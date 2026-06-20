20.06.2026 18:00 Deutschland gegen Elfenbeinküste live: Darum stand die bislang einzige Begegnung unter einem ganz traurigen Stern

Deutschland gegen Elfeinbeinküste im Liveticker: Darum stand die bislang einzige Begegnung unter einem ganz traurigen Stern

Von Tina Hofmann

Toronto (Kanada) - Nach dem berauschenden 7:1-Auftakterfolg gegen Curaçao bei der Fußball-WM 2026 steht heute für die deutsche Nationalmannschaft das zweite Spiel in der Gruppe E auf dem Programm. Im kanadischen Toronto heißt ab 22 Uhr der Gegner Elfenbeinküste.

Dass die DFB-Elf dabei vor einer viel größeren Herausforderung als noch am ersten Spieltag steht, ist klar. Das Team vom afrikanischen Kontinent ist stark besetzt, bestens bekannt aus der Bundesliga ist Yan Diomande (19) von RB Leipzig. Wir berichten für Euch im Liveticker und versorgen Euch vor dem Anpfiff, während der Partie und nach dem Schlusspfiff mit allen wichtigen Informationen.

18 Uhr: Security Check auf dem Vorfeld! Lustige Bilder vom DFB-Abflug in Winston-Salem

Beim Abflug am Freitag von Winston-Salem nach Toronto gingen lustige Bilder um die Welt. Denn der Security Check des deutschen Tross wurde auf dem Vorfeld durchgeführt. Dabei konnte man beobachten, wie die Spieler abgescannt wurden, sich auf Stühle setzen mussten. Natürlich wurde auch das Handgepäck genau unter die Lupe genommen.

Der DFB-Tross bei der Ankunft am Flieger von "Air Canada". © Federico Gambarini/dpa

Hier werden die Schuhe von DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) unter die Lupe genommen. © Federico Gambarini/dpa

Hier wird Kapitän Joshua Kimmich (31) abgescannt. © Federico Gambarini/dpa

17.40 Uhr: Die bislang einzige Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste stand im Schatten des Todes von DFB-Torhüter Robert Enke (†32)

Die bislang einzige Begegnung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Elfenbeinküste stand am 18. November 2009 unter einem ganz traurigen Stern. Nur acht Tage zuvor war DFB-Torhüter Robert Enke im Alter von nur 32 Jahren aufgrund von Depressionen freiwillig aus dem Leben geschieden. Sein Tod hatte nicht nur seine Familie und das ganze Land, sondern vor allem auch seine ehemaligen und aktuellen Mitspieler und Trainer erschüttert, die damals von seiner Erkrankung nichts wussten. Am 12. November 2009 wollte die DFB-Elf gegen Chile testen, das Spiel wurde abgesagt. Die Begegnung gegen die Elfenbeinküste am 18. November fand aber statt und stand dann ganz im Zeichen des Gedenkens an Robert Enke. Bewegend war unter anderem die Geste der Ivorer, die beim Aufwärmen mit Gedenkshirts an den verstorbenen Torhüter aufliefen. Auf der deutschen Bank wurde sein Trikot platziert, die Mannschaften spielten nach einer Schweigeminute vor der Partie in Trauerflor. Das 2:2-Unentschieden trat an diesem Abend völlig in den Hintergrund. Lukas Podolski zeigte nach seinem Tor zum 1:0 gen Himmel. In seinem zweiten Länderspiel verursachte damals Manuel Neuer den ersten Gegentreffer, indem er Emmanuel Eboué anschoss, von ihm prallte der Ball ins deutsche Tor. Seydou Doumbia ließ die Elfenbeinküste kurz vor Schluss dem Sieg nahe sein, doch erneut war es Podolski, der in der 90. Minute zum 2:2-Endstand traf. Seit dieser Partie spielten beide Teams nie wieder gegeneinander. Allerdings sollte vor der WM ein Testspiel stattfinden. Als allerdings die Auslosung ergab, dass beide Länder in Gruppe E aufeinander treffen, tauschte der DFB den Gegner und testete vor der WM gegen Ghana.

Die Spieler der Elfenbeinküste trugen bei der Partie 2009 Gedenkshirts für Robert Enke (†32). © IMAGO / Sven Simon

Beide Teams liefen mit einem Trauerflor auf. © IMAGO / DeFodi

Lukas Podolski sendete nach seinem verwandelten Elfmeter zur 1:0-Führung Grüße gen Himmel. © IMAGO / Laci Perenyi

17.20 Uhr: So ist die personelle Lage bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem Duell mit der Elfenbeinküste

Alle Spieler haben bei der deutschen Nationalmannschaft den Auftakt gegen Curaçao gut überstanden. Im WM-Camp in Winston-Salem konnte sich die Elf von Trainer Julian Nagelsmann seit Mittwoch ungestört auf die zweite Gruppenpartie vorbereiten. Von dort drangen keine Informationen über mögliche angeschlagene Spieler nach außen, sodass man Stand jetzt davon ausgehen kann, dass der Coach all seine Akteure heute Abend zur Verfügung hat und die in seinen Augen deutsche Bestbesetzung an den Start gehen kann.

Beim Abschlusstraining am Freitag in Winston-Salem waren alle DFB-Kicker dabei. © Federico Gambarini/dpa

17 Uhr: Ballert sich die deutsche Nationalmannschaft heute zum nächsten Sieg bei der WM?

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Sonntag hat aber mal so richtig Laune aufs Turnier gemacht. Mit 7:1 feierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Auftakt nach Super-Maß. Dass es nun im zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste wesentlich schwerer wird, ist allen klar. Die Ivorer sind enorm stark besetzt, vor allem der Star von RB Leipzig, Yan Diomande (19) sticht dabei hervor.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte einen berauschenden 7:1-Erfolg gegen Curaçao. © RONALDO SCHEMIDT / AFP

20. Juni, 16.39 Uhr: WM-Liveticker zum Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste