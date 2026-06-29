29.06.2026 20:30 Deutschland gegen Paraguay live: Hier läuft heute das 1/16-Finale im TV!

Deutschland gegen Paraguay im Liveticker: Das ZDF zeigt die heutige Partie live.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Es wird ernst. Am späten Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) muss im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ran, spielt dabei um den Sieg und damit auch das Weiterkommen in die Runde der letzten 16. Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador darf sich die DFB-Auswahl diesmal allerdings nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen. TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.

20.30 Uhr: Tierorakel "Tarak" sagt das DFB-Spiel voraus

Sie gehören zu dieser WM wie FIFA und Hydration Breaks: Tierorakel. Doch nicht auf jedes ist Verlass. Ganz anders sieht das jedoch bei "Tarak" aus dem Kölner Zoo aus. Der rund 4,5 Tonnen schwere Elefantenbulle lag nämlich bei den bisherigen drei Partien mit deutscher Beteiligung komplett richtig. Welche Prognose der Dickhäuter für das bevorstehende DFB-Match gegen Paraguay abgibt, erfahrt Ihr hier: "Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay"

20.08 Uhr: Hier läuft das Match heute live im TV

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft wie gewohnt im Free-TV. Um 21 Uhr meldet sich das ZDF mit der Vorberichterstattung, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein (60). Im Studio sind zudem Per Mertesacker (41), Christoph Kramer (35), Friederike Kromp (41), Thorsten Kinhöfer (58) und Christian Streich (61) als Experten dabei. Alternativ gibt es die Partie auch im kostenpflichtigen Abo bei MagentaTV zu sehen, oder Ihr bleibt einfach hier im Liveticker auf dem Laufenden.

Das ZDF zeigt die heutige Partie live. © IMAGO / DeFodi Images

19.45 Uhr: So schaffte Paraguay den Sprung ins Sechzehntelfinale

Paraguay schaffte als einer der acht besten Gruppendritten den Sprung ins Sechzehntelfinale. Allerdings war der Weg dorthin alles andere als leicht. Zum Turnierstart gab es für das Team von Coach Gustavo Alfaro (63) ein 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Doch die Lateinamerikaner steckten die böse Pleite weg, bezwangen anschließend die Türkei um Real-Juwel Arda Güler (21) sowie Juventus-Stürmer Kenan Yildiz (21) trotz langer Unterzahl mit 1:0 und bewiesen dabei Moral und enormen Kampfgeist. Im dritten Spiel gegen Australien hielt die Defensive erneut dicht, am Ende stand allerdings nur ein torloses Remis

19.22 Uhr: Wiedersehen nach rund 13 Jahren

Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen beider Teams, das letzte liegt schon weit über ein Jahrzehnt zurück. Das DFB-Team und die Lateinamerikaner trennten sich am 14. August 2013 in einem Testspiel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Adlerträger gerieten dabei früh mit 0:2 in Rückstand, fanden aber durch Ilkay Gündogan und Thomas Müller zurück in die Partie, bevor Lars Bender letztlich den Endstand markierte. Erstmals stand man sich bei der WM 2002 in Südkorea gegenüber. Im Achtelfinale reichte ein später Treffer von Oliver Neuville zum knappen 1:0-Sieg, der gleichzeitig den Einzug in die Runde der letzten Acht bedeutete.

Deutschlands Oliver Neuville (heute 53) sorgte 2002 mit dem 1:0 gegen Paraguay für den Einzug ins WM-Viertelfinale. © IMAGO / Laci Perenyi

19 Uhr: Jalal Jayed pfeift das DFB-Spiel

Als Schiedsrichter im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay ist Jalal Jayed (39) im Einsatz. Für den 39 Jahre alten Marokkaner bedeutet das zugleich ein Wiedersehen, nachdem er nämlich schon beim WM-Start gegen Curacao im US-amerikanischen Houston ein Spiel mit deutscher Beteiligung geleitet hatte. Unterstützung gibt es für Jayed an den Linien wieder von Jayeds Landsleuten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37), dazu kommt Ma Ning (47) aus China als vierter Offizieller.

Die Leitung der DFB-Partie übernimmt Jalal Jayed (39). © Tom Weller/dpa

18.40 Uhr: Giganten-Alarm! Möglicher Kracher im Achtelfinale

Rein auf dem Papier spricht heute vieles fürs DFB-Team. Sollte der nächste Schritt gelingen, sieht es danach aber gleich wieder ganz anders aus, denn dann kommen andere Kaliber wie Frankreich mit Kylian Mbappe (27), Ousmane Dembele (29) und weiteren Hochkarätern. Als Gruppensieger der Gruppe I trifft der Weltmeister von 2018 im Sechzehntelfinale auf Schweden. Setzt sich die "Équipe Tricolore" wie erwartet durch, könnte im Anschluss daran ein Kracher-Duell mit Deutschland folgen, vorausgesetzt die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden das heutige Match gegen Paraguay für sich.

18.20 Uhr: Wie sieht die Personallage aus?

Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor dem heutigen Spiel personell keinen Grund zur Sorge. Im Abschlusstraining in Winston-Salem am Sonntag standen alle 25 Kicker inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig (22) auf dem Platz. Damit ist auch Nathaniel Brown (23) wieder einsatzbereit. Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt hatte zuletzt Probleme mit den Adduktoren und fehlte deswegen im Gruppenfinale gegen Ecuador, könnte jetzt aber wieder von Beginn an spielen. Für RB-Leipzig-Akteur David Raum (28) würde das wohl die Bank bedeuten. Paraguay muss dagegen mindestens einen Ausfall verkraften. Mittelfeldmann Diego Gomez (23) ist gelbgesperrt, außerdem steht hinter Abwehrchef Omar Alderete (29) wegen Knieproblemen noch ein Fragezeichen.

Trainierte wieder voll mit: Deutschlands Nathaniel Brown (23, Mitte). © Federico Gambarini/dpa

18 Uhr: Hier rollt heute der Ball

Zum Auftakt der K.-.o-Runde tritt das DFB-Team an diesem Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) im Boston-Stadion an. Die Arena in Foxborough im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, etwa 46 Kilometer südwestlich von Boston, ist fernab der WM die Heimspielstätte des NFL-Franchise New England Patriots, fasst während des Turniers insgesamt 64.146 Zuschauer.

In diesem Stadion findet das heutige DFB-Match statt. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

17.40 Uhr: So wichtig wäre ein schnelles DFB-Tor gegen Paraguay

Wartet auf die deutsche Offensive heute erneut eine Geduldsprobe? Schon bei der 1:2 Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador hatte sich das DFB-Team an der "La Tri"-Verteidigung die Zähne ausgebissen. Auch die Paraguayer verfolgen ein ähnliches Konzept. Die Mannschaft von Nationaltrainer Gustavo Alfaro (63) verteidigt kompakt, agiert körperbetont, steht tief und richtet ihr eigenes Spiel vor allem auf eine stabile Defensive aus. Gleichzeitig lauern die Lateinamerikaner konsequent auf Umschaltmomente. Zwar darf der Gegner oft weit in die eigene Hälfte bis weit vor an den Strafraum rücken, doch nach Ballgewinnen geht es mit hoher Geschwindigkeit und direktem Zug zum Tor nach vorne. Ein frühes Tor aus deutscher Sicht könnte deshalb zum entscheidenden Faktor werden: "La Albirroja" wäre dann nämlich gezwungen, im Wettlauf mit der Zeit offensiver zu agieren. Für die Nagelsmann-Elf würden sich dadurch größere Räume eröffnen, was die Chance erhöhen würde, sich noch mehr Torchancen zu erspielen.

Ist Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zu einer Erfolgsformel für das K.-o.-Duell mit Paraguay gekommen? © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 17.30 Uhr: Deutschland gegen Paraguay im Liveticker