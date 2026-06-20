20.06.2026 22:47 Deutschland gegen Elfenbeinküste live: DFB-Elf liegt mit 0:1 hinten!

Deutschland gegen Elfenbeinküste im Liveticker: DFB-Elf liegt mit 0:1 hinten!

Von Tina Hofmann

Toronto (Kanada) - Jetzt gilt es! Die deutsche Nationalmannschaft will nach dem 7:1-Auftakterfolg gegen Curaçao bei der Fußball-WM 2026 nachlegen. Im zweiten Spiel muss die DFB-Elf in Toronto gegen die Elfenbeinküste ran.

Dabei hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rekordtorhüter zwischen den Pfosten. Manuel Neuer ist mit seinem heutigen 21. WM-Einsatz ab sofort alleiniger Rekordhalter. Spielstand: Deutschland - Elfenbeinküste 0:1 0:1 Franck Kessié (30. Minute) Wir berichten für Euch im Liveticker.

45.+2: Nmecha probiert es aus der Distanz, doch auch dieser Schuss kommt so schnell wieder zurück, wie er nach vorn geschlagen wurde. Die Deutschen probieren es immer wieder durchs Zentrum der Elfenbeinküste, doch das ist dicht.

45. Minute: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

44. Minute: Sané will sich in den Sechzehner dribbeln, bleibt aber in Defensive des Gegners hängen, der Ball ist schnell wieder weg.

43. Minute: Die Elfenbeinküste hat nach der Trinkpause und dem Führungstreffer das Spiel an sich gerissen. Die Deutschen zeigten sich zunächst geschockt, drückten dann aber auf den Ausgleich.

41. Minute: Aus dem Rückraum zieht Florian Wirtz ab, sein Schuss geht abgefälscht am linken Pfosten vorbei, aus der Ecke kann Deutschland kein Kapital schlagen.

41. Minute: Deutschland bekommt den Freistoß, den zirkelt Kimmich in den Sechzehner, doch dort kann Schlotterbeck den Ball nicht mehr richtig kontrollieren.

Das nächste deutsche Tor, das nicht zählt

39. Minute: Der nächste Treffer der DFB-Elf, der nicht zählt. Musiala foult Koussounou, doch der Schiedsrichter lässt die Szene so lange laufen, bis Kai Havertz das Tor macht, erst dann pfeift er. Richtige Entscheidung, etwas verwirrende Kommunikation des Unparteiischen aus Paraguay.

38. Minute: Tief durchatmen! Nach einem Foul an Pavlovic lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, dann geht Bonny allein auf Manuel Neuer zu, doch der Rekordtorhüter der WM kann den Ball abfangen, bevor er in den Maschen landet.

37. Minute: Die Elfenbeinküste wechselte im Vergleich zum Auftakterfolg gleich satte fünf Mal, doch bis jetzt tut das dem Spiel der Ivorer keinen Abbruch.

35. Minute: Die DFB-Elf ist angeschlagen vom Rückstand und muss sich erst einmal wieder sortieren. Erst die Sorge um den angeschlagenen Nico Schlotterbeck, dann der nicht gegebene eigene Treffer und dann der Rückstand nach der Trinkpause. Das alles lief in den vergangenen zehn Minuten mehr als ungünstig für die deutsche Mannschaft.

Die Elfenbeinküste geht mit 1:0 in Führung

30. Minute: Das ist die kalte Dusche fürs DFB-Team. Der Gegner geht durch ein Tor von Franck Kessié mit 1:0 in Führung. Diomande lässt auf der deutschen rechten Seite Kimmich stehen, passt scharf in den Sechzehner, wo Brown den Schuss von Amad blockt, doch dann prallt die Kugel vor die Füße von Kessié, der locker unten links einschiebt. Bitter, vor allem so kurz nach der Trinkpause.

Deutschland liegt nach 30 Minuten mit 0:1 gegen die Elfenbeinküste zurück. © Christian Charisius/dpa

29. Minute: Geht es für Nico Schlotterbeck doch nicht weiter? Antonio Rüdiger legt an der Seitenlinie schon das Tape an seinen Handgelenken an, spricht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

28. Minute: Jetzt geht's weiter. Die drei Minuten werden auf jeden Fall nachgespielt.

22.24 Uhr/25. Minute: Es gibt die erste Trinkpause. Es ist ein munteres Spiel zwischen beiden Mannschaften, wobei die DFB-Elf in den letzten Minuten deutlich das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und durch Musiala eine gute Chance verbuchte. Der vermeintliche Führungstreffer zählte nicht, da Aleksandar Pavlovic Torhüter Fofana behindert haben soll. Der Keeper hatte den Ball mit den Händen selbst in die Maschen gelenkt.

24. Minute: Nico Schlotterbeck scheint es besser zu gehen. Offenbar wurde ihm auch ein Schmerzmittel gereicht, hoffen wir mal, dass er die volle Spieldistanz gehen kann.

Der Ball zappelt im Tor, doch Deutschland bekommt den Treffer nicht

21. Minute: Deutschland hat die erste Ecke und der Ball zappelt im Tor, doch der Treffer gilt nicht, da Pavlovic den Torhüter laut Schiedsrichter behindert hat.

18. Minute: Jetzt kommt Jamal Musiala mit einer Einzelaktion an den Ball und zieht einfach ab, der Ball fliegt knapp am rechten Pfosten vorbei.

17. Minute: Nathaniel Brown setzt sich jetzt mal auf der linken Seite durch und passt in den Sechzehner, doch dort fängt die Elfenbeinküste den Ball ab, bevor Leroy Sané an die Kugel kommt.

Sorgen um Nico Schlotterbeck bei Deutschland

16. Minute: Nico Schlotterbeck steht wieder, nachdem das Ärzte- und Physioteam seinen linken Knöchel gecheckt hat. Hoffen wir, dass es für ihn regulär weitergehen kann. Er läuft auf den Rasen, beißt aber die Zähne ganz offenbar vor Schmerzen zusammen.

14. Minute: Das sieht nicht gut aus! Nico Schlotterbeck reißt sich das Tape vom linken Sprunggelenk und bleibt im eigenen Sechzehner liegen. Das Ärzte- und Phyisioteam der Deutschen eilt auf den Rasen. In einer Zeitlupe sieht man, das er mit dem linken Fuß bei einem Duell mit Diallo leicht umknickte. Er wird jetzt an der Seite behandelt.

Nico Schlotterbeck muss am Boden am linken Sprunggelenk behandelt werden. © Jan Woitas/dpa

11. Minute: Was ist mit Nico Schlotterbeck? Er läuft nach einem Duell mit Diallo nicht ganz rund. Waldemar Anton und Antonio Rüdiger werden zum Aufwärmen geschickt.

Erste gute Chance für Deutschland durch Kai Havertz in der 10. Minute

10. Minute: Da ist die erste dicke Chance für Deutschland. Nach einer tollen Flanke von Joshua Kimmich kommt Kai Havertz zum Kopfball und platziert den recht gut, doch Fofana im Tor hat die Finger dran und kann parieren.

8. Minute: Nmecha erobert stark das Leder im Mittelfeld, doch Deutschland beruhigt erst einmal das Spiel und befördert den Ball zunächst in den eigenen Reihen nach hinten.

6. Minute: Deutschland versucht im Spielaufbau die Ruhe am Ball zu bewahren, die Elfenbeinküste steht bis jetzt gut organisiert und lässt wenig zu. Auf der Gegenseite wollen die Ivorer Nadelstiche setzen und bringen immer wieder ihre Schnelligkeit ins Spiel.

3. Minute: Nach nicht einmal drei Minuten gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die Konterstärke der Ivorer. Im Spielaufbau verlieren die Deutschen den Ball, der neue Mann im Sturm, Bonny, schnappt sich das Leder und treibt es im Zusammenspiel mit dem Leipziger Diomande nach vorn, im Sechzehner kann die DFB-Elf die Situation dann aber klären.

2. Minute: Die deutschen Fans sind im "Toronto Stadium" ganz offenbar in der Überzahl, denn man hört die Fangesänge "Deutschland" laut und deutlich.

1. Minute: Es geht gleich flott los. Nach dem Anstoß kommt der Ball über Florian Wirtz zu Deutschlands Stürmer Kai Havertz, der den Ball direkt nimmt und nur knapp über den Kasten der Elfenbeinküste jagt.

22.00 Uhr: Der Ball rollt bei Deutschland gegen die Elfenbeinküste

Jetzt geht's los! Der Ball im zweiten Spiel für Deutschland bei der WM rollt.

21.55 Uhr: Jetzt ertönt die Hymne der Elfenbeinküste.

21.53 Uhr: Als Erstes ertönt die deutsche Nationalhymne. Und wir können Euch beruhigen - es singen alle mit.

21.52 Uhr: Zum offiziellen WM-Song "Dai Dai" von Shakira kommen Deutschland und die Elfenbeinküste auf den Rasen.

21.49 Uhr: Die Spieler stehen in den Katakomben bereit

Alles ist angerichtet, die Spieler beider Teams stehen in den Katakomben bereit. Joshua Kimmich führt die DFB-Elf als Kapitän aufs Feld.

21.44 Uhr: Mit dem Anpfiff ist Manuel Neuer neuer Rekordtorhüter der WM

Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Kurz nachdem der Schiedsrichter die Partie offiziell eröffnet hat, wird feststehen: Manuel Neuer ist neuer Rekordtorhüter der WM. Mit seinem 21. Einsatz hat er die meisten Einsätze bei der WM, die jemals ein Torhüter erzielt hat. Mit dem Auftritt gegen Curaçao hatte er den Rekord von 20 Spielen vom Franzosen Hugo Lloris eingestellt, nun ist er alleiniger Rekordhalter.

Manuel Neuer wird neuer Rekordtorhüter der WM sein. © Tom Weller/dpa

21.33 Uhr: Auch Oliver Bierhoff kommt vor dem Spiel zu Wort

Auch der ehemalige Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff (58), ist in Toronto. Vor vier Jahren wurde nach der enttäuschenden WM in Katar sein eigentlich bis 2024 laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst. Seit 2023 ist er in der NBA bei den New England Patriots als Berater tätig. "Rational habe ich das verarbeitet, emotional noch nicht", sagt er bei Magenta TV über sein Aus beim DFB, fügt aber auch an: "Ich schaue mit Dankbarkeit zurück und habe meinen Frieden damit gemacht."

Auch Oliver Bierhoff (58) ist nach Toronto gekommen. © Tom Weller/dpa

21.14 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste: Das sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich bereits bei Magenta TV geäußert. Das sagte er zu... ... Yan Diomande von RB Leipzig: "Wir fokussieren uns nie auf einzelne Spieler, aber klar, das ist schon einer der viel Gefahr ausstrahlt, die Jungs kennen ihn aus der Bundesliga. Es gibt aber auch noch ein paar andere auf dem Feld, die was können. Diallo hat dann auf der anderen Seite gegen Ecuador das entscheidende Tor gemacht, also die haben schon ein paar ganz interessante Spieler." ... seiner ersten WM: "Sehr spannend. Es ist ungewöhnlich, dass man bei der Nationalmannschaft in der Woche über Zeit hat zu trainieren. Das ist ganz, ganz selten, das haben wir ja normalerweise nie. Wir hatten dadurch Zeit zum Regenerieren, aber auch Dinge nochmal anzupassen nach dem Curaçao-Spiel. Heute sind manche Dinge ähnlich gefragt, manche schon ein bisschen mehr, deswegen mussten wir ein paar Dinge optimieren, das ist auch normal vor dem zweiten Spiel." ... der Stimmung: "Wenn man nach Toronto gefahren ist, oder man saß im Hotel, da hat man durchs Fenster die Stimmung gehört, das ist schon etwas sehr Besonderes." ... der Bedeutung eines möglichen Gruppensieges: "Wichtig ist es immer, den nächsten Schritt zu machen und der ist heute die Elfenbeinküste, das ist das Entscheidende. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen gegen einen Gegner, der so gefährlich ist. Wir wollen unsere Art von Fußball auf den Platz kriegen, aber mit einem guten Gleichgewicht. Wir wollen wenig Konter kassieren, um da den nächsten Schritt zu machen." ... der Aufstellung: "Wir haben relativ schnell gesagt, dass wenn alle fit sind, spielen wir mit derselben Elf. Es geht auch um Belohnung, es geht auch um weiterhin Rhythmus sammeln, es geht aber auch darum den Spielern, die gegen Curaçao gespielt haben und jetzt ein anderes Profil vom Gegner erwarten, Dinge auch umzusetzen. Wir müssen uns weiter einspielen und Rhythmus kriegen. Es hat keiner schlecht gemacht und deshalb gab es keinen Anlass, zu wechseln. ... der Frage, wie schwer es war, Deniz Undav nicht aufzustellen: "Ich glaube es wird immer schwer, bei allen Spielern. Wir haben eine sehr homogene Truppe, in der alle Gas geben, in der alle ihre Qualitäten und unterschiedlichen Vorzüge haben. Deniz ist ein Finisher, er wird sicherlich heute, wenn er reinkommt, Momente kreieren, die eben besonders sind, weil er im letzten Drittel eben besondere Fähigkeiten hat, das haben wir auch gegen Curaçao gegen Ende genossen." ... Manuel Neuer: "In seinem ersten Spiel hat er jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ansonsten gibt er uns so viel Ruhe im Training, hat einfach eine große Erfahrung, die er gerade den jüngeren Spielern, die noch kein Turnier gespielt haben, weitergeben kann und die davon zehren." ... der Euphorie der deutschen Fans und dem Zusammenhalt, den man spürt: "Ich habe zu meiner Zeit als Nationaltrainer nie eine Kluft zwischen Fans und Mannschaft gesehen. Man ist gemeinsam stärker als alleine, wir brauchen die Fans und wir spüren auch die Leute in der Heimat, die hinter uns stehen. Es überträgt uns aber auch die Verantwortung, heute wieder alles rauszuhauen."

Julian Nagelsmann (38) auf dem Weg ins Stadion. © Jan Woitas/dpa

20.49 Uhr: Gleich fünf Änderungen bei der Elfenbeinküste

Bei der Elfenbeinküste gibt es im Vergleich zum Auftakt-Sieg gegen Ecuador (1:0) gleich fünf Änderungen, das kommt überraschend. Doué, Fofana, Touré, Pepé und Wahi müssen raus, dafür rücken Koussounou, Sangaré, Ina Oulai, Amad und Bonny in die Anfangsformation. Aufstellung: Y. Fofana - Singo, Koussounou, Agbadou, Konan - Kessié, I. Sangaré - Amad, Inao Oulai, Diomande - Bonny