur Stelle und klärt zur Ecke. Beim anschließenden Standard von der rechten Seite steht der Mittelfeldmann dann am langen Pfosten ganz frei und köpft aus spitzem Winkel ein. War es das hier für den VfB?

20.05 Uhr: Alexander Nübel rettet den VfB Stuttgart!

Jetzt ist Feuer drin, es geht auf und ab! Bei einem Konter wird es für den VfB allerdings brandgefährlich. Roter Stern schaltet schnell um, plötzlich ist Ndiaye durch. Doch Nübel siegt im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Angreifer und bewahrt die Stuttgarter so vor dem nächsten Gegentreffer.

20.02 Uhr: VfB Stuttgart drängt auf den Ausgleich

Die Schwaben kommen deutlich druckvoller aus der Kabine und schnüren die Hausherren nun phasenweise am eigenen Sechzehner ein, nur in der letzten Aktion fehlt noch die Präzision. Auf der anderen Seite lauern die Serben aber auf blitzschnelle Konter. Die Hoeneß-Elf muss also auch aufpassen, dass sie sich nicht plötzlich die Vorentscheidung einfängt.

19.51 Uhr: Kann der VfB Stuttgart das Ruder herumreißen?

Weiter geht's in Belgrad! Sebastian Hoeneß reagiert schon zur Pause und bringt Fabian Rieder für Pascal Stenzel, der vor dem zweiten Gegentreffer gar nicht gut aussah.

19.34 Uhr: Halbzeit in Belgrad, der VfB Stuttgart liegt hinten

Der VfB Stuttgart geht mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine! Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß legte eigentlich gut los und lenkte durch den frühen Treffer von Demirovic bereits vorsichtig auf die Siegerstraße. Dann traf jedoch ausgerechnet VfB-Leihgabe Silas und ließ seine alten Kollegen damit völlig einbrechen. Anschließend übernahmen die Hausherren die Kontrolle und belohnten sich schließlich dank freundlicher Mithilfe der zum Teil überforderten Stuttgart-Abwehr. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs drehten die Schwaben wieder etwas auf, doch um die Partie ein weiteres Mal umschwenken zu lassen, muss noch deutlich mehr kommen.

Belgrads Rade Krunic (vorn) freut sich, VfB-Star Chris Führich dagegen gar nicht. © Marijan Murat/dpa

19.16 Uhr: Roter Stern Belgrad dreht das Spiel

Jetzt fällt der Treffer auf der anderen Seite - und zählt auch. Rade Krunic erzielt das 2:1 für Roter Stern. Seol bittet Stenzel auf der linken Außenbahn zum Tanz, seine Hereingabe trudelt dann auch noch in Slapstick-Manier an zwei Stuttgarter Verteidigern vorbei in die Gefahrenzone, wo der bosnische Nationalkicker ohne große Mühe ins linke Eck vollstreckt (31.). Das hatte sich angedeutet, auch wenn der VfB nur Momente vorher fast selbst gejubelt hätte.

19.14 Uhr: Abseits-Pech für den VfB Stuttgart

Beinahe hätte Ermedin Demirovic den Spielverlauf auf den Kopf gestellt! Nach einem starken Pass in die Tiefe netzt der VfB-Stürmer ein zweites Mal ein, doch vorher stand er hauchzart im Abseits, wie der VAR bestätigt.

19.12 Uhr: VfB Stuttgart ringt um Fassung

Im Gegensatz zu den serbischen Hausherren haben die Gäste aus Deutschland den Gegentreffer nicht gut verkraftet, Roter Stern ist nun die bestimmende Mannschaft. Das noch sieglose Team aus Belgrad drängt auf das zweite Tor, womit das Spiel gedreht wäre. Beim VfB ist vom guten Start mit früher Führung hingegen nicht mehr viel übrig. Die Bälle sind zu schnell weg, hinten offenbaren sich zudem einige Lücken.

18.57 Uhr: VfB-Leihgabe trifft zum Ausgleich!

Ausgerechnet die Stuttgarter Leihgabe Silas erzielt das 1:1 für Roter Stern! Der mit Kaufoption vom Bundesligisten ausgeliehene Stürmer erobert die Kugel im Gegenpressing, setzt sich dann gut durch und überwindet Nübel mit einem gezielten Flachschuss neben den rechten Pfosten (12.).

Silas (3.v.l.) trifft gegen seinen Stammverein, verzichtet aber auf einen überschwänglichen Jubel. © Marijan Murat/dpa

18.50 Uhr: Ermedin Demirovic bringt den VfB Stuttgart früh in Front

Keine fünf Minuten gespielt, schon führt der VfB Stuttgart mit 1:0! Mittelstädt bringt eine Flanke aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, wo die serbische Hintermannschaft zunächst noch drankommt. Enzo Millot ist aber zur Stelle und legt per Kopf auf Demirovic ab, der das Leder kompromisslos per Volley-Aufsetzer in die Maschen jagt (5.).