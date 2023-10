Erster Rückschlag für Nagelsmann: Dieser DFB-Star droht auszufallen

Foxborough (USA) - Die Augen der deutschen Fußballfans sind am Samstagabend auf die Nationalmannschaft gerichtet. Das mit Spannung erwartete Debüt von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) steht an.

Joshua Kimmich (28) droht am Samstag für die Partie gegen die USA auszufallen. © Swen Pförtner/dpa

Doch einen Tag vor dem Match gegen die USA (21 Uhr, live auf RTL) plagen den Coach Personalsorgen. Denn ausgerechnet ein Weltmeister von 2014 und langjähriger Leistungsträger droht auszufallen.

Der Star des FC Bayern München, Joshua Kimmich (28) fehlte am Freitag beim Abschlusstraining der DFB-Elf in Foxborough. Den Defensivmann plagt offenbar eine hartnäckige Erkältung. Bereits am Donnerstag musste er auf die gemeinsame Einheit verzichten.

Sollte Kimmich tatsächlich nicht auflaufen können, stünden sein Team-Kollege Leon Goretzka (28) oder Pascal Groß (32, Brighton & Hove Albion) bereit. Alle anderen 25 Profis, die Nagelsmann für sein Debüt berufen hat, sind fit und absolvierten die Einheit ohne Probleme.

Mit Spannung wird dabei die taktische Ausrichtung und Aufstellung des neuen Manns an der Seitenlinie erwartet.