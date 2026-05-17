Doch kein DFB-Comeback? Verletzung zwingt Manuel Neuer zum "Kürzertreten"

München - Manuel Neuer (40) soll bei der WM wieder das deutsche Tor hüten – so lautet offenbar der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Doch jetzt macht dem DFB-Comeback eine Verletzung des Keepers einen Strich durch die Rechnung: Neuer fällt vorerst aus.

Manuel Neuer (40) verletzte sich beim Spiel gegen Köln. © Sven Hoppe/dpa

Der deutsche Rekordmeister teilte vor den Meister-Feierlichkeiten auf dem Marienplatz mit, der 40-Jährige müsse "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten".

Noch ist offen, ob Manuel Neuer im Pokal-Endspiel gegen den VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stehen kann. Vor dem DFB-Pokalfinale 2026 wollten die Verantwortlichen des Rekordmeisters keine Prognose abgeben.

Immerhin klang Präsident Herbert Hainer (71) optimistisch. Nach seinem Kenntnisstand sei es "keine schwerwiegende Verletzung".

Der Keeper selbst beschrieb die Beschwerden ebenfalls eher vorsichtig: "Ich habe es einfach gespürt in der linken Seite. Da habe ich ein bisschen Wadenprobleme gehabt, und ich wollte da auch kein Risiko eingehen", sagte Neuer am Sonntag dem BR.