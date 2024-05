Dachdeckerin Chiara nominiert vierten Spieler im EM-Kader

Frankfurt am Main - Der Nächste, bitte! Nach Nico Schlotterbeck (24), Jonathan Tah (28) und Aleksandar Pavlovic (20) wird auch Manuel Neuer (38) zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft 2024 gehören. Der DFB geht bei der Bekanntgabe dieses Jahr einen ungewöhnlichen Weg.

Natürlich wird auch Manuel Neuer (38) bei der EM im DFB-Kader auf dem Platz stehen. © Tom Weller/dpa

Die Verkündung erfolgte nämlich am späten Montagabend auf Instagram durch Dachdeckerin Chiara. "Heute geht's nicht auf die Baustelle, heute nominieren wir einen weiteren Spieler für unseren EM-Kader. Mit dabei ist natürlich unsere Nummer 1", hieß es in dem Videobeitrag.

Nur wenige Stunden zuvor trug Moderatorin Frauke Ludowig (60) in der RTL-Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" ganz dezent ein Trikot mit Pavlovics Namen.

Bereits am Morgen erfolgte Tahs Kadernominierung über Krankenpfleger und TikTok-Star Rashid Hamid (31) auf Instagram.

Für Oma Lotti - beliebter Dauergast in den Videos des Influencers - gab es neben einem Trikot mit ihrem Namen auch eine Torte mit dem Gesicht von Tah.

Der Werkself-Verteidiger hat sich in der aktuellen Saison mit bärenstarken Leistungen beim Deutschen Meister in den Fokus gespielt, wo er mit wettbewerbsübergreifend 45 Einsätzen - alle natürlich ungeschlagen - zum absoluten Stammpersonal zählt.

Im Gegensatz zu vorherigen Turnieren, bei denen der Kader bis zur offiziellen Bekanntgabe stets als gut gehütetes Geheimnis galt, soll das Team für Heim-EM in kleinen Häppchen durchsickern.

Geschehen werde dies laut einem Bild-Bericht über Influencer, Medien, Promis und sogar Fans. Unter dem Slogan "Unser Kader für Deutschland" sollen so bis zur vollständigen Verkündung am Donnerstag (13 Uhr) täglich vier Namen - also insgesamt rund ein Dutzend - ans Tageslicht kommen.