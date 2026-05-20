DFB-Kader live: Zuletzt zweimal außen vor, jetzt bei WM dabei! Nächste Überraschung von Nagelsmann
Frankfurt am Main - Eigentlich soll der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft erst am Donnerstag veröffentlicht werden. Doch schon jetzt sickert ein Name nach dem anderen durch. Wir liefern Euch im Liveblog einen Überblick, wer schon dabei sein soll und wer das Turnier wohl vor dem Fernseher verfolgen muss.
DFB-Team: Diese Spieler sollen bei der WM 2026 dabei sein, diese fehlen
Diese Nationalspieler sollen ihr WM-Ticket in der Tasche haben:
- Manuel Neuer
- Oliver Baumann
- Alexander Nübel
- Jonas Urbig (Trainingstorwart)
- Felix Nmecha
- Deniz Undav
- Angelo Stiller
- Jamie Leweling
- Kai Havertz
- Lennart Karl
- Said El Mala
- Nathaniel Brown
- Waldemar Anton
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
- Antonio Rüdiger
- Maximilian Beier
Diese Spieler müssen wohl zu Hause bleiben:
- Chris Führich
- Josha Vagnoman
- Maximilian Mittelstädt
- Robert Andrich
- Yann Bisseck
- Niclas Füllkrug
- Tim Kleindienst
- Robin Koch
17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticker freuen
Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf.
Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.
13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht
Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher.
Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.
12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben
Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben.
Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.
11.13 Uhr: Waldemar Anton ist dabei
Nach Felix Nmecha leakt Bild den nächsten BVB-Star, der mit zur WM fährt: Innenverteidiger Waldemar Anton bekam offenbar den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann.
Für den 29-Jährigen ist es das zweite große Turnier nach der EM 2024, insgesamt lief er bisher zwölfmal mit dem Adler auf der Brust auf.
10.45 Uhr: Tim Kleindienst fehlt ebenfalls
Nachdem kurz anderslautende Gerüchte kursiert hatten, dass Borussia Mönchengladbachs Tim Kleindienst im Kader stehen soll, vermeldete Sky nun, dass der Stürmer zu Hause bleiben muss.
Eine Nominierung wäre durchaus eine Überraschung gewesen, schließlich hatte Kleindienst beinahe die komplette Saison verpasst, kommt auf insgesamt zehn Minuten Spielzeit in Bundesliga und DFB-Pokal zusammen.
10.30 Uhr: Alexander Nübel und Jonas Urbig fliegen mit in die USA
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt nach übereinstimmenden Informationen von Sky und Bild auf Alexander Nübel als Nummer drei im deutschen Tor.
Dann wird es allerdings überraschend: Auch Jonas Urbig soll in die USA reisen, allerdings keinen der 26 Kaderplätze belegen. Der Bayern-Keeper ist demnach als Trainingstorwart vorgesehen.
20. Mai, 10 Uhr: DFB-Kader sickert nach und nach durch
Obwohl eigentlich erst am Donnerstag die Kaderbekanntgabe ansteht, dringt aktuell eine (Nicht-)Nominierung nach der anderen an die Öffentlichkeit.
Die Nachricht mit dem größten Diskussionspotenzial sickerte schon am Wochenende durch: Julian Nagelsmann hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten für eine Rückkehr von Manuel Neuer entschieden, der Weltmeister von 2014 soll als Nummer eins in die USA reisen.
Deshalb muss Oliver Baumann, der die gesamte WM-Qualifikation im Tor stand, zurück auf die Bank, er soll die Entscheidung des Bundestrainers aber akzeptiert haben und auch als Nummer zwei zur Verfügung stehen.
Überraschenderweise soll auch Said El Mala im Kader stehen, der Kölner Shootingstar war noch nie zuvor bei der A-Nationalmannschaft dabei, auch Lennart Karl hat anscheinend einen positiven Anruf von Nagelsmann bekommen.
Dafür müssen unter anderem Robert Andrich, bei der EM 2024 noch Stammspieler, sowie der lange verletzte Niclas Füllkrug passen. Auch für das VfB-Trio Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt hat es demnach nicht für ein WM-Ticket gereicht.
Titelfoto: INA FASSBENDER / AFP