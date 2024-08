1. Runde im DFB-Pokal: Pyro-Alarm! Magdeburger zündeln, Schiri unterbricht Spiel

Die Wiesbadener liegen zur Halbzeit gegen den Erstligisten Mainz 05 vorn. Gözüsirin brachte den SVWW vor heimischer Kulisse in der 14. Minute mit 1:0 in Führung.

Durch einen dicken Bock von TSG-Keeper Philipp in der 11. Minute konnte der Außenseiter aus Würzburg in Führung gehen. Das 1:0 des Undedogs hielt jedoch nicht lange, nur acht Minuten später gelang der TSG durch ein bitteres Eigentor von Würzburgs Verteidiger Farahnak der Ausgleich.

Die ersten 45 Minuten sind vorüber - und in allen drei Stadien bitten die Unparteiischen zum Pausentee.

Neben Wiesbaden ist Halle der zweite Underdog, der bisher die Oberhand hat und mit 1:0 führt. Die Würzburger konnten zwar zwischenzeitlich völlig überraschend in Führung gehen, mussten aber nur kurze Zeit später den Gegentreffer hinnehmen.

Was für eine irre Anfangsphase in allen drei Stadien - vier Tore in 30 Minuten!

So schnell kann's gehen, schneller Ausgleichstreffer in Würzburg!

Der Außenseiter aus Halle führt durch einen Treffer von Cyrill Akono in der 11. Spielminute mit 1:0. Pauli-Keeper Vasilj versucht sich als feiner Techniker - was völlig in die Hose geht. Cyrill Akono setzt den Keeper setzt den Keeper entscheidend unter Druck, kommt im Fünfer an den Ball - schiebt eiskalt ein. Was für ein dicker Bock des Hamburger Torhüters.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 14. Spielminute den 1:0-Führungstreffer gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 erzielt. Die Gäste aus Mainz bekommen das Leder nicht entscheidend aus dem eigenen Sechzehner geklärt. Tarik Gözüsirin steht goldrichtig und zieht aus rund elf Metern einfach mal ab - und trifft mit links ins rechte Eck.

Der Viertligist aus Würzburg ist völlig überraschend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 in Führung gegangen. In der 11. Spielminute spielt Hoffenheims Innenverteidiger Akpoguma einen Pass zurück auf seinen Schlussmann, der die Kugel allerdings nicht unter Kontrolle bringen kann. Küc bekommt den Ball auf dem Silbertablett serviert, muss nur noch einschieben. Aus kurzer Distanz drückt er das Ding über die Linie.

Überraschung in der Akon Arena, 1:0 für die Würzburger Kickers!

Ein Offensiv-Feuerwerk in der Anfangsphase blieb aus, keines der Teams will zu Beginn unnötiges Risiko eingehen.

Welche Mannschaft schafft den Sprung in die nächste Runde? Wir bleiben gespannt, was uns auf allen drei Schauplätzen erwarten wird.

Das Warten hat ein Ende! Die Kugel rollt in den ersten drei Partien des diesjährigen DFB-Pokals.

In rund 30 Minuten starten die ersten sechs Mannschaften in die neue DFB-Pokal-Runde - und hoffen allesamt aufs Weiterkommen in die nächste K.-o.-Phase.

Der Hallesche FC trifft im heimischen Wohnzimmer auf die Kiez-Kicker des FC St. Pauli. Wehen Wiesbaden muss gegen den 1. FSV Mainz 05 ran, die Hoffenheimer sind in Würzburg gefordert.