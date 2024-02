Fan-Proteste am Ziel: DFL lässt Investoren-Einstieg platzen!

Frankfurt am Main - Die anhaltenden Fan-Proteste der vergangenen Wochen in den deutschen Stadien haben offenbar Wirkung gezeigt! Der Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball-Liga ist vorerst geplatzt.

Die DFL traf sich am Mittwoch in Frankfurt zu einer außerordentlichen Sitzung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Das gab die DFL am Mittwochnachmittag nach einer außerordentlichen Sitzung des Präsidiums in Frankfurt am Main in einer Pressemitteilung bekannt.

Man habe beschlossen, "den Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen", hieß es darin.

"Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender und Präsidiums-Sprecher Hans-Joachim Watzke (64).

Zwar bestehe eine Mehrheit für die "unternehmerische Notwendigkeit" eines Deals, doch die fortdauernden Auseinandersetzungen zwischen den Vereinen, Spielern, Trainern, Funktionären und Fans würden eine zu große Zerreißprobe darstellen und die "Integrität des Wettbewerbs" gefährden.

Ein erfolgreicher Vertragsabschluss im Sinne aller Beteiligten könne "in Anbetracht der Umstände" zudem nicht mehr sichergestellt werden.

Darüber hinaus sei die DFL zu dem Schluss gekommen, dass auch eine weitere Abstimmung über die Thematik "keine Lösung des Problems" bringen würde.