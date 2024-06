EM 2024: Türkei gewinnt irres Spiel gegen Georgien in Dortmund

Fortsetzung des Artikels laden

18. Juni, 17.47 Uhr: Was erwartet uns sportlich beim Duell Türkei gegen Georgien in Dortmund?

Türkei: Die Türkei freut sich auf eine EM mit Heimspielatmosphäre. Zahlreiche Deutsch-Türken werden das Team des italienischen Trainers Montella in Dortmund unterstützen. Sportlich ist die Mannschaft um Inter-Mailand-Star Calhanoglu schwer einzuschätzen. Die Leistungen in den Testspielen gingen weit auseinander. Gegen Georgien ist die Türkei jedoch Favorit. Georgien: Für Georgien wird die Partie in jedem Fall historisch. Erstmals überhaupt tritt die Nationalmannschaft bei einer EM-Endrunde an. In der Gruppe, in der neben der Türkei auch Portugal und Tschechien spielen, ist die Elf des früheren Bayern-Profis Willy Sagnol Außenseiter. Große Hoffnungen ruhen auf Offensivmann Chwischa Kwaratschelia von der SSC Neapel. Der 23-Jährige ist der große Star des Teams.

18. Juni, 17.35 Uhr: Prügelei zwischen georgischen und türkischen Fans im Dortmunder Stadion vor dem Anpfiff

Vor dem Anpfiff sind Anhänger der Türken und Georgiens im Dortmunder Stadion aneinandergeraten. Rund eine Stunde vor dem Anpfiff kam es in einer Ecke des Stadions zur Auseinandersetzung. Die Polizei schritt sofort ein und konnte die Lage im strömenden Regen von Dortmund schnell wieder beruhigen.

Prügelei vor dem Anpfiff in Dortmund: Fans von Georgien und der Türkei gingen aufeinander los. © IMAGO / Shutterstock

Die Polizei war schnell zur Stelle und trennte die Streithähne. © IMAGO / IPA Sport

18. Juni, 17.30 Uhr: Heftige Regenfälle in Dortmund: Ordner kämpfen mit Besen und Holzlatten

Mit Besen, Holzlatten und viel Körpereinsatz versuchen Ordner im Dortmunder Stadion, die Auswirkungen heftiger Regenfälle vor dem EM-Spiel der Türkei gegen Georgien so gering wie möglich zu halten. Sie fegten am Dienstagnachmittag das Wasser, das sturzbachartig von den Dächern fiel und die Treppen hinunterfloss, in offene Gullys. Die türkischen Spieler um Borussia Dortmunds Profi Salih Özcan ließen sich auch von den Wassermassen nicht davon abhalten, ihre Fans zu begrüßen. Sie betraten rund anderthalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff der Partie um 18 Uhr (RTL und MagentaTV) den Rasen, und winkten ihren Anhängern auf den Tribünen zu. Auch beim Fanmarsch der Georgier zum Stadion gingen teils heftige Regenfälle nieder.

In Dortmund fiel heftig viel Regen vor dem Anpfiff der Partie Georgien gegen Türkei. © Andreea Alexandru/AP

18. Juni, 17.04 Uhr: Frankreich muss auf Mbappé verzichten, Superstar fehlt gegen die Niederlande

Schock-Nachricht vor Knaller-Duell! Die französische Nationalmannschaft muss vorerst auf Kylian Mbappé (25) verzichten. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Weltfußballer beim nächsten Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag fehlen. Wie die Nachrichtenplattform "L’Équipe" berichtet, soll eine noch nicht angefertigte Gesichtsmaske Grund für das Fehlen des 25-Jährigen sein. Diese müsse erst noch hergestellt und auf die Kopfform des Stars angepasst werden. Dies nehme jede Menge Zeit in Anspruch. Das Nasenbein wird dadurch gefestigt und geschützt, eine schnellere Genesung soll erfolgen. Beim 1:0-Zittersieg des EM-Favoriten zum Auftakt am gestrigen Montagabend gegen Österreich war Mbappé in der Schlussphase des Spiels in Düsseldorf mit seinem Gesicht mit voller Wucht auf die Schulter des früheren Fortuna-Profis Kevin Danso geprallt. Blutüberströmt wankte der Superstar nach minutenlanger Behandlung und anschließenden Mätzchen schließlich vom Platz und wurde schnell mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Düsseldorf gebracht. Immerhin blieb ihm die befürchtete Operation erspart.

Nasenbeinbruch! Kylian Mbappé (25) fällt vorerst für die französische Nationalmannschaft aus. © Marius Becker/dpa

18. Juni, 16.14 Uhr: UEFA ermittelt wegen rassistischen Rufen

Vor dem ersten EM-Spiel in Gelsenkirchen geraten in der Innenstadt serbische und englische Fans aneinander. Jetzt ermittelt die UEFA wegen eines Vorfalls in der Arena. Der Verband ermittelt englischen Medienberichten zufolge wegen eines mutmaßlichen rassistischen Vorfalls beim EM-Spiel von England gegen Serbien. Demnach soll ein Fan der Serben Affenlaute in Richtung englischer Spieler gemacht haben. Mehr dazu im Artikel: "EM-Randale in Innenstadt: Fans liefern sich Schlägerei, im Stadion folgt der nächste Vorfall"

18. Juni, 15.01 Uhr: DFB-Star Füllkrug bricht Fan die Hand

Ein Fan der Nationalmannschaft bekommt vor dem Schottland-Spiel einen Schuss von DFB-Knipser Niclas Füllkrug (31) ab. Die Hand ist gebrochen, das Trostpflaster hat es aber in sich! Nach einem kuriosen Unfall beim Warmmachen vor dem EM-Eröffnungsspiel bekommt ein verletzter Fan der Fußball-Nationalmannschaft Post von Niclas Füllkrug. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag auf Anfrage bestätigte, soll der Zuschauer als Präsent unter anderem ein Trikot vom Dortmund-Stürmer bekommen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall am Freitagabend berichtet. Was war passiert: Vor dem Anpfiff gegen Schottland (5:1) hatte ein Schuss von Füllkrug das Tor verfehlt und den Mann hinter dem Tor in der Südkurve getroffen. Die Diagnose: Die linke Hand ist gebrochen. Solche Szenarien waren in der Münchner Arena absehbar.

Niclas Füllkrug (31) traf beim Warmmachen einen Fan der DFB-Elf – dieser musste in ein Krankenhaus. © Christian Charisius/dpa

18. Juni, 11.17 Uhr: Falsches Maskottchen in Arena - Ermittlungen gegen Youtuber Marvin Wildhage

Ein Youtuber verschafft sich vor dem EM-Eröffnungsspiel als falsches Maskottchen Zugang zur Münchner Arena. Die UEFA reagiert prompt - und auch die Polizei wird aktiv. Weil er sich für ein Internetvideo in einem gefälschten Kostüm des EM-Maskottchens in die Münchner Arena geschmuggelt hat, ermittelt die Polizei gegen den Youtuber Marvin Wildhage. Mehr dazu im Artikel: "YouTube-Star schmuggelt sich als Fake-Maskottchen zur EM und blamiert die UEFA"

18. Juni, 9.29 Uhr: Mbappé mit Nasenbeinbruch - vorerst keine Operation

Schock-Diagnose bestätigt sich! Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (25) hat beim 1:0 gegen Österreich einen Nasenbeinbruch erlitten. Der französische Verband bestätigte in der Nacht zum Dienstag die Verletzung nach einer entsprechenden Untersuchung in der Uniklinik Düsseldorf. Eine Operation sei aber vorerst nicht geplant. Der französische Kapitän werde sich "in den nächsten Tagen" behandeln lassen und es werde eine Gesichtsmaske angefertigt, damit der 25-Jährige schnell wieder spielen könne. Frankreich bestreitet das zweite Gruppenspiel am kommenden Freitag in Leipzig gegen die Niederlande. Ob Mbappé dann schon wieder einsatzbereit ist, blieb zunächst unklar. Der Stürmer selbst nahm die Verletzung anscheinend auch mit Humor. "Ideen für Masken?", schrieb Mbappé in der Nacht bei X, versehen mit einem Smiley. Der Superstar hatte die Verletzung kurz vor dem Ende der Partie am Montagabend in Düsseldorf bei einem Zweikampf erlitten, als er bei einem Kopfballversuch mit seiner Nase mit voller Wucht die Schulter von Kevin Danso traf. Mbappé musste daraufhin mit stark blutender Nase ausgewechselt werden.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat beim 1:0 gegen Österreich einen Nasenbeinbruch erlitten. Eine Operation ist vorerst nicht geplant. Der Superstar nimmt es anscheinend mit Humor. © Fabian Strauch/dpa

17. Juni, 23.14 Uhr: Die Ergebnisse des EM-Tages im Überblick

Während man sich in Frankreich fragt, wie es der Nase der Nation geht, hat der vierte EM-Tag ein Ende gefunden. So spielten die Teams am heutigen Montag: Rumänien - Ukraine 3:0 Belgien - Slowakei 0:1 Österreich - Frankreich 0:1 Frankreich schiebt sich mit dem Auftakterfolg auf den zweiten Platz der Gruppe D hinter die Niederländer, Österreich reiht sich hinter Polen vorerst als Schlusslicht ein. In der Gruppe E gab es derweil gleich zwei Überraschungen. Rumänien führt das Quartett dadurch vor der Slowakei an, den eigentlichen Favoriten Belgien und Ukraine droht auf den Plätzen drei und vier hingegen das Aus.

17. Juni, 22.57 Uhr: Frankreich holt knappen Auftaktsieg gegen Österreich, aber verliert Mbappé?

In der aufgrund der Behandlungspause üppigen Nachspielzeit von neun Minuten passiert nichts mehr, Titelfavorit Frankreich fährt zum Auftakt einen knappen 1:0-Sieg gegen Österreich ein! Der Triumph hatte jedoch seinen Preis, denn Kylian Mbappé musste kurz vor dem Ende verletzt ausgewechselt werden. Beim Zusammenprall mit ÖFB-Verteidiger Danso brach sich der Superstar vermutlich die Nase. Sehen wir den künftigen Real-Stürmer bei der EM noch mit Maske? Wie wichtig er für die "Equipe Tricolore" ist, bewies er auch gegen die Rangnick-Truppe, als er das Eigentor des Spiels von Gladbach-Profi Maximilian Wöber nach einem haarsträubenden Fehler mit seinem Tempodribbling und der anschließenden Flanke erzwang. Im zweiten Durchgang ließ der Edel-Knipser aber auch eine hundertprozentige Chance liegen, Frankreich verpasste es so, den Sack zuzumachen. Die tapfer dagegenhaltende Alpennation konnte das aber nicht mehr bestrafen.

Wie geht es der Nase der Nation? Kylian Mbappé (r.) darf sich zwar über den Sieg seiner Mannschaft freuen, hat sich aber vermutlich die Nase gebrochen. © Fabian Strauch/dpa

17. Juni, 22.45 Uhr. Hat sich Kylian Mbappé die Nase gebrochen?

Heftiger Zusammenprall im österreichischen Strafraum! Nach einem Freistoß klatscht der französische Superstar mit dem Gesicht an die Schulter von Danso, anschließend muss er lange behandelt werden. Die Nase blutet und sieht auch stark lädiert aus. Zu Mätzchen ist er trotzdem noch aufgelegt, denn nach der Behandlung betritt er den Platz und setzt sich direkt wieder hin. Von Schiedsrichter Gil Manzano sieht er dafür die Gelbe Karte, woraufhin er für Giroud ausgewechselt wird.