29.06.2026 23:56 Deutschland gegen Paraguay live: Havertz sei Dank! DFB-Team zurück im Spiel

Deutschland gegen Paraguay im Liveticker: Kai Havertz hat das DFB-Team zurück ins Spiel gebracht. Es steht 1:1.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Jetzt zählt es. Heute wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale geht es gegen Paraguay. Spielstand: Deutschland - Paraguay 1:1 (0:1) Torschütze: Julio Enciso 0:1 (42. Minute), Kai Havertz 1:1 (54. Minute)

TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.

63. Minute: Nagelsmann wechselt erneut, bringt Musiala für Undav neu in die Partie.

60. Minute: Kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite wird Havertz von Galarza gestoppt, Freistoß. Doch die Szene verpufft ohne Wirkung.

59. Minute: Nach einer Flanke steigt Almiron im Strafraum aus rund zehn Metern zum Kopfball hoch, stellt DFB-Keeper Neuer aber vor keine Probleme.

57. Minute: Enciso kann nicht weitermachen. Der Torschütze zum 1:0 muss verletzt ausgewechselt werden, Mauricio ersetzt ihn.

54. Minute: Havertz bringt Deutschland zurück ins Spiel

Tor für Deutschland! Wirtz schlägt den Ball aus dem linken Halbfeld in die Box, Havertz bringt ihn mit dem Hinterkopf im Tor unter. So einfach kann's gehen. Ausgleich!

51. Minute: Auch mit dem Start in die zweite Hälfte tut sich die DFB-Auswahl weiterhin schwer, sich kreativ in die Gefahrenzone zu kombinieren. Zu wenig Bewegung und null Kreativität im Offensivspiel spielen den Paraguayern dabei klar in die Karten.

48. Minute: Kimmich flankt von halbrechts in die Box der Paraguayer, wo Rechtsverteidiger Caceres am zweiten Pfosten aufmerksam ist und per Kopf klärt.

46. Minute: Mit Wiederanpfiff versucht es 1:0-Torschütze Enciso links im Eins-gegen-eins mit Kimmich, kommt dabei jedoch nicht durch.

46. Minute: Start der zweiten Hälfte

Weiter geht's! Die zweiten 45 Minuten laufen.

23.37 Uhr: Mit Beginn der zweiten Halbzeit nimmt Nagelsmann den ersten Wechsel vor. Goretzka kommt für Nmecha.

23.34 Uhr: Nach und nach betreten die Spieler wieder den Rasen, gleich beginnt die zweite Halbzeit.

23.22 Uhr: Halbzeit in Foxborough

Die erste Hälfte ist vorüber. In den ersten 45 Minuten hatte Deutschland fast 80 Prozent Ballbesitz, gab den Ton an, geht aber dennoch mit einem 0:1 in die Pause.

45.+3: So hatte sich das hier nicht angedeutet. Bis zum Gegentreffer bestimmte das DFB-Team klar das Geschehen, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Paraguay traf hingegen mit der ersten echten Chance direkt das Tor.

45.+1: Fünf Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch obendrauf.

42. Minute: Enciso bringt Paraguay in Führung

Tor für Paraguay! Almiron spielt auf Galarza, der die Flanke von der rechten Seite rein in den Strafraum bringt. Dort kommt der knapp 1,70 Meter große Enciso völlig frei zum Kopfball, trifft links zum 0:1 aus Sicht der Deutschen.

Auch diesmal konnte DFB-Keeper Manuel Neuer (40, Mitte) wieder nur hinterherschauen. © Tom Weller/dpa

40. Minute: Noch vor Wirtz ist Caceres mit dem Kopf zur Stelle, klärt ins Toraus. Die anschließende Ecke bleibt harmlos.

38. Minute: Auch kurz vor der Pause bleibt es beim gleichen Spielverlauf. Das DFB-Team drückt, findet aber keine Lücken. Paraguay konzentriert sich derweil voll auf die Defensive und Konter.

35. Minute: Nmecha räumt Paraguays Almiron im Zweikampf ab, der Referee pfeift sofort Freistoß.

32. Minute: Wirtz sieht Havertz im Strafraum, spielt ihn an. Dort wird der Arsenal-Offensivmann leicht gehalten, kann den Ball dadurch nicht sauber verarbeiten. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Richtige Entscheidung.

30. Minute: Almiron kommt rechts an Brown vorbei, zieht an der Grundlinie entlang und tunnelt dann gar noch Pavlovic, doch der Ball rollt am Ende ins Aus. Abstoß für Deutschland.

28. Minute: Rüdiger setzt Wirtz mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte in Szene. Doch das Zuspiel ist etwas zu lang, der Liverpool-Star kommt nicht mehr ran. Schade.

27. Minute: Zurück aufs Grün! Frisch gestärkt geht es weiter.

25. Minute: Hydration Break

Bei etwa 28 Grad und strahlendem Sonnenschein unterbricht der Unparteiische nun das Match für eine kurze Trinkpause.

23. Minute: Galarza will DFB-Kapitän Kimmich unfair vom Ball trennen und den Konter starten. Doch der Schiri lässt das nicht gelten, pfeift Foul.

19. Minute: Alle Mann stehen bei den Paraguayern im und um den eigenen Strafraum, rühren südamerikanischen Stahlbeton an. Noch finden Sane, Undav & Co. kein Mittel, dieses Abwehrbollwerk zu durchbohren.

Deutschlands Deniz Undav (29, rechts) und Paraguays Gustavo Gomez (33) kämpfen um den Ball. © Federico Gambarini/dpa

16. Minute: Sane macht über rechts Tempo, setzt sich durch, wird aber von Canale per Grätsche gestoppt.

14. Minute: Rund eine Viertelstunde ist gespielt und es zeigt sich das erwartete Bild. Die Paraguayer verteidigen tief, lassen das DFB-Team bis in die eigene Box kommen.

11. Minute: Wieder setzt sich Havertz links durch, legt dann in den Strafraum auf Undav ab, doch der lässt die Kirsche durch die Hosenträger rutschen.

10. Minute: Pavlovic grätscht gegen Almiron, kommt aber nicht an das Leder. Freistoß für Paraguay.

8. Minute: Von links bringt Wirtz den Ball hoch in Richtung Havertz, doch Canale ist dazwischen und klärt zur Ecke. Diese bleibt im Anschluss harmlos.

6. Minute: Im Sechzehner spielt Havertz den Ball rüber zu Undav, der es mit einem platzierten Schuss ins lange Eck probiert. Dessen Versuch geht jedoch klar am Kasten vorbei.

4. Minute: Gomez liegt am Boden und hält sich dabei das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause kann der Paraguayer aber glücklicherweise weitermachen.

3. Minute: Undav beißt sich im Angriff an der gegnerischen Defensive fest, Paraguay reagiert blitzschnell mit dem Umschaltspiel über Enciso, der den Ball jedoch verliert.

1. Minute: Paraguays Enciso setzt sich auf der linken Seite durch, zieht mit einer Finte in die Box und schießt aus spitzem Winkel. Der Ball wird noch entscheidend abgefälscht.

1. Minute: Anpfiff in Foxborough

Vorhang auf! Paraguay hat den Ball, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Paraguays Profis spielen komplett in Navyblau, die deutschen Akteure tragen Weiß.

Vor Anpfiff: Noch rollt der Ball nicht. Zunächst versammeln sich die Akteure am Mittelkreis, dann ertönen die Nationalhymnen.

Vor Anpfiff: Jetzt ist es so weit! Die Teams betreten den Rasen.

Vor Anpfiff: Beide Mannschaften warten im Spielertunnel. In wenigen Augenblicken führt Schiedsrichter Jayed die Akteure aufs Feld.

Vor Anpfiff: Die Aufwärmphase ist beendet, jetzt steigt die Spannung. In einer Viertelstunde geht's los.

22.04 Uhr: DFB-Sportdirektor Rudi Völler im MagentaTV-Interview

Im Gespräch bei MagentaTV erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) vor dem Anpfiff die Entscheidung für Deniz Undav (29) in der Startelf. "Ich weiß es natürlich schon seit ein paar Tagen. Julian und sein Trainerteam haben überlegt, wo kann man dran drehen, um es ein bisschen effektiver zu machen. Gegen Ecuador haben ein paar Dinge nicht so gut funktioniert", so der 66-Jährige. "Die Nation wollte es schon relativ lange, jetzt ist er halt drin. Ich bin optimistisch und was ja noch dazu kommt: Was Jamal schon bei den Bayern gezeigt hat, wenn er reinkommt, vielleicht mal in der Halbzeit oder nach einer Stunde, dann kann er unglaublich viel Input geben. Mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings. Von der Bank können wir da richtig was nachlegen."

Rudi Völler (66, Bild) sprach über die Entscheidung, Deniz Undav (29) von Beginn an zu bringen. © Nick Potts/PA Wire/dpa

21.53 Uhr: Jetzt ist kein Ausrutscher mehr erlaubt

Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador darf sich die DFB-Auswahl diesmal nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen.

21.40 Uhr: Paraguay-Coach Alfaro nimmt vier Änderungen vor

Nach dem torlosen Remis gegen Australien baut Paraguay-Trainer Alfaro seine Startelf auf vier Positionen um. Neu in der Anfangsformation stehen Canale, Alonso, Bobadilla und Almiron. Dafür fehlen der angeschlagene Alderete, der gelbgesperrte Gomez sowie Maidana und Velazquez.

21.24 Uhr: DFB-Knipser Undav darf von Beginn an ran

Die mit Spannung erwartete Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und hält eine dicke Überraschung bereit. Bundestrainer Nagelsmann bringt nämlich Undav für Musiala, setzt damit zusammen mit Havertz auf zwei echte Stürmer in der Startelf. Außerdem steht Brown nach seiner Verletzung wieder im Aufgebot und ersetzt Raum.

Ist Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zu einer Erfolgsformel für das K.-o.-Duell mit Paraguay gekommen? © Federico Gambarini/dpa

21.15 Uhr: DFB-Team heute wieder im "Sieger-Outfit"

Gutes Zeichen? Im Sechzehntelfinale gegen Paraguay darf die DFB-Elf wieder auf ihre weißen "Sieger-Trikots" setzen. Bereits bei der 7:1-Gala gegen Curacao sowie beim Last-Minute-Sieg im Duell mit der Elfenbeinküste hatte man diese nämlich getragen. Zum Jersey kombiniert die DFB-Auswahl diesmal allerdings auch weiße Hosen statt der schwarzen Version. Hintergrund ist, dass die Paraguayer komplett in dunklem Navyblau auflaufen, also neben Trikot und Stutzen auch in der dazu passenden Hose. Damit lassen sich Verwechslungen vermeiden.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31) & Co. tragen heute komplett Weiß. © Jan Woitas/dpa

20.53 Uhr: Jürgen Klopp sieht Luft nach oben beim DFB-Team

In rund einer Stunde wird die Startelf der deutschen Mannschaft bekannt. Ob Nagelsmann dabei auf eine oder zwei Sturmspitzen setzt, ist für Jürgen Klopp (59) zweitrangig. "Die Aufstellung ist bei der Qualität, die wir haben, in der Breite nicht so entscheidend", erklärte der 59-jährige MagentaTV-Experte vor dem Spiel. Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Lateinamerikaner liege seinen Angaben zufolge vor allem in der Einstellung, mit der die Deutschen heute in die Partie starten: "Es geht darum, wer das Spiel besser annimmt." Dass die DFB-Profis deutlich mehr können als im Gruppenfinale gezeigt, davon ist Klopp jedenfalls überzeugt: "Jeder dieser Spieler, der gegen Ecuador gespielt hat, kann 60 bis 70 Prozent besser spielen."

Ist überzeugt, dass die DFB-Mannschaft im Vergleich zum schwachen Ecuador-Spiel mehr zu bieten hat: Jürgen Klopp (59). © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

20.30 Uhr: Tierorakel "Tarak" sagt das DFB-Spiel voraus

Sie gehören zu dieser WM wie FIFA und Hydration Breaks: Tierorakel. Doch nicht auf jedes ist Verlass. Ganz anders sieht das jedoch bei "Tarak" aus dem Kölner Zoo aus. Der rund 4,5 Tonnen schwere Elefantenbulle lag nämlich bei den bisherigen drei Partien mit deutscher Beteiligung komplett richtig. Welche Prognose der Dickhäuter für das bevorstehende DFB-Match gegen Paraguay abgibt, erfahrt Ihr hier: "Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay"