Deutschland gegen Paraguay live: Zieht das DFB-Team ins Achtelfinale ein?
Foxborough (Massachusetts, USA) - Jetzt zählt es. Heute wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale geht es gegen Paraguay.
Spielstand:
Deutschland - Paraguay (22.30 Uhr)
TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.
22.04 Uhr: DFB-Sportdirektor Rudi Völler im MagentaTV-Interview
Im Gespräch bei MagentaTV erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) vor dem Anpfiff die Entscheidung für Deniz Undav (29) in der Startelf.
"Ich weiß es natürlich schon seit ein paar Tagen. Julian und sein Trainerteam haben überlegt, wo kann man dran drehen, um es ein bisschen effektiver zu machen. Gegen Ecuador haben ein paar Dinge nicht so gut funktioniert", so der 66-Jährige.
"Die Nation wollte es schon relativ lange, jetzt ist er halt drin. Ich bin optimistisch und was ja noch dazu kommt: Was Jamal schon bei den Bayern gezeigt hat, wenn er reinkommt, vielleicht mal in der Halbzeit oder nach einer Stunde, dann kann er unglaublich viel Input geben. Mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Dribblings. Von der Bank können wir da richtig was nachlegen."
21.53 Uhr: Jetzt ist kein Ausrutscher mehr erlaubt
Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador darf sich die DFB-Auswahl diesmal nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen.
21.40 Uhr: Paraguay-Coach Alfaro nimmt vier Änderungen vor
Nach dem torlosen Remis gegen Australien baut Paraguay-Trainer Alfaro seine Startelf auf vier Positionen um.
Neu in der Anfangsformation stehen Canale, Alonso, Bobadilla und Almiron. Dafür fehlen der angeschlagene Alderete, der gelbgesperrte Gomez sowie Maidana und Velazquez.
21.24 Uhr: DFB-Knipser Undav darf von Beginn an ran
Die mit Spannung erwartete Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und hält eine dicke Überraschung bereit.
Bundestrainer Nagelsmann bringt nämlich Undav für Musiala, setzt damit zusammen mit Havertz auf zwei echte Stürmer in der Startelf.
Außerdem steht Brown nach seiner Verletzung wieder im Aufgebot und ersetzt Raum.
21.15 Uhr: DFB-Team heute wieder im "Sieger-Outfit"
Gutes Zeichen? Im Sechzehntelfinale gegen Paraguay darf die DFB-Elf wieder auf ihre weißen "Sieger-Trikots" setzen.
Bereits bei der 7:1-Gala gegen Curacao sowie beim Last-Minute-Sieg im Duell mit der Elfenbeinküste hatte man diese nämlich getragen. Zum Jersey kombiniert die DFB-Auswahl diesmal allerdings auch weiße Hosen statt der schwarzen Version.
Hintergrund ist, dass die Paraguayer komplett in dunklem Navyblau auflaufen, also neben Trikot und Stutzen auch in der dazu passenden Hose. Damit lassen sich Verwechslungen vermeiden.
20.53 Uhr: Jürgen Klopp sieht Luft nach oben beim DFB-Team
In rund einer Stunde wird die Startelf der deutschen Mannschaft bekannt. Ob Nagelsmann dabei auf eine oder zwei Sturmspitzen setzt, ist für Jürgen Klopp (59) zweitrangig.
"Die Aufstellung ist bei der Qualität, die wir haben, in der Breite nicht so entscheidend", erklärte der 59-jährige MagentaTV-Experte vor dem Spiel.
Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Lateinamerikaner liege seinen Angaben zufolge vor allem in der Einstellung, mit der die Deutschen heute in die Partie starten: "Es geht darum, wer das Spiel besser annimmt."
Dass die DFB-Profis deutlich mehr können als im Gruppenfinale gezeigt, davon ist Klopp jedenfalls überzeugt: "Jeder dieser Spieler, der gegen Ecuador gespielt hat, kann 60 bis 70 Prozent besser spielen."
20.30 Uhr: Tierorakel "Tarak" sagt das DFB-Spiel voraus
Sie gehören zu dieser WM wie FIFA und Hydration Breaks: Tierorakel. Doch nicht auf jedes ist Verlass.
Ganz anders sieht das jedoch bei "Tarak" aus dem Kölner Zoo aus. Der rund 4,5 Tonnen schwere Elefantenbulle lag nämlich bei den bisherigen drei Partien mit deutscher Beteiligung komplett richtig.
Welche Prognose der Dickhäuter für das bevorstehende DFB-Match gegen Paraguay abgibt, erfahrt Ihr hier: "Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay"
20.08 Uhr: Hier läuft das Match heute live im TV
Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft wie gewohnt im Free-TV.
Um 21 Uhr meldet sich das ZDF mit der Vorberichterstattung, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein (60). Im Studio sind zudem Per Mertesacker (41), Christoph Kramer (35), Friederike Kromp (41), Thorsten Kinhöfer (58) und Christian Streich (61) als Experten dabei.
Alternativ gibt es die Partie auch im kostenpflichtigen Abo bei MagentaTV zu sehen, oder Ihr bleibt einfach hier im Liveticker auf dem Laufenden.
19.45 Uhr: So schaffte Paraguay den Sprung ins Sechzehntelfinale
Paraguay schaffte als einer der acht besten Gruppendritten den Sprung ins Sechzehntelfinale. Allerdings war der Weg dorthin alles andere als leicht.
Zum Turnierstart gab es für das Team von Coach Gustavo Alfaro (63) ein 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Doch die Lateinamerikaner steckten die böse Pleite weg, bezwangen anschließend die Türkei um Real-Juwel Arda Güler (21) sowie Juventus-Stürmer Kenan Yildiz (21) trotz langer Unterzahl mit 1:0 und bewiesen dabei Moral und enormen Kampfgeist.
Im dritten Spiel gegen Australien hielt die Defensive erneut dicht, am Ende stand allerdings nur ein torloses Remis
19.22 Uhr: Wiedersehen nach rund 13 Jahren
Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen beider Teams, das letzte liegt schon weit über ein Jahrzehnt zurück.
Das DFB-Team und die Lateinamerikaner trennten sich am 14. August 2013 in einem Testspiel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Adlerträger gerieten dabei früh mit 0:2 in Rückstand, fanden aber durch Ilkay Gündogan und Thomas Müller zurück in die Partie, bevor Lars Bender letztlich den Endstand markierte.
Erstmals stand man sich bei der WM 2002 in Südkorea gegenüber. Im Achtelfinale reichte ein später Treffer von Oliver Neuville zum knappen 1:0-Sieg, der gleichzeitig den Einzug in die Runde der letzten Acht bedeutete.
19 Uhr: Jalal Jayed pfeift das DFB-Spiel
Als Schiedsrichter im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay ist Jalal Jayed (39) im Einsatz.
Für den 39 Jahre alten Marokkaner bedeutet das zugleich ein Wiedersehen, nachdem er nämlich schon beim WM-Start gegen Curacao im US-amerikanischen Houston ein Spiel mit deutscher Beteiligung geleitet hatte.
Unterstützung gibt es für Jayed an den Linien wieder von Jayeds Landsleuten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37), dazu kommt Ma Ning (47) aus China als vierter Offizieller.
18.40 Uhr: Giganten-Alarm! Möglicher Kracher im Achtelfinale
Rein auf dem Papier spricht heute vieles fürs DFB-Team. Sollte der nächste Schritt gelingen, sieht es danach aber gleich wieder ganz anders aus, denn dann kommen andere Kaliber wie Frankreich mit Kylian Mbappe (27), Ousmane Dembele (29) und weiteren Hochkarätern.
Als Gruppensieger der Gruppe I trifft der Weltmeister von 2018 im Sechzehntelfinale auf Schweden. Setzt sich die "Équipe Tricolore" wie erwartet durch, könnte im Anschluss daran ein Kracher-Duell mit Deutschland folgen, vorausgesetzt die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden das heutige Match gegen Paraguay für sich.
18.20 Uhr: Wie sieht die Personallage aus?
Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor dem heutigen Spiel personell keinen Grund zur Sorge.
Im Abschlusstraining in Winston-Salem am Sonntag standen alle 25 Kicker inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig (22) auf dem Platz. Damit ist auch Nathaniel Brown (23) wieder einsatzbereit.
Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt hatte zuletzt Probleme mit den Adduktoren und fehlte deswegen im Gruppenfinale gegen Ecuador, könnte jetzt aber wieder von Beginn an spielen. Für RB-Leipzig-Akteur David Raum (28) würde das wohl die Bank bedeuten.
Paraguay muss dagegen mindestens einen Ausfall verkraften. Mittelfeldmann Diego Gomez (23) ist gelbgesperrt, außerdem steht hinter Abwehrchef Omar Alderete (29) wegen Knieproblemen noch ein Fragezeichen.
18 Uhr: Hier rollt heute der Ball
Zum Auftakt der K.-.o-Runde tritt das DFB-Team an diesem Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) im Boston-Stadion an.
Die Arena in Foxborough im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, etwa 46 Kilometer südwestlich von Boston, ist fernab der WM die Heimspielstätte des NFL-Franchise New England Patriots, fasst während des Turniers insgesamt 64.146 Zuschauer.
17.40 Uhr: So wichtig wäre ein schnelles DFB-Tor gegen Paraguay
Wartet auf die deutsche Offensive heute erneut eine Geduldsprobe?
Schon bei der 1:2 Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador hatte sich das DFB-Team an der "La Tri"-Verteidigung die Zähne ausgebissen. Auch die Paraguayer verfolgen ein ähnliches Konzept.
Die Mannschaft von Nationaltrainer Gustavo Alfaro (63) verteidigt kompakt, agiert körperbetont, steht tief und richtet ihr eigenes Spiel vor allem auf eine stabile Defensive aus. Gleichzeitig lauern die Lateinamerikaner konsequent auf Umschaltmomente. Zwar darf der Gegner oft weit in die eigene Hälfte bis weit vor an den Strafraum rücken, doch nach Ballgewinnen geht es mit hoher Geschwindigkeit und direktem Zug zum Tor nach vorne.
Ein frühes Tor aus deutscher Sicht könnte deshalb zum entscheidenden Faktor werden: "La Albirroja" wäre dann nämlich gezwungen, im Wettlauf mit der Zeit offensiver zu agieren. Für die Nagelsmann-Elf würden sich dadurch größere Räume eröffnen, was die Chance erhöhen würde, sich noch mehr Torchancen zu erspielen.
29. Juni, 17.30 Uhr: Deutschland gegen Paraguay im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum ersten K.-o.-Spiel Deutschlands bei dieser Weltmeisterschaft. Der Gegner ist Paraguay.
Wir begleiten das Match hier im Liveticker, bleiben so für Euch durchgehend am Ball.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa