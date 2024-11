Champions League live: Wer zeigt den Bayern-Kracher im TV? Hier gibt's alle Duelle zu sehen!

Zum fünften Spieltag der reformierten Fußball -Königsklasse ist RB Leipzig beim amtierenden italienischen Meister Inter Mailand gefordert, zeitgleich will der FC Bayern München im Kracher-Duell mit dem französischen Top-Klub Paris Saint-Germain den dritten Sieg in der fünften Partie einfahren. Bayer 04 Leverkusen bekommt es derweil mit Österreichs Red Bull Salzburg zu tun.

Deutschland - Am heutigen Dienstagabend sind gleich drei deutsche Teams in der UEFA Champions League gefordert.

Und natürlich will der deutsche Rekordmeister an die Erfolge aus jüngster Vergangenheit anknüpfen und die nächsten Siege feiern. Dabei helfen soll ausgerechnet Leon Goretzka (29), wird dieser doch als Verkaufskandidat gehandelt.

Nach dem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Augsburg am vergangenen Freitagabend stehen für den FC Bayern München nun die "Wochen der Wahrheit" an - könnte das Restprogramm vor der Winterpause mit Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen dabei kaum schwerer sein.

AC Mailand muss sich in der slowakischen Hauptstadt Bratislava behaupten, sind die Gäste aus dem Norden Italiens im Duell mit Slovan zumindest auf dem Papier der vermeintliche Favorit. Gleiches gilt übrigens für Spaniens Top-Klub Atlético Madrid, der beim tschechischen Spitzenverein Sparta Prag ran muss.

In wenigen Minuten wird der fünfte Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison eingeläutet.

Sowohl die Partie der Leverkusener gegen Red Bull Salzburg als auch der Leipzig-Knaller in Mailand werden bei DAZN übertragen. Zudem hat man ebenfalls die Möglichkeit, neben den Einzelspielen auch die Konferenz mit sieben Begegnungen zu verfolgen.

Ein königlicher Fußballabend steht vor der Tür - nicht aber ohne kostenpflichtige Streaming-Dienste. Denn wer nicht im Besitz eines Pay-TV-Abonnements ist, schaut wieder einmal in die Röhre.

Der bevorstehende Champions-League-Knaller zwischen den Bayern und Paris Saint-Germain zählt längst zu den Klassikern auf internationaler Bühne, treffen die beiden Serienmeister am heutigen Dienstagabend bereits zum 14. Mal aufeinander.

Mit sieben Punkten aus den ersten vier Champions-League-Begegnungen liegt Bayer 04 Leverkusen derzeit voll im Soll - und könnte die Ambitionen einer direkten Qualifikation mit einem weiteren Sieg gegen Red Bull Salzburg noch einmal untermauern.

Die Marschrichtung ist klar, will der Bayer-Chefcoach Xabi Alonso (43) mit drei weiteren Punkten unter die Top acht kommen - und das trotz Personalsorgen, muss der 43-jährige Spanier auf sechs Spieler verzichten.

