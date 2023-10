So geht Fußball! Nationalmannschaft begeistert im ersten Spiel unter Nagelsmann

Hartford - Wer am Samstag-Abend gespannt im Fernsehen das Bundestrainer-Debüt von Julian Nagelsmann (36) verfolgte, dürfte seine Entscheidung nicht bereut haben. Die DFB -Elf machte im Zuge des 3:1 (1:1)-Siegs über die USA vor allem offensiv richtig viel Spaß!

Fiel als lautstarker Aktivposten bei seinem Debüt an der Seitenlinie auf: Julian Nagelsmann (36). © Alex Grimm/Getty Images via AFP

Das sah richtig nach Fußball aus! Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Debüt von Julian Nagelsmann die Herzen vieler deutscher Fußballfans zurückerobert.



Nicht das Ergebnis war das Erfreuliche, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Nationalelf Fußball spielte: Erfrischend, mutig, unbekümmert.

Julian Nagelsmann hat es offenbar binnen vier Trainingstagen geschafft, so einige Blockaden in den Köpfen der Spieler zu lösen.

So transportierte Leroy Sané (27) seine Gala-Form aus dem Verein in die Nationalelf und sprühte in seinen Dribblings vor Energie. Ein Jamal Musiala (20) war mit vielen Freiheiten ausgestattet und brachte seine PS auf den Platz.

Und auf den Rauminstinkt und die Abschlussstärke eines Niclas Füllkrug (30) im Sturmzentrum wird Nagelsmann so schnell nicht mehr verzichten wollen. Generell erwies sich der Schachzug von Nagelsmann, viel Erfahrung und Führung ins Aufgebot und auf den Platz zu holen, als richtig.

Ein Mats Hummels (34) tat der Abwehrreihe mit seiner Präsenz und Ruhe sichtbar gut. Selbst im zentralen Mittelfeld fing Pascal Groß (32) den Ausfall des Grippe-erkrankten Joshua Kimmich (28) souverän auf.