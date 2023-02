Trotz WM-Debakel: Dieser DFB-Leader hat die Heim-EM "fest im Blick"!

Frankfurt am Main - Er ist noch nicht fertig! Nach dem bitteren Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar hatte Ilkay Gündogan (32) seine Zukunft zunächst offengelassen. Doch mittlerweile scheint es hinsichtlich der anstehenden Europameisterschaft im eigenen Land eine klare Tendenz zu geben.

Bei der WM 2022 traf Ilkay Gündogan (32, M.) gegen Japan per Elfmeter, konnte die Niederlage letztendlich aber nicht verhindern. © Christian Charisius/dpa

Wie der Kicker in seiner aktuellen Printausgabe berichtet, wird der 32-jährige Mittelfeldstratege von Manchester City seine Länderspielkarriere höchstwahrscheinlich fortsetzen.

Der frühere BVB- und Nürnberg-Profi hat das Großturnier in Deutschland demnach "fest im Blick" und dürfte daher dabei sein, falls Bundestrainer Hansi Flick (57) ihn nominiert.

Alles andere als eine Berufung käme zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich überraschend, immerhin gilt der 57-jährige Übungsleiter als großer Fan des Routiniers.

Der gebürtige Gelsenkirchener stand in allen drei WM-Partien in der Startelf und fungierte als erfahrene Säule eines DFB-Teams im Umbruch. Das peinliche Ausscheiden nach der Gruppenphase traf Gündogan allerdings hart, zwischenzeitlich deutete sich ein Rücktritt des Anführers an.

"Ich war wirklich guter Dinge, dass es dieses Mal sehr weit gehen wird. Es hat sich einfach alles richtig gut angefühlt. Doch nicht einmal zwei Wochen später war schon alles wieder vorbei", schrieb der England-Legionär vier Tage nach dem letzten Match gegen Costa Rica auf Instagram.