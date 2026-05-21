WM-Kader Deutschlands live! Julian Nagelsmann macht klar: "Wir wollen Weltmeister werden"

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WM-Kader Deutschlands live! Julian Nagelsmann macht klar: "Wir wollen Weltmeister werden"

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Frankfurt am Main - Erst Salami-Taktik, dann Vollgas: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Donnerstag seinen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. 26 Spieler fahren zu der XXL-Veranstaltung in die USA, Mexiko und Kanada. Der Coach formulierte das ehrgeizige Ziel: "Wir wollen Weltmeister werden" und erklärte im Anschluss, warum er Manuel Neuer (40) zurück zur Mannschaft holt und dafür Oliver Baumann (35) die Nummer eins im deutschen Tor wieder entzogen hat.

Am Morgen hatte der DFB damit begonnen, die Spieler im halbstündigen Rhythmus per eigenem Video auf seinem Instagram-Kanal zu veröffentlichen. Diese waren zunächst: Kapitän Joshua Kimmich (31). Auf ihn folgten Deniz Undav (29), Nico Schlotterbeck (26), Kai Havertz (26), Jamal Musiala (23), Jamie Leweling (25), Nathaniel Brown (22), Aleksandar Pavlović (22), David Raum (28), Nadiem Amiri (29), Maximilian Beier (23) und Leon Goretzka (31).

Es gibt aber auch große Enttäuschungen: So sind Karim Adeyemi (24, BVB), Robert Andrich (31, Bayer Leverkusen), Chris Führich und Said El-Mala nicht dabei.

Wir berichten im Liveblog.

Das ist Deutschlands WM-Kader

Das sind die deutschen WM-Fahrer.
Das sind die deutschen WM-Fahrer.  © dpa-Bildfunk
  • Nadiem Amiri
  • Waldemar Anton
  • Oliver Baumann
  • Maximilian Beier
  • Nathaniel Brown
  • Leon Goretzka
  • Pascal Groß
  • Kai Havertz
  • Lennart Karl
  • Joshua Kimmich
  • Jamie Leweling
  • Jamal Musiala
  • Manuel Neuer
  • Felix Nmecha
  • Alexander Nübel
  • Aleksandar Pavlovic
  • David Raum
  • Antonio Rüdiger
  • Leroy Sané
  • Nico Schlotterbeck
  • Angelo Stiller
  • Jonathan Tah
  • Malick Thiaw
  • Deniz Undav
  • Florian Witz
  • Nick Woltemade

DFB-Kader für die WM: Sie müssen zu Hause bleiben

  • Karim Adeyemi
  • Chris Führich
  • Josha Vagnoman
  • Maximilian Mittelstädt
  • Robert Andrich
  • Yann Bisseck
  • Niclas Füllkrug
  • Tim Kleindienst
  • Robin Koch
  • Said El Mala
  • Matthias Ginter

Das sagt Julian Nagelsmann zum Thema Stimmung im Land rund um die Nationalmannschaft

13.40 Uhr: Mein Job ist es, das Team zu entwickeln. Die versuchen, es besser zu machen, als bei den vergangen zwei, drei Turnieren. Wir haben die Mannschaft an einigen Punkten entwickelt und müssen sie noch weiter entwickeln", sagt Julian Nagelsmann auf die Frage, wie sich das Team seit seinem Amtsantritt geändert hat.

So reagierte BVB-Star Karim Adeyemi darauf, dass er nicht dabei ist

13.38 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigt, dass Karim Adeyemi vom BVB "eins A" auf die Nachricht reagiert hat, dass er nicht bei der WM dabei ist.

Julian Nagelsmann über seine Kommunikation: "Ob es dann besser ist, weiß nur der liebe Gott"

13.26 Uhr: "Generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation. Es gibt immer Dinge, die man besser machen könnte. Natürlich versuchst Du im März, dem Spieler die Dinge ins Gesicht zu sagen, aber nur die Dinge, die Du weißt und planst. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft. Weiß ich nicht. Wenn ich es dem Olli vor vier Wochen gesagt hätte, und dann sagt Manu, dass er nicht will oder sich verletzt, dann ist das Vertrauensverhältnis angekratzt, weil ich irgendwas ins Blaue geredet habe. Ich plädiere auf Verständnis, dass nicht jedes Detail der internen Kommunikation mit einem Spieler an die breite Masse getragen werden kann. Ich kann absolut verstehen, dass viele es als nicht den richtigen Weg ansehen. Ich sage, man kann es anders machen, vielleicht auch besser. Ob es dann besser ist, das weiß nur der liebe Gott, ich weiß es nicht", sagt Nagelsman erneut zur Causa Manuel Neuer und Oliver Baumann.

Julian Nagelsmann macht klar: "Wir wollen Weltmeister werden"

13.23 Uhr: "Wir wollen Weltmeister werden. Ich glaube, dass alle Mannschaften es wollen, wir auch. Es braucht Glück und Können. Jeder Spieler, der nominiert ist, hat die Pflicht, das jeden Tag zu zeigen. Auch hinter jeder Absage steckt da eine Idee.

So hat Oliver Baumann auf die Degradierung im DFB-Tor reagiert

13.14 Uhr: "Wir haben dem Oli schon im März gesagt, dass ich ein Treffen mit Manu hatte nach der Verletzung von ter Stegen, der die WM leider nicht spielen kann. Die Entscheidung war für Oli ein Schlag, das ist klar, wenn er erfährt, dass er nicht mehr die gesetzte Nummer eins ist. Ich ziehe vorm Oli den Hut, dass er die letzten vier Wochen eine schwere Zeit gehabt und trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung in Hoffenheim gezeigt hat. Es waren mehrere Telefonate und sich extrem commited zur Mannschaft, die er niemals im Stich lassen würde", erklärt Julian Nagelsmann die Reaktion von Torhüter Oliver Baumann.

"Natürlich hat er nicht gesagt, 'super Trainer, alles okay'. Wir kennen uns schon lange und haben ein tolles Verhältnis, was am Anfang einer solchen Nachricht natürlich kurz leidet", sagt Nagelsmann weiter.

Julian Nagelsmann erklärt die Rückholaktion von Manuel Neuer

13.09 Uhr: Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er mit Manuel Neuer als Nummer eins im Tor plant: "Ja, plane ich. Bei den Torhütern kannst Du nur eine begrenzte Anzahl nominieren. Die Hauptaufgabe ist es, die besten drei Torhüter des Landes zu nominieren. Wir haben uns entschieden, ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er nochmal für die Nationalmannschaft spielen will. Dass er bei den Bayern verlängert, war eine Voraussetzung für uns. Jeder weiß, welche Aura Manu umgibt und was er der Mannschaft gibt. Er hat sich dazu nochmal bekannt, ein Turnier zu spielen. Wir haben eine weltklasse 1B dabei."

13.08 Uhr: Julian Nagelsmann bestätigt, dass Jonas Urbig als Trainingstorhüter mitfährt.

13.06 Uhr: "Der allerwichtigste Punkt ist die Überzeugung, dass dieses 26-Mann-Team das beste für uns ist, die als Gruppe gut funktionieren, sich über die letzten drei Jahre gefunden haben. Es macht das Arbeiten unglaublich angenehm. Alle haben sich sportlich, menschlich qualifiziert und passen zusammen. Einige spielen schon lange zusammen, das war ein Punkt, den wir beachten mussten, denn die letzten Weltmeister hatten das eigen. Teilweise sind es echt fiese Gespräche, alle, auch die zu Hause, drücken uns dennoch die Daumen."

13.03 Uhr: Es geht los:

Nadiem Amiri, Waldemar Anton, Oliver Baumann, Maximilian Beier, Nathaniel Brown, Leon Goretzka, Pascal Groß, Kai Havertz, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Felix Nmecha, Alexander Nübel, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Deniz Undav, Florian Witz, Nick Woltemade sind die Auserwählten.

13.01 Uhr: Jetzt geht's los, Julian Nagelsmann hat auf dem Podium Platz genommen. "Es ist ein Riesenevent, was da bevorsteht, mit vielen Herausforderungen, aber auch vielen schönen Momenten. Es gab im Trainerteam extrem viele Diskussionen, man versucht bis kurz vor knapp die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bin mega heiß, das Trainerteam ist mega heiß, die Spieler sind mega heiß."

12.57 Uhr: Offizielle Pressekonferenz in Frankfurt mit Julian Nagelsmann startet gleich

Gleich startet die offizielle Pressekonferenz in Frankfurt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Deutsche Nationalmannschaft: Diese DFB-Spieler sind dabei, diese sollen folgen und diese fehlen

Diese Spieler sind offiziell nominiert:

  • Joshua Kimmich (31, FC Bayern München, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld)
  • Deniz Undav (29, VfB Stuttgart, Sturm)
  • Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund, Innenverteidigung)
  • Kai Havertz (26, FC Arsenal, Sturm)
  • Jamal Musiala (23, FC Bayern München, offensives Mittelfeld)
  • Jamie Leweling (25, VfB Stuttgart, Rechtsaußen)
  • Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt, Linksverteidigung)
  • Aleksandar Pavlović (22, FC Bayern München, defensives Mittelfeld)
  • David Raum (28, RB Leipzig, Linksverteidigung)
  • Nadiem Amiri (29, 1. FSV Mainz 05, zentrales Mittelfeld)
  • Maximilian Beier (23, Borussia Dortmund, Sturm)
  • Leon Goretzka (31, FC Bayern München, zentrales Mittelfeld)

Diese Spieler müssen zu Hause bleiben:

  • Karim Adeyemi
  • Chris Führich
  • Josha Vagnoman
  • Maximilian Mittelstädt
  • Robert Andrich
  • Yann Bisseck
  • Niclas Füllkrug
  • Tim Kleindienst
  • Robin Koch
  • Said El Mala

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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