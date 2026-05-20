20.05.2026 17:23 DFB-Kader live: Zuletzt zweimal außen vor, jetzt bei WM dabei! Nächste Überraschung von Nagelsmann

Schon vor der offiziellen Kaderbekanntgabe für die WM 2026 sickern die Nominierungen durch. Im Liveblog liefern wir eine Übersicht, wer dabei ist und wer fehlt.

Von Aliena Rein

Frankfurt am Main - Eigentlich soll der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft erst am Donnerstag veröffentlicht werden. Doch schon jetzt sickert ein Name nach dem anderen durch. Wir liefern Euch im Liveblog einen Überblick, wer schon dabei sein soll und wer das Turnier wohl vor dem Fernseher verfolgen muss.

DFB-Team: Diese Spieler sollen bei der WM 2026 dabei sein, diese fehlen

Diese Nationalspieler sollen ihr WM-Ticket in der Tasche haben: Manuel Neuer

Oliver Baumann

Alexander Nübel

Jonas Urbig (Trainingstorwart)

Felix Nmecha

Deniz Undav

Angelo Stiller

Jamie Leweling

Kai Havertz

Lennart Karl

Said El Mala

Nathaniel Brown

Waldemar Anton

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

Maximilian Beier Diese Spieler müssen wohl zu Hause bleiben: Chris Führich

Josha Vagnoman

Maximilian Mittelstädt

Robert Andrich

Yann Bisseck

Niclas Füllkrug

Tim Kleindienst

Robin Koch

17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticker freuen

Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf. Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.

Maximilian Beier (r.) darf wohl mit in die USA reisen. © INA FASSBENDER / AFP

13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht

Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher. Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.

Nico Schlotterbeck (l.) und Jonathan Tah bilden voraussichtlich das Stamm-Duo in der Innenverteidigung. © Federico Gambarini/dpa

12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben

Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben. Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.

11.13 Uhr: Waldemar Anton ist dabei

Nach Felix Nmecha leakt Bild den nächsten BVB-Star, der mit zur WM fährt: Innenverteidiger Waldemar Anton bekam offenbar den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann. Für den 29-Jährigen ist es das zweite große Turnier nach der EM 2024, insgesamt lief er bisher zwölfmal mit dem Adler auf der Brust auf.

10.45 Uhr: Tim Kleindienst fehlt ebenfalls

Nachdem kurz anderslautende Gerüchte kursiert hatten, dass Borussia Mönchengladbachs Tim Kleindienst im Kader stehen soll, vermeldete Sky nun, dass der Stürmer zu Hause bleiben muss. Eine Nominierung wäre durchaus eine Überraschung gewesen, schließlich hatte Kleindienst beinahe die komplette Saison verpasst, kommt auf insgesamt zehn Minuten Spielzeit in Bundesliga und DFB-Pokal zusammen.

10.30 Uhr: Alexander Nübel und Jonas Urbig fliegen mit in die USA

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt nach übereinstimmenden Informationen von Sky und Bild auf Alexander Nübel als Nummer drei im deutschen Tor. Dann wird es allerdings überraschend: Auch Jonas Urbig soll in die USA reisen, allerdings keinen der 26 Kaderplätze belegen. Der Bayern-Keeper ist demnach als Trainingstorwart vorgesehen.

Jonas Urbig (2.v.l.), Oliver Baumann (2.v.r.) und Alexander Nübel (r.) sind offenbar alle in den USA dabei - allerdings keiner von ihnen als Nummer eins. © Federico Gambarini/dpa

20. Mai, 10 Uhr: DFB-Kader sickert nach und nach durch