WM 2026 live: Die Partien der Nacht im Liveticker

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14. Juni, 15.05 Uhr: Abgewiesener Schiedsrichter aus Somalia soll trotzdem seine WM-Vergütung erhalten

Der somalische Schiedsricher Omar Artan (34), dem von den USA die Einreise zur WM verweigert wurde, soll trotzdem sein Gehalt bekommen. Wie die BBC berichtet, wird die FIFA ihm sein komplettes Salär zur Verfügung stellen. Artan war bei seiner Einreise elf Stunden lang befragt und anschließend wieder nach Hause geschickt worden. Die USA begründeten ihre Entscheidung mit angeblichen Verbindungen des Unparteiischen zu Personen, die im Verdacht stehen, terroristischen Organisationen anzugehören. Nach den Vorkommnissen wurde er eingeladen, den Supercup zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Aston Villa am 12. August in Salzburg zu pfeifen. Artan erhielt bei seiner Rückreise, die über Istanbul stattfand, am Bosporus von FIFA-Offiziellen Hilfe. Trotzdem konnten auch sie nicht für seine Einreise in die USA sorgen.

Omar Artan (34, l.) war die Einreise in die USA verweigert worden. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

14. Juni, 12.50 Uhr: Portugal mit gefühlvoller Botschaft

Die portugiesische Nationalmannschaft wird die Weltmeisterschaft mit einem ganz besonderen Armband bestreiten. Dieses soll an Diogo Jota (†28) gedenken, der vor knapp einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Vor Abflug in die USA überreichte der portugiesische Premierminister, Luís Montenegro (53), allen Akteuren ein solches Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Neben den Spielernamen des diesjährigen WM-Kaders war auch der Name von Diogo Jota zu finden. Die Profis würdigen diese Geste immens: "Wir wissen das sehr zu schätzen", sagte Vitinha (26). Laut ihm habe der Premierminister den Spieler die Entscheidung überlassen "ob und wie wir es tragen wollen". Gemeinsam entschied die portugiesische Nationalmannschaft, dass sie das Armband während der gesamten Weltmeisterschaft bei Trainings und Spielen tragen wollen.

Am linken Handgelenk trägt Vitinha (26) das Armband, welches an Diogo Jota (†28) erinnert. © Marta Lavandier/AP/dpa

14. Juni, 11.31 Uhr: Annalena Baerbock kritisiert die Haltung der FIFA

In der Diskussion um die Verweigerung der Einreisen im Rahmen der Fußball-WM in Amerika hat Annalena Baerbock (45), Präsidentin der UN-Generalversammlung, die Haltung der FIFA kritisiert. Besonders im Fall rund um den somalischen Schiedsrichter Omar Artan (34), dem die Einreise verweigert wurde, sieht Baerbock die FIFA in der Verantwortung. "Das ist halt eben der Moment, wo es nicht mehr heißen kann, man ist neutral, man kann sich nicht äußern. Neutralität heißt, dass man alle Schiedsrichter einreisen lässt", äußerte sich die 45-Jährige. FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) bezeichnete den Fall als "unglücklich" und führte weiter aus: "Wir kontrollieren nicht alles. Wir versuchen, wir werden diskutieren, wir werden sprechen, wir werden sehen. Manchmal ist es gut, einfach zu chillen, relaxen. Wir versuchen, alles zu lösen."

FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) bezeichnete den Fall rund um Omar Artan als "unglücklich". © Tom Weller/dpa

14. Juni, 9.05 Uhr: Manuel Neuer hütet im ersten Gruppenspiel das Tor

Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte Julian Nagelsmann (38) die Rückkehr von Manuel Neuer (40) ins Tor. Zudem gab der Bundestrainer bekannt, dass Nathaniel Brown auf der Linksverteidiger-Position starten würde und auch Jamal Musiala (23) von Beginn ran darf. Das Spiel gegen Curaçao beschrieb Nagelsmann als "David gegen Goliath"-Situation und war sich der Favoritenrolle sehr bewusst. Im Nebensatz warnt der 38-Jährige vor einer ähnlichen Situation, wie der ersten Runde im DFB-Pokal, besonders weil der Karibikstaat auch durch eine gewisse "Unbeschwertheit" gefährlich wird. Trotzdem ist dieses erste Gruppenspiel natürlich eine Pflichtaufgabe für die DFB-Elf. Um 19 Uhr rollt der Ball.

Die Entscheidung ist gefallen: Manuel Neuer (l., 40) wird beim ersten Gruppenspiel im Tor stehen. © Jan Woitas/dpa

14. Juni, 8.45 Uhr: Australien mit dickster Überraschung der WM-Nacht

Damit hat nun wirklich niemand gerechnet: In Gruppe D gelang es Australien, den Favoriten aus der Türkei auf die Plätze zu verweisen. Der Außenseiter aus Down Under lauerte auf Konter - mit Erfolg. Nestory Irankunda traf nach einem türkischen Angriff sehenswert, als noch keine 30 Minuten gespielt war. St.-Pauli-Star Connor Metcalfe machte eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff beim Fehlstart der Türken den Deckel drauf. Australien - Türkei 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Nestory Irankunda (27.), 2:0 Connor Metcalfe (75.) Gelbe Karten: - / Yunus Akgün (1)

Nestory Irankunda (r.) bejubelt sein 1:0. © Darryl Dyck/The Canadian Press/dpa

14. Juni, 8.30 Uhr: Schottland setzt sich an Tabellenspitze

Die Schotten übernehmen nach einem 1:0-Sieg über Haiti die Tabellenführung in Gruppe C. Bereits nach einer knappen halben Stunde traf John McGinn per Nachschuss in einer anfangs recht wilden Partie. Zwar hatte Haiti mehrfach die Chance zum Ausgleich, doch am Ende entschieden die Bravehearts das Spiel für sich. Haiti - Schottland 0:1 (0:1) Tore: 0:1 John McGinn (28.) Gelbe Karten: Jean-Ricner Bellegarde (1) / Aaron Hickey (1), Findlay Curtis (1), Kenny McLean (1)

John McGinn gelang der frühe Siegtreffer. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

14. Juni, 8.15 Uhr: Brasilien kommt nicht über Remis gegen Marokko hinaus

Auch in Gruppe C gab es in der Nacht eine dicke Überraschung: Brasilien hat die marokkanische Führung lediglich in ein 1:1-Unentschieden verwandeln können. Der Rekordweltmeister brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Die recht frühe Führung durch Ismael Saibari konnte Vinicius Junior zwar noch in der ersten Hälfte ausgleichen, doch am Ende reichte es für beide Teams nur zu einem Punkt. Brasilien - Marokko 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Ismael Saibari (21.), 1:1 Vinicius Junior (32.) Gelbe Karten: Casemiro (1), Roger Ibanez (1) / -

Ismael Saibari brachte Marokko in Führung. © Frank Franklin Ii/AP/dpa

13. Juni, 23.06 Uhr: Katar schockt die Schweiz in der Nachspielzeit

Die erste dicke WM-Überraschung ist perfekt: Katar schockt die Schweiz mit einem späten 1:1-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. In einem eher müden Kick gingen die Eidgenossen dank eines umstrittenen Elfmeters mit 1:0 in der 17. Minute in Führung. Lange Zeit sah es nach dem Auftaktsieg für Deutschlands Nachbarland aus, doch dann schockte Katar den Gegner spät mit dem Ausgleich (90.+4). Katar - Schweiz 1:1 (0:1) Katar: Abunada - Al-Oui (60. Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (78. Mannai), Laye - Junior (88. Al-Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif Schweiz: Kobel - D. Zakaria, N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (65. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (65. Manzambi), Embolo, R. Vargas (78. Amdouni) Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras) Zuschauer: 67.966 Tore: 0:1 Embolo (17./Foulelfmeter), 1:1 Khoukhi (90.+4) Gelbe Karten: Abunada (1), Gaber (1) / D. Zakaria (1)

Boualem Khoukhi (r.) schockte die Schweiz spät per Kopfball. © FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

13. Juni, 19.33 Uhr: Hitzewelle trifft DFB-Team beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt

Beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt am Sonntag gegen Curaçao hat die Hitze in den USA auch die deutsche Nationalmannschaft getroffen. Bei Temperaturen um die 32 Grad kamen die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann ordentlich ins Schwitzen. Dabei wurden vor allem für die Torhüter besondere Maßnahmen getroffen, denn die Handschuhe der Keeper wurden in Eiswasser gelegt. Nach der Einheit stand für das Team das Mittagessen auf dem Programm, um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr dt. Zeit) steht für das Team mit einem Airbus 220 der rund zweieinhalb-stündige Flug zum ersten WM-Spielort nach Houston im US-Bundesstaat Texas an.

Aleksandar Pavlovic und Waldemar Anton (v.l.) kamen beim Abschlusstraining in Winston-Salem ordentlich ins Schwitzen. © Jan Woitas/dpa

Trainingstorhüter Jonas Urbig wringt seine Handschuhe aus, die vorher in Eiswasser lagen. © Jan Woitas/dpa

13. Juni, 18.25 Uhr: Diese WM-Spiele stehen heute Abend und in der Nacht auf dem Programm

Heute Abend um 21 Uhr steigen Katar und die Schweiz ins Turnier ein. Beide Teams treffen in Gruppe B in der San Francisco Bay Area aufeinander. Gefolgt wird diese Partie von den beiden Spielen in Gruppe C, Brasilien gegen Marokko (0 Uhr in New York) sowie Haiti gegen Schottland (3 Uhr in Boston). Am frühen deutschen Morgen (6 Uhr) treffen in der Gruppe D Australien und die Türkei in Vancouver aufeinander. Am Sonntagabend um 19 Uhr ist es dann endlich so weit und Deutschland startet in Houston gegen Curaçao in die WM. Um 22 Uhr spielen in der Gruppe F zudem die Niederlande und Japan gegeneinander.

Granit Xhaka (l.) und die Schweiz steigen am Samstagabend gegen Katar in die WM ein. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

13. Juni, 16.12 Uhr: Ghana sendet Protestnote an Kanada wegen Einreiseverbots für Schlüsselspieler

Das Außenministerium Ghanas hat den kanadischen Kollegen aufgrund der Einreiseverweigerung für Ghanas Nationalspieler Thomas Partey (33) eine Protestnote gesendet. Darin fordern die Offiziellen die Kanadier auf, ihre "unglückliche Entscheidung", den Mittelfeldspieler von Villareal nicht einreisen zu lassen, zu überprüfen. Die Behörden hatten Partey die Einreise im Vorfeld des Spiels am Donnerstag in Toronto gegen Panama nicht erlaubt. Als Begründung führten die kanadischen Behörden an, dass der Profi seit April in London vor Gericht steht, die nächste Anhörung findet im Oktober statt. Partey soll im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt haben, zudem ist er wegen fünf weiteren Vorwürfen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexuellen Übergriffs angeklagt. Die weiteren Taten sollen alle zwischen 2020 und 2022 geschehen sein. Partey spielte von 2020 bis 2025 für den FC Arsenal in London. Springender Punkt in der Diskussion: Lauf der Website der kanadischen Regierung kann Besuchern die Einreise verwehrt werden, wenn sie nachweislich Straftaten begangen haben. Allerdings hat die Verhandlung bei Partey noch gar nicht begonnen, er ist demnach auch nicht rechtskräftig verurteilt. Auch darauf beruft sich nun das ghanaische Außenministerium. "Die Regierung von Ghana bekräftigt das fundamentale Rechtsprinzip der Unschuldsvermutung als Eckpfeiler von Gerechtigkeit und ordnungsgemäßen Verfahren in demokratischen Gesellschaften."

Thomas Partey (33) kann Stand jetzt am Donnerstag nicht mit Ghana an der Partie in Kanada gegen Panama teilnehmen. © Tom Weller/dpa

13. Juni, 14.24 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zum Spielort nach Houston

Um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr dt. Zeit) absolviert die deutsche Nationalmannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (39) heute das Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt am Sonntagabend (19 Uhr) gegen Curaçao in Houston. Aktuell befindet sich die DFB-Elf noch im WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina. Nach dem Mittagessen geht es per Flugzeug (rund zweineinhalb Stunden Flug) nach Houston. Im Bundesstaat Texas steht das Auftaktspiel an. Dort gibt es zum bisherigen Aufenthaltsort nur eine minimale Zeitverschiebung von einer Stunde. Um 18.45 Uhr Ortszeit in Houston (1.45 Uhr dt. Zeit in der Nacht zu Sonntag) steht dann für Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic (22, FC Bayern München, defensives Mittelfeld) die Abschluss-Pressekonferenz an.

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt heute nach Houston. © Federico Gambarini/dpa

13. Juni, 13 Uhr: Kurzfristige Änderungen in der DFB-Gruppe: Schiedsrichter Michael Oliver verletzt

Wie die FIFA mitteilte, wird die Partie zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador am Montag (1 Uhr) nicht von Michael Oliver (41) geleitet. Der englische Schiedsrichter wird von einer Verletzung geplagt. "Aufgrund einer leichten Verletzung wurde Schiedsrichter Michael Oliver durch François Letexier ersetzt. Oliver wird voraussichtlich in den kommenden Tagen wieder für Spielansetzungen zur Verfügung stehen", teilte die FIFA mit. Neben Michael Oliver werden auch seine zwei Assistenten an der Linie von französischen Kollegen ersetzt. Der vierte Offizielle und der VAR bleiben gleich.

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver (41) wird seinen ersten Einsatz verletzungsbedingt verpassen. © IMAGO / Action Plus

13. Juni, 10.31 Uhr: Bittere Gewissheit: Neymar verpasst erstes Gruppenspiel

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte Nationaltrainer Carlo Ancelotti (67) den Ausfall der brasilianischen Ikone. "Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann", so Ancelotti. Für Neymar (34) ist es jetzt ein Rennen gegen die Zeit, um im schlimmsten Fall nicht die gesamte Gruppenphase zu verpassen. Der 34-Jährige hat weiterhin mit einer Verletzung an der Wade zu kämpfen. Schon die beiden Testspiele im Rahmen der Vorbereitung gegen Panama und Ägypten hatte Neymar aufgrund dieser Problematik verpasst.

Für Neymar (34) steht womöglich die gesamte Gruppenphase auf dem Spiel. © Silvia Izquierdo/AP/dpa

13. Juni, 9.01 Uhr: Englisches Nationalteam noch vor Ankunft im Trainingslager bestohlen

Kurz vor der Ankunft im WM-Quartier in Kansas City wurde die englische Nationalmannschaft rund um Thomas Tuchel (52) offenbar Opfer eines Diebstahls. Wie die BBC berichtete wurde in Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände transportieren sollten, eingebrochen. Dabei sei unklar, welche Gegenstände genau gestohlen wurden, es bestehe allerdings die Sorge, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe entwendet wurden. Die "Three Lions" werden am Samstagnachmittag im Trainingscamp erwartet, die Ausrüstung sollte ursprünglich schon vor den Spielern und Trainern ankommen. Es ist gut möglich, dass sich der Diebstahl auf das Training auswirke und die Vorbereitung auf das Spiel am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr) beeinträchtige.

Für Harry Kane (m., 32) und seine Teamkollegen könnte der Diebstahl eine Auswirkung auf das Training haben. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

13. Juni, 7.15 Uhr: Gastgeber USA siegt deutlich gegen Paraguay

In der ersten Partie der Gruppe D hat Gastgeber USA seinen Heimvorteil genutzt und Paraguay mit einem 4:1 deutlich geschlagen. Bereits in Halbzeit eins führten die US-Amerikaner mit 3:0, wobei das 1:0 ein unglückliches Eigentor von Damian Bobadilla war. Folarin Balogun traf hingegen gleich doppelt. Den Versuch Paraguays, durch den Treffer von Mauricio noch einmal heranzurücken, erstickte Giovanni Reyna in der Nachspielzeit schließlich im Keim. USA - Paraguay 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Damian Bobadilla (7./ET), 2:0 Folarin Balogun (31.), 3:0 Folarin Balogun (45.+5), 3:1 Mauricio (73.), 4:1 Giovanni Reyna (90.+8) Gelbe Karten: Tyler Adams (1) / Juan José Caceres (1), Miguel Almiron (1), Diego Gomez (1), Alex Arce (1), Junior Alonso (1)

Folarin Balogun (vorn) traf gleich doppelt. © Andre Penner/AP/dpa

12. Juni, 22.57 Uhr: Gastgeber Kanada rettet Auftaktpunkt gegen Bosnien-Herzegowina

Im ersten Spiel der Gruppe B haben sich Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Jovo Lukic köpfte die Bosnier bereits im ersten Durchgang nach einer Ecke in Front, anschließend spielte aber fast nur noch die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch. Belohnen konnte sich das Ahornblatt aber erst in der 79. Minute, als der eingewechselte Cyle Larin den hochverdienten Ausgleich erzielte. Kanada - Bosnien-Herzegowina 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Jovo Lukic (21.), 1:1 Cyle Larin (79.) Gelbe Karten: Alistair Johnston (1), Luc De Fougerolles (1) / Jovo Lukic (1), Ermedin Demirovic (1), Nikola Katic (1)

Cyle Larin (r.) traf zum späten Ausgleich für Kanada. © COLE BURSTON / AFP

21 Uhr: Die zweite WM-Nacht beginnt!

Die ersten beiden WM-Spiele sind im Kasten, jetzt geht es weiter! Den Start am zweiten Tag des Turniers machen Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina. Zuvor sahen die Zuschauer in Toronto noch die zweite Eröffnungsshow, Alanis Morissette sang dabei die kanadische Nationalhymne. Anschließend steigen auch die USA ins Turnier ein, ab 3 Uhr rollt der Ball gegen Paraguay.

In Kanada steigt die zweite Eröffnungsshow der WM 2026. © Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa

12. Juni, 20.17 Uhr: Thomas Partey wird Einreise verweigert

Die ghanaische Nationalmannschaft muss im ersten Gruppenspiel gegen Panama auf Thomas Partey (32) verzichten. Dem Mittelfeldspieler wurde die Einreise von den USA nach Kanada verweigert. Das bestätigte die FIFA. Die Visa-Probleme stehen höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den Ex-Arsenal-Star. Der 32-Jährige steht seit April in London vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben. Die nächste Anhörung findet im Oktober statt, ein Urteil wird nicht vor Mitte 2027 erwartet. In die USA durfte er dennoch reisen, dort wohnt er im WM-Quartier von Ghana in Boston. Die Black Stars spielen ihre Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag allerdings in Toronto.

Thomas Partey beim Spiel der ghanaischen Nationalmannschaft im März gegen Deutschland in Stuttgart. © Tom Weller/dpa

12. Juni, 19.08 Uhr: Miroslav Klose bangt um seinen WM-Rekord

Mit 16 Toren bei einer WM-Endrunde ist Miroslav Klose (48) noch der Rekordtorschütze des allergrößten Turniers. Das könnte sich in den nächsten Tagen und Wochen aber ändern. Selbst geht der frühere DFB-Knipser und heutige Nürnberg-Trainer jedenfalls fest davon aus. "Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen." In der Verlosung für den Bestmarken-Sturz sind vor allem Lionel Messi mit 13 Treffern sowie Kylian Mbappé mit 12 Toren. Argentinien und Frankreich könnten laut Klose auch "weit kommen", was höchstwahrscheinlich auch mit weiteren Buden der beiden einhergehen würde. "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden", so der 49-Jährige. Wenn es sich der Weltmeister von 2014 aussuchen könnte, dann würde er seinen Rekord lieber dem Argentinier überlassen: "Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie."

Miroslav Klose (48) ist sich sicher, dass sein WM-Rekord dieses Jahr fällt. © Daniel Karmann/dpa

12. Juni, 17.28 Uhr: "Major Tom" läuft auch bei der WM 2026!

Die deutsche Torhymne "Major Tom" von Peter Schilling wird auch bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gespielt, wie der DFB mitteilte. Demnach wurde das Lied gemeinsam mit den beiden "Signature Songs" mit "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen und "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer von der FIFA bewilligt. Wann genau die beiden letztgenannten Ohrwürmer zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft laufen, ist aber noch unklar. "Major Tom" hatte "Kernkraft 400" von Zombie Nation bereits zur Heim-EM 2024 als Torhymne abgelöst und einen regelrechten Hype bei den schwarz-rot-goldenen Fans ausgelöst.

Das DFB-Team darf auch bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu "Major Tom" jubeln. © Federico Gambarini/dpa

12. Juni, 16.09 Uhr: Deutschland-Schreck will sich Trainer tätowieren lassen

Marc Cucurella (27) - bei diesem Namen schrillen hierzulande seit der Heim-EM 2024 viele Fan-Alarmglocken. Zur WM verblüffte der Chelsea-Star jetzt mit einer skurrilen Ankündigung. Im Falle eines spanischen WM-Triumphs möchte sich der Linksverteidiger der "Furia Roja" nämlich das Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente (64) auf den Bizeps tätowieren lassen. "Ich unterschreibe das", so die mutigen Worte zu seinem eigenen Vorschlag gegenüber "Radio Cope". Bereits nach dem EM-Erfolg vor zwei Jahren hatte der Abwehrmann ein optisches Versprechen eingelöst und sich die Haare komplett rot eingefärbt. Den DFB-Anhängern dürfte sein vermeintliches Handspiel nach einem Musiala-Schuss im Viertelfinale und der ausgebliebene Elfmeterpfiff des englischen Schiedsrichters Anthony Taylor (47) aber besser in Erinnerung geblieben sein.

Die Szene der Heim-EM 2024: Marc Cucurella (27, 3.v.l.) bekommt den Ball an die Hand, Deutschland aber keinen Strafstoß. © Tom Weller/dpa

12. Juni, 14.39 Uhr: ZDF reagiert auf Kritik zur Eröffnungsshow

Zuschauer, die am Donnerstagabend die Eröffnungsshow der WM im ZDF verfolgen wollten, schauten erst einmal in die Röhre - oder vielmehr Werbung. Denn statt Feierlichkeiten aus dem Aztekenstadion zeigte der öffentlich-rechtliche Sender erst noch die Experten-Talkrunde aus dem Studio und anschließend Reklame. Fans verpassten dadurch mehrere Minuten und die Auftritte der Künstler Danny Ocean, J Balvin und Lila Downs. Die Rundfunkanstalt habe Verständnis für die daraus entstandene Kritik, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. "Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. ARD und ZDF dürfen von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag lief gegen 19:44 Uhr", so die Begründung. Zu dem Zeitpunkt lief die Eröffnungsshow bereits. Immerhin waren Headlinerin Shakira und der WM-Song "Dai Dai" dann in voller Pracht zu bestaunen. Der Sender merkte außerdem an, dass die ganze Feier im Re-Live in der Mediathek zu finden ist. Warum man die Werbung aber nicht in die mehr als zwei Stunden Vorberichterstattung vor der feierlichen Eröffnung gepackt hat, erklärte das ZDF nicht.

Den Auftritt von Musiker Danny Ocean haben die ZDF-Zuschauer am Donnerstagabend verpasst, stattdessen sahen sie Werbung. © Tom Weller/dpa

12. Juni, 14.05 Uhr: Friedrich Merz wünscht DFB-Team viel Erfolg

Vor einem Jahr hatte Friedrich Merz (70) der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die EM in der Schweiz lediglich über seinen Sprecher Stefan Kornelius (60) viel Erfolg ausrichten lassen. Bei den DFB-Männern suchte der Bundeskanzler nun hingegen den direkten Kontakt. Der 70-Jährige meldete sich per Videocall bei Kapitän Joshua Kimmich (31) sowie dessen Teamkollegen Kai Havertz (27) und Jonathan Tah (30). Das zeigt ein auf seiner Instagram-Seite veröffentlichter Clip. Was dabei sicher als coole Idee gedacht war, fühlt sich letztlich aber etwas zu inszeniert an. "Hallo, hier ist Friedrich Merz", sagte Merz zu Beginn des Austauschs. Im Laufe des Gesprächs schaltete sich zudem Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) dazu. Mit Blick auf die Unterstützung im Land erklärte der Kanzler: "Ganz Deutschland hält euch die Daumen! Hier fiebern alle mit!" Die Profis bedankten sich für den Zuspruch, machten deutlich, wie wichtig dieser Rückhalt ist: "Brauchen wir!", so die Kicker. Zum Abschied fand Merz noch einige motivierende Worte, blickte zugleich auf einen möglichen weiteren Austausch mit dem Nationaltrainer voraus: "Viele Grüße, toi, toi, toi. Ich würde mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind."

Drückt dem DFB-Team die Daumen: Bundeskanzler Friedrich Merz (70). © Elisa Schu/dpa

12. Juni, 11.50 Uhr: Gans in Mexiko-Trikot watschelt durch Menschenmassen

Das Netz findet es GANS geil! Noch keine 24 Stunden nach dem Eröffnungsspiel ist die WM schon um ihren ersten Online-Star reicher. Auf Social Media geht geht gerade ein Video einer Gans viral und bringt eine Welle an Aufrufen, Likes und Kommentaren mit sich. Darauf zu sehen ist das Tier, wie es im Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft entspannt durch die Straßen watschelt und sich dabei völlig unbeeindruckt von den Menschenmassen durchs Getümmel bewegt. Wo die Szene gefilmt wurde und was das Tier dabei genau vorhat, lässt sich in dem Clip nicht herausfinden. Lokalen Medien zufolge soll die Gans aber im Auftrag ihres Besitzers, eines Straßenverkäufers, unterwegs gewesen sein. Immer wieder werde sie demnach als äußerst fragwürdige Marketingaktion genutzt und solle mit einem Mini-Plakat um den Hals zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen, um am Ende damit die Kassen klingeln zu lassen. Tierfreunde dürften angesichts des Hintergrunds zu dem Video nur noch den Kopf schütteln, das Netz kommt dagegen aus dem Abfeiern nicht mehr heraus.

Gans im Ernst: Was ist denn hier los? © x

12. Juni, 10.35 Uhr: ZDF knackt Zehn-Millionen-Marke

Diese Quote kann sich sehen lassen! Zum Start der Weltmeisterschaft hat das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika dem ZDF Top-Zuschauerzahlen eingebracht. Durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen verfolgten am Donnerstagabend den 2:0-Erfolg des Co-Gastgebers im Fernsehen, was einem Marktanteil von 46,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das Auftaktspiel in Mexiko-Stadt erreichte damit eine deutlich höhere Reichweite als die Eröffnungspartie der letzten WM vor vier Jahren in Katar. Lediglich 6,21 Millionen Zuschauer hatten damals die Niederlage (0:2) des Gastgebers gegen Ecuador gesehen.

Starke Quote! Im Durchschnitt sahen 10,04 Millionen das Spiel im ZDF. © Tom Weller/dpa

12. Juni, 9.05 Uhr: Ausschreitungen beim Eröffnungsspiel

Man hatte es befürchtet: Wie erwartet ist der WM-Auftakt in verschiedenen Regionen Mexikos von Demonstrationen begleitet worden. Doch ruhig ging es dabei nicht zu. Am Aztekenstadion, wo das Eröffnungsspiel stattfand, kam es während der Eröffnungsfeier zu üblen Zusammenstößen zwischen teilweise vermummten jungen Demonstranten und der Polizei. In Mexiko-Stadt machten hingegen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE mit Protesten auf ihre Forderungen nach Reformen im Rentensystem, höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen aufmerksam. Bereits Anfang Mai hatten sie ihr Anliegen auf die Straße getragen, damals kam es zu Ausschreitungen.

Polizei und Demonstranten gerieten aneinander. © MARCO GONZALEZ / AFP

Vor dem Stadion eskalierte die Lage. © Oswaldo Ramirez / AFP

12. Juni, 8.45 Uhr: Alphonso Davies verpasst WM-Auftakt

Ist das bitter! Co-Gastgeber Kanada muss im WM-Auftaktspiel auf Alphonso Davies (25) verzichten. Der Bayern-Star laboriert weiterhin an seiner Muskelverletzung im Oberschenkel, steht Nationaltrainer Jesse Marsch (52) im Duell mit Bosnien und Herzegowina am Freitag (Anpfiff 21 Uhr) daher nicht zur Verfügung. Positive Signale gibt es dennoch. "Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt", erklärte der 52-Jährige Coach am Donnerstag. Entsprechend optimistisch blickt er auf die nächsten Tage, hofft auf eine baldige Davies-Rückkehr.

kann beim ersten Kanada-Match nur zuschauen: Alphonso Davies (25). © JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

12. Juni, 6.33 Uhr: Südkorea holt Rückstand gegen Tschechien auf und siegt spät

In der zweiten Partie der Gruppe A bei der Fußball-WM hat Südkorea einen späten 2:1-Sieg gegen Tschechien gefeiert. Kapitän Ladislav Krejci hatte das Nachbarland Deutschlands in der 59. Minute in Führung geköpft, die Führung hielt allerdings nur neun Minuten, dann glich In-beom Hwang zum 1:1. aus. In der 80. Minute gelang Hyeon-gyu Oh dann der viel umjubelte Siegtreffer. Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0) Tore: 0:1 Ladislav Krejci (59.), 1:1 I. Hwang (67.), 2:1 Oh (80.) Gelbe Karten: Ki-hyuk Lee (1) / -

Hyeon-gyu Oh (r.) erzielte den 2:1-Siegtreffer für Südkorea. © -/YNA/dpa

11. Juni, 23.01 Uhr: Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel gegen Südafrika, drei Rote Karten!

Mexiko hat sich im ersten Spiel der WM 2026 mit 2:0 (1:0) gegen Südafrika durchgesetzt. Dabei verteilte Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio gleich drei Platzverweise! Mexiko - Südafrika 2:0 Torschützen: 1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.) Gelbe Karten: Gutiérrez (1) / Mokoena (1), Sibisi (1) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Yaya Sithole (50.), Rote Karte Zwane (84.), Rote Karte Montes (90.+2)

Im WM-Eröffnungsspiel gab es gleich drei Rote Karten, eine davon sieht hier der Südafrikaner Themba Zwane (r.). © Silvia Izquierdo/AP/dpa

11. Juni, 21.05 Uhr: Die Weltmeisterschaft 2026 läuft!

Wir gehen rein, die WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada ist unterwegs! Der Ball im Aztekenstadion rollt, damit laufen sowohl das Turnier als auch das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Wird sich der gastgebende Favorit bei der Neuauflage der Startpartie der WM 2010 durchsetzen oder kann Südafrika erneut für eine Überraschung sorgen? Vor 16 Jahren gewann "Bafana Bafana" durch einen legendären Treffer von Siphiwe Tshabalala nämlich mit 1:0, damals war man selbst Gastgeber. Heute schließend sich also gleich mehrere Kreise.