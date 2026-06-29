29.06.2026 22:04 Deutschland gegen Paraguay live: Zieht das DFB-Team ins Achtelfinale ein?

Deutschland gegen Paraguay im Liveticker: Im Gespräch bei MagentaTV erklärte Rudi Völler vor dem Anpfiff die Entscheidung für Deniz Undav in der Startelf.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Jetzt zählt es. Heute wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale geht es gegen Paraguay. Spielstand: Deutschland - Paraguay (22.30 Uhr)

TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.

22.04 Uhr: DFB-Sportdirektor Rudi Völler im MagentaTV-Interview

Im Gespräch bei MagentaTV erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) vor dem Anpfiff die Entscheidung für Deniz Undav (29) in der Startelf. "Ich weiß es natürlich schon seit ein paar Tagen. Julian und sein Trainerteam haben überlegt, wo kann man dran drehen, um es ein bisschen effektiver zu machen. Gegen Ecuador haben ein paar Dinge nicht so gut funktioniert", so der 66-Jährige. "Die Nation wollte es schon relativ lange, jetzt ist er halt drin. Ich bin optimistisch und was ja noch dazu kommt: Was Jamal schon bei den Bayern gezeigt hat, wenn er reinkommt, vielleicht mal in der Halbzeit oder nach einer Stunde, dann kann er unglaublich viel Input geben. Mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings. Von der Bank können wir da richtig was nachlegen."

Rudi Völler (66, Bild) sprach über die Entscheidung, Deniz Undav (29) von Beginn an zu bringen. © Nick Potts/PA Wire/dpa

21.53 Uhr: Jetzt ist kein Ausrutscher mehr erlaubt

Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador darf sich die DFB-Auswahl diesmal nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen.

21.40 Uhr: Paraguay-Coach Alfaro nimmt vier Änderungen vor

Nach dem torlosen Remis gegen Australien baut Paraguay-Trainer Alfaro seine Startelf auf vier Positionen um. Neu in der Anfangsformation stehen Canale, Alonso, Bobadilla und Almiron. Dafür fehlen der angeschlagene Alderete, der gelbgesperrte Gomez sowie Maidana und Velazquez.

21.24 Uhr: DFB-Knipser Undav darf von Beginn an ran

Die mit Spannung erwartete Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und hält eine dicke Überraschung bereit. Bundestrainer Nagelsmann bringt nämlich Undav für Musiala, setzt damit zusammen mit Havertz auf zwei echte Stürmer in der Startelf. Außerdem steht Brown nach seiner Verletzung wieder im Aufgebot und ersetzt Raum.

Ist Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zu einer Erfolgsformel für das K.-o.-Duell mit Paraguay gekommen? © Federico Gambarini/dpa

21.15 Uhr: DFB-Team heute wieder im "Sieger-Outfit"

Gutes Zeichen? Im Sechzehntelfinale gegen Paraguay darf die DFB-Elf wieder auf ihre weißen "Sieger-Trikots" setzen. Bereits bei der 7:1-Gala gegen Curacao sowie beim Last-Minute-Sieg im Duell mit der Elfenbeinküste hatte man diese nämlich getragen. Zum Jersey kombiniert die DFB-Auswahl diesmal allerdings auch weiße Hosen statt der schwarzen Version. Hintergrund ist, dass die Paraguayer komplett in dunklem Navyblau auflaufen, also neben Trikot und Stutzen auch in der dazu passenden Hose. Damit lassen sich Verwechslungen vermeiden.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31) & Co. tragen heute komplett Weiß. © Jan Woitas/dpa

20.53 Uhr: Jürgen Klopp sieht Luft nach oben beim DFB-Team

In rund einer Stunde wird die Startelf der deutschen Mannschaft bekannt. Ob Nagelsmann dabei auf eine oder zwei Sturmspitzen setzt, ist für Jürgen Klopp (59) zweitrangig. "Die Aufstellung ist bei der Qualität, die wir haben, in der Breite nicht so entscheidend", erklärte der 59-jährige MagentaTV-Experte vor dem Spiel. Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Lateinamerikaner liege seinen Angaben zufolge vor allem in der Einstellung, mit der die Deutschen heute in die Partie starten: "Es geht darum, wer das Spiel besser annimmt." Dass die DFB-Profis deutlich mehr können als im Gruppenfinale gezeigt, davon ist Klopp jedenfalls überzeugt: "Jeder dieser Spieler, der gegen Ecuador gespielt hat, kann 60 bis 70 Prozent besser spielen."

Ist überzeugt, dass die DFB-Mannschaft im Vergleich zum schwachen Ecuador-Spiel mehr zu bieten hat: Jürgen Klopp (59). © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

20.30 Uhr: Tierorakel "Tarak" sagt das DFB-Spiel voraus

Sie gehören zu dieser WM wie FIFA und Hydration Breaks: Tierorakel. Doch nicht auf jedes ist Verlass. Ganz anders sieht das jedoch bei "Tarak" aus dem Kölner Zoo aus. Der rund 4,5 Tonnen schwere Elefantenbulle lag nämlich bei den bisherigen drei Partien mit deutscher Beteiligung komplett richtig. Welche Prognose der Dickhäuter für das bevorstehende DFB-Match gegen Paraguay abgibt, erfahrt Ihr hier: "Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay"

20.08 Uhr: Hier läuft das Match heute live im TV

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft wie gewohnt im Free-TV. Um 21 Uhr meldet sich das ZDF mit der Vorberichterstattung, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein (60). Im Studio sind zudem Per Mertesacker (41), Christoph Kramer (35), Friederike Kromp (41), Thorsten Kinhöfer (58) und Christian Streich (61) als Experten dabei. Alternativ gibt es die Partie auch im kostenpflichtigen Abo bei MagentaTV zu sehen, oder Ihr bleibt einfach hier im Liveticker auf dem Laufenden.

Das ZDF zeigt die heutige Partie live. © IMAGO / DeFodi Images

19.45 Uhr: So schaffte Paraguay den Sprung ins Sechzehntelfinale

Paraguay schaffte als einer der acht besten Gruppendritten den Sprung ins Sechzehntelfinale. Allerdings war der Weg dorthin alles andere als leicht. Zum Turnierstart gab es für das Team von Coach Gustavo Alfaro (63) ein 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Doch die Lateinamerikaner steckten die böse Pleite weg, bezwangen anschließend die Türkei um Real-Juwel Arda Güler (21) sowie Juventus-Stürmer Kenan Yildiz (21) trotz langer Unterzahl mit 1:0 und bewiesen dabei Moral und enormen Kampfgeist. Im dritten Spiel gegen Australien hielt die Defensive erneut dicht, am Ende stand allerdings nur ein torloses Remis

19.22 Uhr: Wiedersehen nach rund 13 Jahren

Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen beider Teams, das letzte liegt schon weit über ein Jahrzehnt zurück. Das DFB-Team und die Lateinamerikaner trennten sich am 14. August 2013 in einem Testspiel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Adlerträger gerieten dabei früh mit 0:2 in Rückstand, fanden aber durch Ilkay Gündogan und Thomas Müller zurück in die Partie, bevor Lars Bender letztlich den Endstand markierte. Erstmals stand man sich bei der WM 2002 in Südkorea gegenüber. Im Achtelfinale reichte ein später Treffer von Oliver Neuville zum knappen 1:0-Sieg, der gleichzeitig den Einzug in die Runde der letzten Acht bedeutete.

Deutschlands Oliver Neuville (heute 53) sorgte 2002 mit dem 1:0 gegen Paraguay für den Einzug ins WM-Viertelfinale. © IMAGO / Laci Perenyi

19 Uhr: Jalal Jayed pfeift das DFB-Spiel

Als Schiedsrichter im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay ist Jalal Jayed (39) im Einsatz. Für den 39 Jahre alten Marokkaner bedeutet das zugleich ein Wiedersehen, nachdem er nämlich schon beim WM-Start gegen Curacao im US-amerikanischen Houston ein Spiel mit deutscher Beteiligung geleitet hatte. Unterstützung gibt es für Jayed an den Linien wieder von Jayeds Landsleuten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37), dazu kommt Ma Ning (47) aus China als vierter Offizieller.

Die Leitung der DFB-Partie übernimmt Jalal Jayed (39). © Tom Weller/dpa

18.40 Uhr: Giganten-Alarm! Möglicher Kracher im Achtelfinale

Rein auf dem Papier spricht heute vieles fürs DFB-Team. Sollte der nächste Schritt gelingen, sieht es danach aber gleich wieder ganz anders aus, denn dann kommen andere Kaliber wie Frankreich mit Kylian Mbappe (27), Ousmane Dembele (29) und weiteren Hochkarätern. Als Gruppensieger der Gruppe I trifft der Weltmeister von 2018 im Sechzehntelfinale auf Schweden. Setzt sich die "Équipe Tricolore" wie erwartet durch, könnte im Anschluss daran ein Kracher-Duell mit Deutschland folgen, vorausgesetzt die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden das heutige Match gegen Paraguay für sich.