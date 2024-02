Bester deutscher Torschütze der Bundesliga! Dieser Star steht vor seinem DFB-Debüt

Aufgrund der Tatsache, dass er beide Pässe besitzt, hätte der in Varel in Niedersachsen geborene Fußballer auch für die Nationalelf der Türkei auflaufen können.

Seit Beginn der Saison überzeugt der von Brighton ausgeliehene Mittelstürmer im Dress der Schwaben. Er hat einen enormen Anteil an der bisher so erfolgreichen Saison des VfB.

Mit 14 Toren in 19 Spielen wettbewerbsübergreifend ist an ihm für Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) auch kein Vorbeikommen mehr.

Julian Nagelsmann (36) wird den Stürmer des VfB Stuttgart in die Auswahl berufen. © Christian Charisius/dpa

Er wird damit gleich bei seinem Debüt zu einem Hoffnungsträger für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli). In der Bundesliga hat er aktuell die meisten Tore der Nationalstürmer geschossen.

Niclas Füllkrug (30, BVB) bringt es aktuell auf neun Tore aus 20 Spielen, sein bester Kumpel Marvin Ducksch (29, Werder Bremen) auf neun Treffer aus 19 Spielen. Offensivspieler Leroy Sané (28, FC Bayern) steht bei acht Toren aus 20 Partien.

Undav dürfte in das Nagelsmann-System perfekt hineinpassen, denn er hat nicht nur den richtigen Torriecher, sondern ist ein extrem fleißiger Arbeiter, der vorn hoch anläuft und sich nicht zu fein ist, im Rückwärtsgang viel Laufarbeit zu verrichten.

Bevor er in der Nationalelf durchstartet, will er am Dienstagabend mit dem VfB Stuttgart ins DFB-Pokal-Halbfinale stürmen. Mit Bayer Leverkusen wartet im Viertelfinale (20.45 Uhr, live in der ARD) aber der denkbar härteste Brocken. Der Tabellenführer hat in dieser Saison in Bundesliga und Pokal noch kein einziges Spiel verloren.

Sollte die Elf von Xabi Alonso (42) ausscheiden, wäre es die erste Pleite für die Werkself in dieser Spielzeit. Undav und der VfB wollen mit allen Mitteln dafür sorgen!