Sticker-Knall um legendäres WM-Heft: Panini bald Geschichte
USA - Diese kleinen Abziehbilder besitzen längst Kultstatus und lassen unzählige Fan-Augen seit Kindheitstagen strahlen: Am heutigen Freitag (8. Mai) geht hierzulande das neue Panini-Stickeralbum zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Verkauf. Doch fleißige Sammler müssen jetzt ganz stark sein, denn zumindest die Ära des italienischen Traditionsunternehmens und seiner Aufkleber findet in absehbarer Zeit ihr Ende.
Mit 980 Bildern auf 112 Seiten und so vielen Mannschaften wie nie zuvor erreicht das legendäre Panini-Heft dieses Jahr seinen bisherigen Höhepunkt. Nach 60 Jahren müssen sich die Liebhaber des aus Modena in die Welt getragenen Klebe-Hypes aber umgewöhnen.
Wie "The Athletic" berichtet, beendet die FIFA ihre Zusammenarbeit mit Panini nämlich mit der WM 2030. Stattdessen hat der Weltverband ab 2031 einen langfristigen und exklusiven Lizenzierungsdeal mit der US-amerikanischen Sportfirma Fanatics abgeschlossen.
Das Unternehmen mit Sitz in New York kümmert sich mit seiner Sammelkarten-Marke Topps bereits um die US-Ligen NBA und NFL sowie die Bundesliga und die Champions League. Nach Informationen der Bild ist auch der DFB kürzlich von Panini zu Fanatics gewechselt.
Der Konzern legt dabei in seiner bisherigen Interpretation weniger Augenmerk auf volle Stickeralben, sondern vielmehr auf eine ausgeprägte Tausch-Kultur sowie die Seltenheit und den damit höheren Wert einzelner Sammlerstücke.
FIFA erhofft sich eine "weitere wichtige Einnahmequelle"
"Wir sehen, dass Fanatics massive Innovationen im Bereich der Sport-Sammlerobjekte vorantreibt, die den Fans eine neue, sinnvolle Möglichkeit bieten, mit ihren Lieblingsmannschaften und -spielern in Kontakt zu treten", erklärte FIFA-Boss Gianni Infantino (56) gegenüber "The Athletic" in einem Statement.
Der Weltverband schaffe so eine "weitere wichtige Einnahmequelle", von der die Erlöse "wie immer wieder in den Sport, den Fußball, zurückfließen" sollen.
Unklar ist derweil, was der Lizenzpartnerwechsel für die Fans des ikonischen WM-Albums konkret bedeutet und ob Topps eine eigene Version auf den Markt bringen wird. Zumindest zur Bundesliga und Champions League vertreibt die Marke neben Sammelkarten inzwischen aber auch Aufkleber und dazugehörige Hefte.
Die Stickeralben zur WM besitzen immerhin eine große Tradition. Seit dem Turnier 1970 treibt Panini die Sammler nun schon an die Kiosk-Kassen. Zwei Weltmeisterschaften mit dem berühmten Ritter und seiner Lanze auf dem Abziehbild können nostalgische Liebhaber jetzt noch genießen.
Titelfoto: Bildmontage: Bruno Fahy/Belga/dpa, MARCO BERTORELLO / AFP