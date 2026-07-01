01.07.2026 10:35 Gnadenlose Abrechnung! Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann zerlegt die DFB-Elf

Nach dem Ausscheiden bei der WM 2026 hat Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann die DFB-Elf verbal zerlegt. Das sagte er alles.

Von Tina Hofmann

Foxborough (Massachusetts/USA) - Das ist nichts anderes als eine gnadenlose Abrechnung! Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61) hat nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. "Die Art und Weise, wie wir heute Abend ausgeschieden sind, ist verheerend, ist eine Blamage, ist etwas, womit niemand, wirklich niemand gerechnet hat. Es ist genauso grauenvoll wie das Ausscheiden 2022 in Katar und in Russland 2018. Das stürzt Deutschland in ein ganz großes Loch", sagte er im Interview mit ESPN.

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61) hat knallhart mit der DFB-Elf abgerechnet. © Imago / Jan Huebner Zunächst fand der Weltmeister von 1990, der die DFB-Elf von 2004 bis 2006 betreut hatte, noch sanfte Worte. "Offensichtlich ist es ein sehr trauriger Tag für uns alle in Deutschland, denn wir haben nicht damit gerechnet, im Sechzehntelfinale auszuscheiden." Doch dann legte der Coach so richtig los. "Die Art und Weise, wie wir heute Abend ausgeschieden sind, ist enorm enttäuschend. Es scheint so, als sei das Team nicht darauf vorbereitet gewesen, die Kontrolle des Spiels über 120 Minuten in die Hand zu nehmen. Sie hatten nicht genug Energie, waren nicht aggressiv genug, waren nicht zwingend. Und ganz am Ende sah es so aus, als seien sie nicht bereit für das Elfmeterschießen gewesen. Normalerweise lieben wir Elfmeterschießen", konnte er die Nicht-Performance des deutschen Teams kaum fassen. Er ging zurück in seine eigene Zeit als Nationalspieler, der 1990 nach dem WM-Sieg der gefeierte Held war, und weiß, wie es sich anfühlt, in den Folgejahren schlecht dazustehen. Doch schlecht dazustehen, hieß 1994 und 1998 das Erreichen des Viertelfinales. Nun hat Deutschland 2018 und 2022 die K.-o.-Phase nicht erreicht und ist 2026 in einer aufgeblähten WM nicht über das Sechzehntelfinale hinausgekommen. Deutsche Nationalmannschaft Zwei Spiele, zweimal in der DFB-Startelf: Das denkt Götze über Browns WM-Auftritte "Ich habe mich drei Monate lang versteckt, weil wir uns gefühlt hatten, als hätten wir unser Gesicht verloren. Diese Mannschaft hat definitiv ihr Gesicht verloren", erinnerte sich Jürgen Klinsmann und verglich es mit seinen Erfahrungen aus 1994 und 1998.

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