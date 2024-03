Finales Deutschland-Trikot für die Fußball-EM geleakt!

Frankfurt am Main - Wie sieht das deutsche Heim-Trikot bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 aus? Bisher hüllte sich Ausrüster Adidas in Schweigen. Doch jetzt sind offizielle Bilder ans Licht gekommen!

Da werden Erinnerungen wach: das Sommermärchen und das Trikot von 2006 mit den ikonischen schwarz-rot-gelben Wellenlinien. © Vincenzo PINTO / AFP

Wenn Julian Nagelsmann (36) seine Nationalmannschaft in zwei Wochen wieder versammelt, könnte es so weit sein und das neue Deutschland-Trikot in den Handel gehen.

Zahlreiche Fußballfans warten sehnsüchtiges auf das neue Outfit der deutschen Nationalelf, über dessen Design in den zurückliegenden intensiv spekuliert wurde.

Nun lässt das oft sehr gut informierte Portal Footy Headlines die Katze aus dem Sack und hat "offizielle Bilder" des neuen Jerseys geleakt.

Und siehe da: Es erinnert in Teilen tatsächlich an eine Neuauflage des Trikots des Sommermärchens 2006 im eigenen Land. Markant waren vor allem die schwarz-rot-gelbe Wellenlinie an den äußeren Rändern der Trikot-Vorderseite.

Auf den geleakten Bildern sind ähnliche Muster als Schulterstreifen installiert, außerdem sollen jeweils eine geschwungene schwarze Linie an den vorderen Rändern Dynamik symbolisieren - so ein Deutungsansatz.