Sticker-Knall um legendäres WM-Heft: Panini bald Geschichte

USA - Diese kleinen Abziehbilder besitzen längst Kultstatus und lassen unzählige Fan-Augen seit Kindheitstagen strahlen: Am heutigen Freitag (8. Mai) geht hierzulande das neue Panini-Stickeralbum zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Verkauf. Doch fleißige Sammler müssen jetzt ganz stark sein, denn zumindest die Ära des italienischen Traditionsunternehmens und seiner Aufkleber findet in absehbarer Zeit ihr Ende.

Das neue Panini-Album zur WM 2026 ist ab Freitag im Handel erhältlich - und kommt zum vorletzten Mal vom italienischen Traditionsunternehmen. © Bruno Fahy/BELGA/dpa

Mit 980 Bildern auf 112 Seiten und so vielen Mannschaften wie nie zuvor erreicht das legendäre Panini-Heft dieses Jahr seinen bisherigen Höhepunkt. Nach 60 Jahren müssen sich die Liebhaber des aus Modena in die Welt getragenen Klebe-Hypes aber umgewöhnen.

Wie "The Athletic" berichtet, beendet die FIFA ihre Zusammenarbeit mit Panini nämlich mit der WM 2030. Stattdessen hat der Weltverband ab 2031 einen langfristigen und exklusiven Lizenzierungsdeal mit der US-amerikanischen Sportfirma Fanatics abgeschlossen.

Das Unternehmen mit Sitz in New York kümmert sich mit seiner Sammelkarten-Marke Topps bereits um die US-Ligen NBA und NFL sowie die Bundesliga und die Champions League. Nach Informationen der Bild ist auch der DFB kürzlich von Panini zu Fanatics gewechselt.

Der Konzern legt dabei in seiner bisherigen Interpretation weniger Augenmerk auf volle Stickeralben, sondern vielmehr auf eine ausgeprägte Tausch-Kultur sowie die Seltenheit und den damit höheren Wert einzelner Sammlerstücke.