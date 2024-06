EM 2024: DFB-Elf blickt nach Köln, Gruppengegner müssen heute ran

Fortsetzung des Artikels laden

14. Juni, 13.05 Uhr: Jens Lehmann wirft Julian Nagelsmann Fehler bei der Kaderzusammenstellung vor

Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann (54) ist nicht rundum einverstanden mit der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36). "Wenn man so ein Geschenk erhält, dass zwei Innenverteidiger im Finale der Champions-League in einer Mannschaft spielen, und man einen davon nicht mitnimmt, ist das sicherlich ein Fehler. Ich hätte bei der EM Hummels und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung aufgestellt", sagte der Elfmeterheld des WM-Viertelfinales gegen Argentinien 2006 bei Sky. Außerdem sehe er Joshua Kimmich nicht als Rechtsverteidiger, sondern eher als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Der 54-Jährige verteidigte aber das Festhalten an Manuel Neuer: "Manuel Neuer ist noch immer einer der besten Torhüter auf der Welt", sagte Lehmann. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei der EM noch mal einen Fehler macht, ist sehr, sehr gering."

Jens Lehmann (54) war der starke Rückhalt beim Sommermärchen 2006. © Sven Hoppe/dpa

14. Juni, 11.09 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft älteste Auswahl der EM!

Old but Gold? Das DFB-Team ist durch den Ausfall von Aleksandar Pavlović (20) und die daraus resultierende Nachnominierung von Emre Can (30) das älteste Team der EM 2024. Im Schnitt sind die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) 28,5 Jahre alt. Der älteste Profi im Kader ist dabei mit 38 Jahren Keeper Manuel Neuer, der jüngste, Florian Wirtz, wurde dagegen im Mai erst 21 Jahre alt. Knapp hinter den Deutschen folgt übrigens mit 28,3 Jahren im Schnitt Auftaktgegner Schottland, die jüngsten Teams haben Tschechien (25,5 Jahre) und die Türkei (25,8 Jahre).

14. Juni, 10.25 Uhr: DFB-Kapitän Ilkay Gündogan appelliert an die Fans

Heute Abend wird es ernst! Deutschland startet um 21 Uhr gegen Schottland in die Heim-EM. Davor richtet Kapitän Ilkay Gündogan (33) noch eine Bitte an die Fans. Allein der Gedanke daran, die eigene Nationalmannschaft bei einem Heimturnier als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen, erzeuge bei ihm Gänsehaut, schrieb Gündogan in einem offenen Brief in der Bild. Dabei ist die Marschroute ganz klar: "Wir wollen Europameister werden." Das sei aber nur mithilfe der Fans möglich. "Wir müssen klar sagen: Die eine oder andere Mannschaft ist etwas gefestigter, eingespielter als wir. Mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans können wir es aber weit schaffen", so der 33-Jährige. Dabei erhofft sich der Kapitän einen Effekt über den Fußballplatz hinaus: "Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als gute Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz. Helft uns bitte, damit unser Traum GEMEINSAM wahr wird!"

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (33) bittet die deutschen Fans um Unterstützung. © Tom Weller/dpa

14. Juni, 10.04 Uhr: Julian Nagelsmann kann aus dem Vollen schöpfen

Weil sein Einsatz vor der EM noch wackelte, strich Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) Keeper Alexander Nübel (27) anstelle eines Feldspielers aus dem Kader. Pünktlich zum Turnierbeginn steht aber fest: Leroy Sané (28) ist wieder fit! "Leroy ist 100 Prozent schmerzfrei und kann voll eingesetzt werden", versicherte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Abend vor dem EM-Auftakt. Der Offensivspieler hatte seit der Niederlage im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales mit dem FC Bayern Anfang Mai pausiert, erst gegen Griechenland am vergangenen Freitag wieder 45 Minuten absolviert und dabei sofort überzeugt. Ein Startelfeinsatz direkt gegen Schottland scheint aber unwahrscheinlich: Der Bundestrainer setzt wohl weiterhin auf Kapitän Ilkay Gündogan (33) im Zentrum sowie Jamal Musiala (21) und Florian Wirtz (21) auf den Flügeln.

Grund zur Freude: Julian Nagelsmann (36, M.) kann zum EM-Auftakt auf seinen gesamten Kader bauen. © Federico Gambarini/dpa

14. Juni, 9.45 Uhr: Französische Nationalmannschaft von Virus heimgesucht

Andere Teams haben Verletzungssorgen, bei den Franzosen hingegen grassiert offenbar ein Virus! Gleich mehrere Spieler mussten auf das öffentliche Training am gestrigen Donnerstag verzichten. Was genau die Kicker plagt und wer betroffen ist, lest Ihr in unserem Artikel: "Sorge um EM-Auftakt? Virus legt französische Nationalmannschaft lahm!"

13. Juni, 7.36 Uhr: Niederlande nominiert Ex-Bayern-Stürmer Zirkzee nach

Große Freude bei Joshua Zirkzee (23)! Der Niederländer, der nicht einmal im vorläufigen EM-Kader von Oranje gestanden hatte, darf doch mit zum Turnier nach Deutschland reisen. Er wurde kurzfristig nachnominiert. Bondscoach Ronald Koeman (61) reagiert damit auf die prominenten Ausfälle, die Oranje zu verkraften hat: Sowohl Frenkie de Jong (27) als auch Teun Koopmeiners (26) können verletzungsbedingt nicht bei der EM starten, für de Jong nominierte Koeman bereits BVB-Star Ian Maatsen (22) nach. Die Nominierung von Zirkzee kommt deshalb überraschend, eigentlich kündigte der Verband an, dass der finale Kader aus nur 25 Spielern bestehen würde. Ob der Stürmer aber zu einem Einsatz kommt, ist noch unklar: Bisher bestritt der 23-Jährige noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft.

13. Juni, 6.30 Uhr: Vertragsdetails von Bundestrainer Nagelsmann enthüllt

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat erst kurz vor der EM seinen Vertrag beim DFB bis 2026 verlängert. Einem Bericht der Bild zufolge ist dieser jedoch nichtig, sollte die Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde ausscheiden! In diesem Fall könnte der Verband den Vertrag sofort aufkündigen und müsste Nagelsmann keine Abfindung dafür zahlen. Auch die Assistenten des Bundestrainers hätten mit Ausnahme von Sandro Wagner (36) dann kein gültiges Arbeitspapier mehr. Sollte die deutsche Nationalmannschaft allerdings den Titel holen, darf sich der 36-Jährige übrigens über die gleiche Prämie wie die Spieler freuen: 400.000 Euro pro Nase gibt es für einen EM-Erfolg.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat beim DFB einen Vertrag bis 2026. Im Falle eines frühen Turnier-Aus kann der DFB diesen aber wohl ohne Abfindungszahlung auflösen. © Christian Charisius/dpa

12. Juni, 17.20 Uhr: Spanisches Supertalent muss während der EM büffeln!

Wird Youngster Lamine Yamal (16) zu Spaniens X-Faktor bei der EM? Zwei Tore in acht Länderspielen hat das spanische Wunderkind bereits erzielt. Bei der Endrunde dürften aber nur welche dazukommen, wenn das begnadete Offensivtalent regelmäßig seine Hausaufgaben erledigt! Der 16-jährige ist Zehntklässler, unterliegt in Spanien noch der Schulpflicht. Gegenüber der Sportzeitung AS beschreibt Yamal den Spagat: "Meine Hausaufgaben habe ich bei der EM immer dabei. Ich muss sie online erledigen und meinem Lehrer schicken. Ich hoffe, dass ich bei den Prüfungen nicht durchfalle." Parallel könnte Yamal zum jüngsten EM-Debütanten aller Zeiten werden.

Der 16-jährige Lamine Yamal vom FC Barcelona geht noch zur Schule - und gilt insgeheim als Spanien Hoffnungsträger bei der EM. © LLUIS GENE / AFP

12. Juni, 13.40 Uhr: Aleksandar Pavlovic fällt für die Heim-EM aus, Emre Can stößt zum Team!

Bittere Nachrichten für die deutsche Nationalmannschaft! DFB-Star Aleksandar Pavlović (20) vom FC Bayern wird das gesamte Turnier verpassen. Für den defensiven Mittelfeldspieler beruft Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) BVB-Kicker Emre Can (30) ins Team. Alle Infos zum schmerzlichen Ausfall findet Ihr unter: "Bittere Diagnose: DFB-Star fällt für gesamte EM aus!"

Emre Can (30) rückt für den erkrankten Aleksandar Pavlović ins DFB-Team. © Christian Charisius/dpa

12. Juni, 12.55 Uhr: England bangt um Abwehr-Star John Stones

Die englische Nationalmannschaft bangt unmittelbar vor dem EM-Auftakt um Abwehrchef John Stones (30). Der Innenverteidiger von Manchester City fehlte bei der ersten Trainingseinheit der Three Lions in Blankenhain am Mittwoch krankheitsbedingt. Auf die Frage, ob ein Einsatz von Stones am Sonntag (21 Uhr) zum EM-Start in Gelsenkirchen gegen Serbien gefährdet sei, antwortete ein Sprecher, dies sei derzeit nicht abzusehen. Details zur Krankheit wurden nicht genannt.

John Stones (30, l.) könnte den EM-Auftakt der "Three Lions" verpassen. © Alastair Grant/AP/dpa

12. Juni, 6.47 Uhr: München erlaubt Pyrotechnik zum EM-Auftakt

In deutschen Stadien ist Pyrotechnik eigentlich untersagt. Für die Eröffnungsfeier bekommen die Organisatoren aber eine Erlaubnis. Die UEFA darf trotz anfänglicher Bedenken der Behörden bei der Eröffnungsfeier der EM Pyrotechnik einsetzen. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat erteilte dem europäischen Dachverband der Sportschau zufolge am Dienstag die Genehmigung für die geplante Show vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. "Die Abnahme der Pyrotechnik wurde ohne Beanstandungen durchgeführt", habe die zuständige Branddirektion mitgeteilt, hieß es in dem Bericht. Es werde daher keine Einschränkungen oder Veränderungen beim Pyro-Einsatz geben. Zuvor hatte es Bedenken wegen der Signalwirkung auf Fans gegeben, da bei der Eröffnungsfeier insgesamt 130 pyrotechnische Gegenstände teils sogar in den Händen der Teilnehmer gezündet werden sollen.

Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft findet in der Münchener Allianz Arena statt. © Sven Hoppe/dpa

11. Juni, 17.18 Uhr: Aleksandar Pavlovic fällt offenbar für das Eröffnungsspiel aus

Youngster Aleksandar Pavlovic (20) steht Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) beim EM-Auftakt gegen Schottland offenbar nicht zur Verfügung. Nach Sky-Informationen fällt der 20-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund seines Infekts für die Begegnung am Freitag aus. Eine genaue Prognose zum weiteren Turnierverlauf sei schwierig, man schaue im Team-Lager von Tag zu Tag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) äußerte sich auf SID-Anfrage am Dienstagnachmittag nicht zu der Personalie. Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch am Dienstag fehlte der Mittelfeldspieler beim Training. Der Bayern-Profi hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln, deswegen musste er auch für die März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen.

Aleksandar Pavlovic (20, r.) wird den deutschen Start ins Heim-Turnier wohl verpassen. © Daniel Karmann/dpa

11. Juni, 15.04 Uhr: Robert Lewandowski verpasst EM-Start

Jetzt ist es Gewissheit: Der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski (35) wird mindestens das erste Spiel bei der EM in Deutschland verpassen. Nach Angaben des polnischen Mannschaftsarztes Jacek Jaroszewski zog sich der frühere Torjäger des FC Bayern München am Montagabend beim 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen die Türkei einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Eine Teilnahme am EM-Auftakt der Polen am Sonntag gegen die Niederlande sei ausgeschlossen, sagte Jaroszewski am Dienstag. "Wir tun alles, damit Robert im zweiten Spiel gegen Österreich spielen kann."

Für Robert Lewandowski (35) ist die EM in Gefahr. Den Start wird er definitiv verpassen. © Czarek Sokolowski/AP

11. Juni, 10.46 Uhr: Heidi Beckenbauer soll EM-Pokal bei Eröffnungsfeier tragen

Eine emotionale Hommage an Franz Beckenbauer (†78)! Bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaft am kommenden Freitag in München soll offenbar Heidi Beckenbauer, Witwe des im Januar verstorbenen "Kaisers", den EM-Pokal ins Stadion tragen. Dazu soll ein Video von Beckenbauer auf der Stadionleinwand laufen. Das berichtete die Bild und berief sich auf Informationen aus UEFA-Kreisen. Demzufolge sei die Idee in der EURO 2024 GmbH aufgekommen und von der UEFA sofort begeistert aufgenommen worden. Sowohl Bernard Dietz (76, Kapitän der Europameister-Mannschaft 1980) als auch Jürgen Klinsmann (59, EM-Kapitän 1996) sollen Beckenbauer begleiten.

Die EM 2008 besuchten Franz Beckenbauer (†78, l.) und seine Frau Heidi noch gemeinsam, jetzt soll der Witwe des Kaisers eine besondere Ehre zuteilwerden. © OLIVER LANG / AFP

11. Juni, 9.40 Uhr: Robin Gosens für MagentaTV als Experte bei EM dabei

Er wurde nicht von Julian Nagelsmann (36) in den EM-Kader berufen, beim Turnier darf er jetzt aber trotzdem dabei sein: MagentaTV hat den 20-maligen Nationalspieler Robin Gosens (29) als TV-Experte rekrutiert. Schon am Freitag zum EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland wird der Kicker von Union Berlin das erste Mal im Einsatz sein. "Am liebsten hätte ich natürlich mit dem Adler auf der Brust auf dem Platz gestanden. Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde, schließlich ist eine Heim-EM etwas ganz Besonderes. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren. Ich werde dem Zuschauer als aktiver Spieler sicher nochmal eine neue Perspektive liefern können", sagte Gosens.

Robin Gosens darf zwar nicht für Deutschland auflaufen, ist aber trotzdem bei der EM dabei. © Federico Gambarini/dpa

11. Juni, 9.19 Uhr: Schweiz beschwert sich über Rasen auf Trainingsplatz

Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihr Quartier bei der EM 2024 in Stuttgart aufgeschlagen - und ist dort direkt auf Probleme gestoßen. Nach der ersten öffentlichen Einheit im Stadion der Stuttgarter Kickers beschwerten sich die Eidgenossen über die Platzverhältnisse. Als "klar ungenügend" bezeichnete Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami (62) die Qualität des Rasens, Pressesprecher Adrian Arnold ergänzte, es gebe Unebenheiten in der Zusammensetzung des Rollrasens. Man habe zwar seit dem Wochenende von den Problemen gewusst, dennoch seien die Spieler negativ überrascht gewesen. Derzeit schaue man sich nach Alternativen um.

11. Juni, 7.16 Uhr: Polen zittert um Robert Lewandowski

Das wäre ein herber Rückschlag: Polen bangt um die EM-Teilnahme von Robert Lewandowski (35)! Der Stürmerstar wurde beim 2:1-Sieg gegen die Türkei am gestrigen Montagabend verletzt ausgewechselt. Nach rund einer halben Stunde setzte sich der langjährige Bayern-Profi offenbar unter Schmerzen auf den Boden, hielt sich das rechte Bein und ließ sich auswechseln, auch wenn er den Platz selbstständig verlassen konnte. Zuvor war schon der Torschütze zum 1:0, Karol Świderski (27), beim Torjubel unglücklich aufgekommen und hatte das Feld vorzeitig verlassen müssen. Schon vor wenigen Tagen musste das polnische Team eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Lewandowskis Stürmerkollege Arkadiusz Milik (30) verletzte sich am Freitag im Test gegen die Ukraine und wird das Turnier definitiv verpassen.