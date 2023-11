Noch mehr Europapokal in Hamburg: Donezk überwintert international

Jubel bei den Akteuren von Schachtar Donezk: Der ukrainische Klub hat am Dienstag sein Überwintern im Europapokal gesichert. © Christian Charisius/dpa

Beim dritten Gastauftritt im Volksparkstadion sicherte sich der ukrainische Klub durch das 1:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen vorzeitig den dritten Platz in der Gruppenphase der Champions League - und damit zumindest die Teilnahme an den Playoffs in der Europa League.

Bei einem noch ausstehenden Spieltag ist für die Ukrainer aber auch das Weiterkommen in der Königsklasse noch möglich.

Am Dienstag erzielte Mykola Matwijenko (12. Minute) den Siegtreffer für Donezk. Die Belgier, die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Mark van Bommel (46) trainiert werden, schließen die Gruppenphase damit als Letzter ab.

Die weiteren Europapokalspiele von Donezk werden wohl auch im Volksparkstadion ausgetragen.

Derzeit geht es dpa-Informationen zufolge nur noch um finale Freigaben, wenn klar ist, in welchem Wettbewerb der Club weitermacht. Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt.