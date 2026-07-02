02.07.2026 08:01 Er verschoss den letzten deutschen Elfmeter: Jetzt bricht Tah sein Schweigen

Jonathan Tah war einer der wenigen, der beim Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM Verantwortung übernahm. Jetzt redet der DFB-Star.

Von Tina Hofmann

Foxborough (USA)/München - Als einer der wenigen in der deutschen Nationalmannschaft übernahm Jonathan Tah (30) Verantwortung, obwohl er in seiner Karriere noch keinen einzigen Elfmeter geschossen hatte. Er vergab den letzten Deutschlands beim WM-Aus gegen Paraguay. Jetzt hat der Innenverteidiger sein Schweigen gebrochen und sich auf Instagram zu Wort gemeldet.

Jonathan Tah (30) übernahm Verantwortung und schoss den Ball übers Tor. Jetzt hat er sein Schweigen nach dem WM-Aus gebrochen. © Nick Potts/PA Wire/dpa "Der verschossene Elfmeter ist mir schon Tausende Male durch den Kopf gegangen und man versucht, ihn in seinen Gedanken irgendwie doch ins Tor zu lenken. Aber die Realität ist, dass der Ball nicht drin war. Und das tut weh", sagt er über den Schuss, der weit über den Kasten von Tormann Orlando Gill (26) sauste. Nach der Partie wurde der gebürtige Hamburger mit Hass im Netz übergossen, dabei war er der einzige, der mit Oliver Kahns (57) Worten Eier hatte. Zuvor hatten zahlreiche Spieler wie Leon Goretzka (31) dankend abgewunken, als Kapitän Joshua Kimmich (31) verzweifelt nach Elfmeterschützen suchte. Tah stellte sich und würde das auch jederzeit wieder tun. "Aber sicher ist: Ich würde ihn nächstes Mal wieder schießen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen", sagt der Verteidiger des FC Bayern München. Deutsche Nationalmannschaft WM-Aus nach Elfmeter-Drama! Deutschland scheitert an Paraguay Er fügt an: "Das hat diesmal nicht geklappt, aber wird mich nicht aufhalten, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen. Wir als Team machen immer weiter und auch ich mache immer weiter, egal was kommt!"

Jonathan Tah bekommt unter seinem Post enorm viel Zuspruch