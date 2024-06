Genervter Schweinsteiger kein Freund der Portugiesen? Das sagt er über Ronaldo und das späte Tor

Leipzig - Es war eine kuriose Szene vor dem Spiel, als Bastian Schweinsteiger (39) am ARD-Mikrofon über Superstar Cristiano Ronaldo (39) sprach, nach der Partie der Portugiesen bei der Fußball-Europameisterschaft in Leipzig gegen Tschechien war er sogar richtig genervt.

Bastian Schweinsteiger (39) wirkte am Dienstagabend generell ein wenig gereizt während seiner Übertragung an der Seite von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek (38). © IMAGO / Crystal Pix

Der Ex-Profi des FC Bayern und der Nationalmannschaft scheint keine besonders großen Sympathien für CR7 zu hegen und das konnte am Dienstagabend jeder hören.

Vor der Partie wurde er auf sein Verhältnis zu Ronaldo angesprochen. Da meinte er erst sarkastisch: "Wir sind beste Freunde". Dann erklärte er, man habe gar kein Verhältnis, sie hätten sich oft in der Auswahl gegenüber gestanden. Deutschland hätte da gegen Portugal meist gewonnen. Gegen ihn mit Real Madrid sei es schwieriger gewesen.

Nach dem Last-Minute-Sieg des Europameisters von 2016 in Leipzig gegen stark aufspielende Tschechen (2:1) war "Schweini" aber so richtig in Rage, wirkte generell ein wenig gereizt.

Denn dass der italienische Schiedsrichter Marco Guida (43) ein Foul des in der 90. Minute eingewechselten Nelson Semedo (30) an David Doudera (26) nicht sah, regte den Weltmeister von 2014 so richtig auf.

"Ich fand, es war ein ganz klares Foul hier unten von Semedo und dann 20 Sekunden später steht's 2:1 für Portugal. Es war ein klares Foul, das muss der Schiedsrichter sehen", sagte er am Mikrofon bei Esther Sedlaczek (38).