Deutschland gegen Griechenland: Gelingt der DFB-Elf die EM-Generalprobe?

Deutschland gegen Griechenland im Liveticker: Die DFB-Elf will in der Generalprobe vor der Heim-Europameisterschaft 2024 Selbstvertrauen tanken.

Von Florian Mentele

Mönchengladbach - Die Generalprobe für die Heim-Europameisterschaft 2024 steht an! Genau eine Woche vor dem Eröffnungsspiel will die deutsche Nationalmannschaft im Borussia-Park in Mönchengladbach gegen Griechenland die finalen Weichen für das nächste Sommermärchen stellen.

Gegen die Ukraine zeigte die DFB-Elf eigentlich eine gute Leistung, ließ aber viele Chancen liegen. Nun sollen in der Generalprobe gegen Griechenland Tore her. © Federico Gambarini/dpa Die Bilanz gegen den Sensations-Europameister von 2004 liest sich dabei sehr gut. In insgesamt neun Duellen musste die DFB-Elf noch keine Niederlage einstecken, sechsmal verließ man den Platz als Sieger. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings auch schon zwölf Jahre zurück. Damals gewann Deutschland im EM-Viertelfinale 2012 mit 4:2 gegen die Hellenen. Die Qualifikation für das anstehende Turnier hat das "Piratenschiff", wie die Nationalmannschaft seit dem Triumph gegen die Seefahrernation Portugal liebevoll genannt wird, jedoch verpasst. Im Finale der Play-offs setzte es eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen den EM-Debütanten Georgien. Nationalmannschaft Neuer patzt bei DFB-Comeback heftig: Ist er noch der Richtige für die Heim-EM? Kann die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) einen Sieg mit in die Gruppenphase nehmen oder drücken nach dem torlosen Remis gegen die Ukraine auch die Griechen auf die Euphoriebremse? In unserem Liveticker bleibt ihr am Ball!

14.45 Uhr: Deutschland sollte den heutigen Gegner nicht unterschätzen

Christos Tzolis (22, r.) sammelte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison satte 29 Scorerpunkte (22 Tore, sieben Vorlagen). © UWE KRAFT / AFP