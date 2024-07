EM 2024: Verpasst Spanien-Star das Finale verletzt?

EM 2024 im Liveticker: Vor dem Finale bangt Deutschland-Bezwinger Spanien um Rechtsverteidiger Jesús Navas.

Deutschland - Spaniens Finalgegner bei der Europameisterschaft steht fest!

Die englische Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. © Bernd Thissen/dpa England bezwang die Niederlande in Dortmund mit 2:1 - dank eines Last-Minute-Treffers! Damit stehen die "Three Lions" zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Endspiel. Am kommenden Sonntag (21 Uhr) trifft die Mannschaft von Chefcoach Gareth Southgate dann im Berliner Olympiastadion auf die Furia Roja. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

11. Juli, 14.35 Uhr: Keine Anspannung, viel Spaß! So ausgelassen trainieren die Spanien-Stars

Spaniens Fußballer versuchen, die Gedanken an einen möglichen EM-Triumph noch zu verdrängen. "Wir fühlen uns wie Sieger jeden Tag, aber nicht als Europameister", sagte Innenverteidiger Dani Vivian von Athletic Bilbao bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Donaueschingen. Die Mannschaft habe jedes Spiel wie ein Finale gesehen - "das war ein sehr harter Weg. Wir versuchen, nicht daran zu denken, was sein kann, sondern was ist. Also an die tägliche Arbeit". Zwei Tage vor dem Endspiel gegen England am Sonntag (21 Uhr) im Olympiastadion von Berlin zeigten sich die Spanier beim Mannschaftstraining auf dem Platz des SV Aasen, das die Medienvertreter die ersten 15 Minuten verfolgen durften, überaus locker und zu Späßen aufgelegt.

11. Juli, 14.12 Uhr: Spanien bangt um Jesús Navas

Er ist der letzte verbleibende Welt- und Europameister im Kader der Spanier! Doch im EM-Finale müssen die Iberer möglicherweise auf Rechtsverteidiger Jesús Navas (38) verzichten. Der Routinier konnte am heutigen Donnerstag, drei Tage vor dem Endspiel, nicht mit der Mannschaft trainieren, absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit. Im Halbfinale gegen Frankreich hatte der 38-Jährige ausgewechselt werden müssen, weil er Hüftprobleme gehabt hatte. Jetzt ist unklar, ob er im Finale gegen England einsatzfähig ist. Immerhin: Mit Dani Carvajal (32) und Robin Le Normand (27) kehren zwei im Halbfinale gesperrte Spieler der Furia Roja gegen die Three Lions wieder zurück. Besonders Carvajals Rückkehr ist angesichts eines möglichen Navas-Ausfalls essentiell für die Spanier, Navas hatte den Real-Madrid-Profi gegen Frankreich vertreten.

Jesús Navas (38, 2.v.l.) konnte am heutigen Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren, ihm droht der Ausfall für das EM-Finale. © Tom Weller/dpa

11. Juli, 6.41 Uhr: Kritik an Elfmeterentscheidung von Felix Zwayer und dem VAR

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman (63) hat das deutsche Schiedsrichter-Team um Felix Zwayer (43) und Videoassistent Bastian Dankert (44) für ihre Elfmeterentscheidung bei der 1:2-Niederlage im EM-Halbfinale gegen England kritisiert. "Was kann man tun als Verteidiger? Ich bin der Meinung, dass es keinen Elfmeter hätte geben sollen", sagte Koeman. "Es bricht einfach den Fußball." Der niederländische Verteidiger Denzel Dumfries hatte einen Schuss von Harry Kane (30) im Strafraum blocken wollen, den Stürmer dabei aber hart am Fuß getroffen. Nach Ansicht der Videobilder entschied Zwayer auf Elfmeter, den Kane selbst in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte. Heftiger fiel die Kritik des niederländischen Kapitäns Virgil van Dijk (33) an Zwayer aus. "Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles", sagte Van Dijk. Konkret monierte er Zwayers Spielleitung in den letzten Minuten. Zum Elfmeter sagte der Abwehrchef bei Magenta TV: "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Aber letztlich hat der VAR (Videoschiedsrichter) eingegriffen – und das müssen wir akzeptieren." Die Elfmeterentscheidung passte auch einigen britischen Experten nicht, obwohl sie zugunsten der Three Lions ausfiel. Der ehemalige Nationalspieler Gary Neville (49) nannte den Pfiff eine "Schande" und fügte an: "Eine skandalöse Entscheidung. Dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel. Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter."

Denzel Dumfries (2.v.r.) versucht einen Schuss von Harry Kane (am Boden) zu blocken und trifft dabei den englischen Torjäger. Die Elfmeterentscheidung wollte das niederländische Lager nicht wahrhaben. Auch England-Legende Gary Neville (49) war mit der Schiri-Entscheidung nicht einverstanden. © Friso Gentsch/dpa

10. Juli, 23.01 Uhr: England trifft im Finale auf Deutschland-Bezwinger Spanien

Die "Three Lions" haben es geschafft! Die Mannschaft von Chefcoach Gareth Southgate setzt sich mit 2:1 (1:1) gegen die Niederlande durch und spielt am kommenden Sonntag (21 Uhr) im Finale in Berlin. Xavi Simons, der vergangene Saison leihweise bei RB Leipzig kickte, brachte die Niederländer nach sieben Minuten sehenswert in Führung, ehe Harry Kane einen Strafstoß zum 1:1 verwandelte (18.). Die Entscheidung fiel erst in der 90. Minute nach einem Treffer des eingewechselten Ollie Watkins.

10. Juli, 22.55 Uhr: Abpfiff in Dortmund! England schlägt die Niederlande und zieht ins Finale ein!

Schluss! Aus! Vorbei! England zieht ins Finale dieser Europameisterschaft ein! Mit der bisher besten Turnierleistung schaffen es die "Three Lions" tatsächlich ins Finale und sorgen für ein abruptes Ende der Oranje-Party.

90. Minute: Tollhaus in Dortmund! Toooor für England! Ollie Watkins macht die Kugel nach einem Zuspiel von Palmer im Sechzehner fest, dreht sich in Richtung des generischen Gehäuses und hält drauf. Der Aston-Villa-Knipser haut das Ding in die linke Ecke und bringt damit seine Mannschaft in Richtung Finale.

Englands Ollie Watkins (28, r.) bejubelt seinen Last-Minute-Treffer zum 2:1. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

87. Minute: Der Ball landet über Umwege bei Englands Offensivmann Palmer, doch die Kugel rutscht dem Chelsea-Star etwas über den Schlappen, der Ball fliegt weit am Kasten vorbei.

84. Minute: Nur noch sechs Minuten sind hier zu spielen! Gelingt einem der beiden Mannschaften noch der Lucky Punch? Wir bleiben gespannt, was die Schlussphase mit sich bringt.

80. Minute: Doppelwechsel! England-Trainer Southgate schickt zwei neue Akteure aufs Feld. Watkins und Palmer kommen neu in die Partie - Foden und Kane müssen weichen.

79. Minute: Fast der 2:1-Führungstreffer für England! Nach einer Hereingabe von Walker kommt Saka im Fünfer zum Abschluss und drückt das Ding über die Linie - doch der Unparteiische Zwayer hat was dagegen. Walker stand beim Zuspiel von Foden ein kleines Stück im Abseits.

72. Minute: Gelbe Karte für Bellingham! Der 21-Jährige kommt zu spät und mäht de Vrij mit einer Grätsche um.

68. Minute: Gakpo versucht es mit einer Flanke von der linken Seite. Der Ball fliegt an den zweiten Pfosten, wo sich Pickford bereits positioniert hat und den Ball vor dem anrauschenden Gakpo mit den Fäusten klären kann. Die anschließende Ecke bringt jedoch keine Gefahr für die englische Defensive.

65. Minute: Es geht doch! Die erste gute Chance für die Niederlande! Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt Van Dijk im Sechzehner zum Abschluss. Englands Schlussman Pickford muss sich lang machen - kann den Einschlag im Kasten aber verhindern.

63. Minute: Noch sind 30 Minuten sind hier zu spielen - und noch immer warten wir auf die erste vielversprechende Torchance in dieser zweiten Hälfte.

Englands Jude Bellingham (21, 3.v.l.) im Gespräch mit dem deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer (43, 2.v.l.). © INA FASSBENDER / AFP

60. Minute: Die Partie flacht etwas ab. Beide Mannschaften gehen derzeit kein unnötiges Risiko ein, lassen den Ball munter durch die eigenen Reihen zirkulieren.

55. Minute: Englands Außenbahn-Lokomotive Walker versucht es mit einem hohen Steilpass auf Saka, doch Aké antizipiert gut und stibitzt dem Arsenal-Star die Kugel vom Fuß.

53. Minute: Die "Three Lions" glänzen mit längeren Ballbesitzphasen, die Niederländer überzeugen mit diszipliniertem Abwehrverhalten. Bisher ist es ein entspannter Start in die zweite Spielhäfte.

49. Minute: Saka versucht es mit einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite, doch der Ball findet keinen Abnehmer. Keine Gefahr für die niederländische Defensive!

47.Minute: England-Star und Real-Neuzugang Bellingham nimmt auf der linken Seite an Fahrt auf, wird allerdings von De Vrij abgelaufen.

10. Juli, 22.03 Uhr: Wiederanpfiff in Dortmund!

Die 15-minütige Pause ist vorbei, jetzt geht's wieder los! Der Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift die zweite Halbzeit dieser Halbfinal-Partie an. Englands Chefcoach Gareth Southgate bringt mit Luke Shaw einen neuen Außenverteidiger fürs Spiel, Newcastle-Akteur Trippier muss auf der Bank Platz nehmen. Bei der Bondself kommt Weghorst für Malen.

10. Juli, 21.48 Uhr: Niederlande und England gehen mit Remis in die Halbzeitpause

Der Unparteiische schickt die beiden Mannschaften zur Halbzeit in die Kabinen. Es ist ein tolles Spiel, was die Zuschauer bisher zu sehen bekommen. Beide Teams spielen munter nach vorne, kreieren sich immer wieder gefährliche Torchancen. Der Niederlande ging mit einem Traumtor von RB-Leipzig-Kicker Simons früh in Führung, nur kurze Zeit später gelang Kane mit einem Strafstoß der 1:1-Ausgleichstreffer. Ein Remis, das völlig gerecht ist.

45. Minute: Das Schiedsrichter-Gespann packt noch einmal drei Minuten obendrauf.

43. Minute: Gleich pfeift Felix Zweyer zum Pausentee! Gehen beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeit?

Donyell Malen (25, l.) von den Niederlanden im Zweikampf mit Englands Kevin Trippier (33). © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

39. Minute: Wieder ein vielversprechender Torschuss aus der Distanz - und erneut ist es Englands Foden. Der Offensivmann versucht es wieder einmal mit einem Schlenzer aus zentraler Position, der Schuss ins linke Eck stellt Verbruggen jedoch vor keine Probleme.

35. Minute: Bitter, richtig bitter! Das Niederlande-Juwel Memphis Depay sitzt am Boden, muss behandelt werden. Für den Offensiv-Star geht es nicht mehr weiter, er muss runter. Bondscoach Koeman muss reagieren, bringt Joey Veerman ins Spiel.

Memphis Depay (30) muss verletzungsbedingt runter. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

32. Minute: Da hätten wir beinahe das nächste Traumtor gesehen! Englands Foden versucht es aus etwa 22 Metern mit ganz viel Gefühl und zirkelt den Ball aus halbrechter Position ans Lattenkreuz.

29. Minute: Oranje-Offensivmann Malen kommt nach einem Zuspiel von Depay im Sechzehner zum Schuss, doch Walker hat etwas dagegen! Der Manchester-City-Verteidiger grätscht in den Ball und kann klären.

25. Minute: England drückt, will die Partie auf den Kopf stellen und mit 2:1 in Führung gehen. Die "Three Lions" wirken spritzig, spielen munter nach vorne - kaum zu vergleichen mit den anderen K.o.-Spielen. Ein Auftritt, der Lust auf mehr macht.

21. Minute: Dickes Ding! Fast die Engländer mit der Führung! Foden dribbelt sich auf der rechten Seite durch den Sechzehner, kommt aus spitzem Winkel zum Schuss. Verbruggen ist bereits geschlagen, doch Dumfries steht goldrichtig und klärt auf der Linie!

18. Minute: Toooor für England! Was ein fulminante Anfangsphase in Dortmund! Kane bleibt eiskalt und platziert das Ding ins untere linke Eck. Verbruggen ahnt die Seite, hat aber keine Chance!

17. Minute: Zwayer gibt Elfmeter für England! Dumfries kommt gegen Kane zu spät, trifft den Bayern-Knipser unglücklich am Fuß. Nach einer VAR-Überprüfung steht die Entscheidung des Unparteiischen fest.

13. Minute: Dicke Chance für die Engländer! Kane kann rund 30 Meter vor dem gegnerischen Kasten an Fahrt aufnehmen, zieht kompromisslos ab, doch Oranje-Schlussmann Verbruggen ist da!

7. Minute: Toooor für die Niederlande! Was ein Start für die Bondself! Xavi Simons schnappt Englands Declan Rice den Ball weg, hält aus rund 18 Metern einfach mal drauf und hämmert das Ding ins linke obere Eck. Dieser Treffer fällt definitiv in die Kategorie Traumtor!

Traumstart! Xavi Simons lässt die Niederländer früh jubeln. © Bernd Thissen/dpa

4. Minute: So schnell kann's gehen! Die Oranje-Kicker schalten schnell um, tauchen plötzlich im gegnerischen Sechzehner auf - doch Malen bekommt den Ball nicht richtig unter Kontrolle.

2. Minute: Wenig überraschend: Die Engländer stehen tief, eine Fünferkette soll gefährliche Torchancen der Niederländer verhindern.

10. Juli, 21 Uhr: Anpfiff in Dortmund! EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England hat begonnen

Der Ball rollt in Dortmund, Felix Zwayer pfeift die zweite Halbfinal-Partie dieser EM an! Das Starensemble von England stößt in weißen Trikots an. Die orange gekleideten Akteure aus den Niederlanden beginnen von rechts nach links.

10. Juli, 20.50 Uhr: Gleich geht's los, dann rollt der Ball im Dortmunder Westfalenstadion

Es ist angerichtet! Nur noch 10 Minuten, dann pfeift der deutsche Unparteiische Felix Zwayer das vorletzte Spiel dieser Europameisterschaft an. Der Gewinner des heutigen Knallers zieht ins Finale der EM ein und trifft am kommenden Sonntag (21 Uhr) auf Deutschland-Bezwinger Spanien.

10. Juli, 20.40 Uhr: Schaffen die Oranje-Kicker den Sprung ins Finale?