Türkei-Star nach Skandal-Geste gesperrt: Jetzt spricht seine Ehefrau!

Merih Demiral selbst schweigt bisher zu seinem umstrittenen Torjubel. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das schrieb sie auch bereits zuvor in ihrer Instagram-Story: "Vielfalt ist das Schöne an unserer Familie und die Stärke unserer Geschichte. Bei einer nationalen Meisterschaft ist es mehr als natürlich, nach einem Sieg eine nationale Geste zu machen."

"Tiere werden seit jeher zur Verkörperung oder Repräsentation von Staaten und Nationen verwendet, so wie der Weißkopfseeadler in Amerika oder der Bär in Russland", erklärte die 34-Jährige. "Der Wolf ist das tierische Symbol der Türkei. Er hat nichts mit Rassismus oder Faschismus zu tun."



Dass der Wolfsgruß aber auch Symbol und Erkennungszeichen der rechtsextremen Grauen Wölfe ist, ist unstrittig.

Das sieht auch die UEFA so und verpasste dem Innenverteidiger für seinen Torjubel nach dem 2:0 gegen Österreich eine Sperre von zwei Spielen, weil er "gegen die allgemeinen Verhaltensgrundsätze verstoßen hat, die Grundregeln des anständigen Benehmens verletzt hat, Sportveranstaltungen für Manifestationen nicht-sportlicher Art genutzt hat und den Fußballsport in Verruf gebracht hat".

Trotz Demirals Fehlen wird der Wolfsgruß im EM-Viertelfinale gegen die Niederlande am morgigen Samstag aber mutmaßlich trotzdem zu sehen sein: Türkische Ultra-Gruppierungen forderten bereits die Fans auf, die umstrittene Geste zu zeigen.