Deutschland gegen Paraguay live: DFB-Team muss ins Elfmeterschießen

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Deutschland gegen Paraguay im Liveticker: Das 1/16-Finale zwischen Deutschland und Paraguay geht in die Verlängerung.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Jetzt zählt es. Heute wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale geht es gegen Paraguay.

Spielstand:

Deutschland - Paraguay 1:1 (0:1/1:1) i.E.

Torschützen: Julio Enciso 0:1 (42. Minute), Kai Havertz 1:1 (54. Minute)

TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.

+++ Deutschland 2 - 3 Paraguay +++

1. Elfmeter: Der erste Schuss gehört Havertz - doch er verschießt.

2. Elfmeter: Mauricio übernimmt als erster Verantwortung für Paraguay und versenkt den Ball souverän im rechten Eck.

3. Elfmeter: Kimmich schickt Gill in die falsche Ecke, versenkt den Ball links unten.

4. Elfmeter: Innenverteidiger Gomez zeigt sich eiskalt und trifft rechts unten.

5. Elfmeter: Und auch Musiala bringt das Ding unter.

6. Elfmeter: Nerven aus Stahl bei Galarza, das Leder ist drin.

7. Elfmeter: Auch Woltemade scheitert, unglaublich.

1.17 Uhr: Ein gutes Omen? Deutschland hat bislang alle vier WM-Elfmeterschießen für sich entschieden.

1.14 Uhr: Für Nagelsmann geht es jetzt darum, die nervenstärksten Schützen auszuwählen. Keine einfache Aufgabe.

1.12 Uhr: Jetzt entscheidet das Elfmeterschießen

Das war's!

120 Minuten reichen nicht für eine Entscheidung, das Elfmeterschießen muss also her.

120.+1: Zwei Minuten bis zum Elfmeterschießen.

118. Minute: Im direkten Gegenzug foult Galarza nun Musiala, wird dafür ebenfalls verwarnt.

116. Minute: Gegen Galarza geht Musiala zu hart rein sieht die Gelbe Karte.

114. Minute: Havertz zieht mit großen Schritten Richtung Strafraum, verliert den Ball dann aber in der Defensive.

111. Minute: Zwei weitere Wechsel beim DFB-Team. Thiaw und Mairi sind drin, Rüdiger sowie Wirtz haben dafür Feierabend.

109. Minute: Brown wird von Kimmich in die Tiefe geschickt, steht links im Sechzehner plötzlich völlig frei. Ojeda ist jedoch noch dazwischen.

106. Minute: Elfmeter-Krimi rückt immer näher

Die letzten 15 Minuten laufen.

Gibt es auch danach keinen Sieger, muss das Elfmeterschießen entscheiden.

0.54 Uhr: Durchatmen in Foxborough

Die ersten 15 Minuten dieser Verlängerung sind vorüber.

105.+3: Wirtz flankt von links in den Strafraum, Woltemade kommt zum Ball, kann ihn aber nicht kontrolliert drücken. Paraguays Keeper Gill hat keine Mühe.

105.+1: Es gibt noch vier Minuten Nachspielzeit.

105.+1: Schiri nimmt Treffer zurück

Ist das bitter!

Nach Ansicht der Bilder entscheidet der Unparteiische auf kein Tor. Es bleibt somit weiterhin beim 1:1.

Durfte nur kurz jubeln: Jonathan Tah (30).
Durfte nur kurz jubeln: Jonathan Tah (30).  © Tom Weller/dpa

103. Minute: Regulärer Tah-Treffer?

Tor für Deutschland?

Brown bringt die Ecke von rechts, Tah steigt am zweiten Pfosten am höchsten und drückt den Ball unhaltbar zum 2:1 über die Linie.

Allerdings läuft eine Überprüfung, weil Anton zuvor Keeper Gill wohl zu sehr bedrängt haben könnte.

101. Minute: Anton probiert es mit einem gefühlvollen Heber aus der Mitte auf den zweiten Pfosten, wo Woltemade lauert, doch der Ball fliegt knapp vorbei ins Aus.

99. Minute: Doppelwechsel bei Paraguay! Ojeda und Sarabria ersetzen Bobadilla und Caceres.

97. Minute: Vor der gegnerischen Box schnürt das DFB-Team den Gegner ein, sucht aber weiter vergeblich nach der entscheidenden Lücke.

94. Minute: Woltemade probiert es von halblinks im Strafraum, doch sein Schuss wird geblockt. Kimmichs Nachschuss bleibt ebenfalls hängen.

91. Minute: Paraguay wechselt zu Beginn der Verlängerung. Velazquez kommt für Almiron.

91. Minute: Start der Verlängerung

Die Spieler haben neue Energie getankt, es geht weiter.

0.28 Uhr: Abpfiff! Ende der regulären Spielzeit

Nach 90 Minuten steht kein Sieger fest.

Das 1/16-Finale zwischen Deutschland und Paraguay geht damit in die Verlängerung.

90.+3: Paraguays Almiron zieht aus der Distanz ab, trifft das Tor aber nicht.

90.+1: Fünf Minuten werden nachgespielt.

88. Minute: Sane hat Feierabend, für ihn kommt Woltemade ins Spiel.

Nick Woltemade (24, rechts) ersetzt Leroy Sane (30).
Nick Woltemade (24, rechts) ersetzt Leroy Sane (30).  © Federico Gambarini/dpa

86. Minute: Alonso verhindert Schlimmeres und klärt den Versuch von Sane zur Ecke. Doch auch diese bringt keine Gefahr.

83. Minute: Nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Steht uns hier die erste Verlängerung dieser WM bevor?

80. Minute: Musiala dringt mit Tempo in den Strafraum ein und spielt links zu Brown, dessen Abschluss jedoch hängen bleibt.

79. Minute: Nagelsmann tauscht erneut. Anton ersetzt Pavlovic.

78. Minute: Deutschland im Abseits-Glück

Galarza bedient den durchstartenden Almiron mit einem Steilpass in die Tiefe, doch der Schiedsrichter-Assistent hebt die Fahne. Abseits!

76. Minute: Nach einem Fehlpass von Almiron kommt Havertz an den Ball und stößt den Gegenangriff an, der jedoch ins Leere läuft.

74. Minute: Nach der Hydration Break geht es wieder weiter.

71. Minute: Kurz Durchatmen! Schiri Jayed bittet zur zweiten Trinkpause.

70. Minute: Seit dem Ausgleich spielen die Deutschen befreiter auf, suchen nun zielstrebiger den Weg in die Spitze.

66. Minute: Sane zieht ab und hämmert den fälligen Fresitoß voll in die Mauer.

65. Minute: Cubas kommt rund 24 Meter vor dem Paraguay-Kasten zu spät gegen Havertz, sieht fürs Foul folgerichtig die Gelbe Karte.

63. Minute: Nagelsmann wechselt erneut, bringt Musiala für Undav neu in die Partie.

60. Minute: Kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite wird Havertz von Galarza gestoppt, Freistoß. Doch die Szene verpufft ohne Wirkung.

59. Minute: Nach einer Flanke steigt Almiron im Strafraum aus rund zehn Metern zum Kopfball hoch, stellt DFB-Keeper Neuer aber vor keine Probleme.

57. Minute: Enciso kann nicht weitermachen. Der Torschütze zum 1:0 muss verletzt ausgewechselt werden, Mauricio ersetzt ihn.

54. Minute: Havertz bringt Deutschland zurück ins Spiel

Tor für Deutschland!

Wirtz schlägt den Ball aus dem linken Halbfeld in die Box, Havertz bringt ihn mit dem Hinterkopf im Tor unter. So einfach kann's gehen. Ausgleich!

DFB-Angreifer Kai Havertz (27, Mitte) bejubelt seinen Treffer zum 1:1.
DFB-Angreifer Kai Havertz (27, Mitte) bejubelt seinen Treffer zum 1:1.  © Tom Weller/dpa

51. Minute: Auch mit dem Start in die zweite Hälfte tut sich die DFB-Auswahl weiterhin schwer, sich kreativ in die Gefahrenzone zu kombinieren. Zu wenig Bewegung und null Kreativität im Offensivspiel spielen den Paraguayern dabei klar in die Karten.

48. Minute: Kimmich flankt von halbrechts in die Box der Paraguayer, wo Rechtsverteidiger Caceres am zweiten Pfosten aufmerksam ist und per Kopf klärt.

46. Minute: Mit Wiederanpfiff versucht es 1:0-Torschütze Enciso links im Eins-gegen-eins mit Kimmich, kommt dabei jedoch nicht durch.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

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