Neuer patzt bei DFB-Comeback heftig: Ist er noch der Richtige für die Heim-EM?

In der 88. Minute wagte der Keeper des FC Bayern nach einem zu kurz geratenen Pass von Robin Koch (27) einen seiner berühmt-berüchtigten Ausflüge in Richtung Mittellinie - und der ging beinahe schief.

Seit über zehn Jahren der Mann im Hintergrund: Marc-André ter Stegen (32, h.) kommt auch bei der Heim-EM 2024 nicht an Manuel Neuer (v.) vorbei. © Tom Weller/dpa

"Der erste Fehler kommt von Robin Koch. Aber klar, Manu muss den Ball wegschlagen", kritisierte Schweinsteiger in der Analyse nach dem Schlusspfiff. "In der Situation wollte er es spielerisch lösen. Ich weiß auch nicht, was er da genau gesehen hat. Aber er muss den Ball wegschießen, das weiß er selbst."



Das Netz hingegen war nicht so gnädig mit dem 38-Jährigen.

Mehrere X-User äußerten ihr Unverständnis darüber, dass der Weltmeister von 2014 nach wie vor fest für das EM-Tor eingeplant ist - trotz langer Verletzungspause, Patzern und der starken Konkurrenz durch Marc-André ter Stegen (32).

Ein Nutzer legte gar ein komplettes EM-Aus des Keepers nahe: "Da noch ein Spieler gestrichen werden muss, empfehle ich Manuel Neuer."