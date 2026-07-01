Felix Magath zerlegt Nationalmannschaft nach WM-Aus und rüffelt Bundestrainer

Hamburg - Nach dem peinlichen Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale der WM ist die Kritik an der deutschen Nationalmannschaft groß. Auch Spieler- und Trainer-Legende Felix Magath (72) äußert sich im Gespräch mit TAG24 kritisch zum Abschneiden des DFB-Teams.

Am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Hamburg sprach Felix Magath (72) mit TAG24 über das WM-Scheitern der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © TAG24/Bastian Küsel-Kanbach

Am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Hamburg, bei dem der 72-Jährige in einem äußerst unterhaltsamen Panel-Talk über Erfolg und Resilienz im Spitzensport sowie seine eigene Karriere sprach, nahm sich der Europameister und zweifache Vize-Weltmeister einige Minuten Zeit.

Im Interview bemängelte er das Auftreten der Spieler und Verantwortlichen. Rund ums DFB-Team habe es eine Art "Wohlfühloase" gegeben, die letztlich für das Scheitern verantwortlich gewesen sei. "Allgemein gilt: Wenn jemand Spitzenleistungen bringen will oder mehr leisten will als andere, dann braucht er irgendwo Druck, aber auch Sicherheit." Beides habe es aber nicht gegeben.

Dass die Niederlage und schwache Leistung gegen Ecuador mit dem Argument abgetan worden sei, dass der Gruppensieg ja schon festgestanden habe, sei der Mannschaft auf die Füße gefallen. Diese habe den Schalter gegen Paraguay nicht wieder umlegen können.

Auch an Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) übte Magath deutliche Kritik. Was die Nationalmannschaft unter ihm geleistet habe, sei "zu wenig", so der Ex-Profi. "Das sieht er [Nagelsmann, Anm. d. Red.] ja, denke ich, auch selbst so", ergänzte die Vereinsikone des HSV.