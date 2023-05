Er soll es nicht mehr aushalten: Ronaldo will die Wüste wohl unbedingt verlassen!

Vor allem die Lebensbedingungen sollen dem fünffachen Ballon-d'Or-Gewinner zu schaffen machen. "Die Infrastruktur ist sehr weit weg von dem Standard in modernen Gesellschaften", schreibt das Blatt über den Grund der dringenden Wechselabsicht.

Demnach halte es der 38-jährige Angreifer in Riad - der Hauptstadt des Landes - nicht mehr aus und wolle unbedingt nach Europa zurückkehren.

Cristiano Ronaldo steuerte seit seiner Ankunft bei Al-Nassr immerhin 13 Tore bei, doch glücklich soll er nicht sein. © Fayez Nureldine / AFP

Im März prophezeite Ronaldo dann sogar, dass sich die höchste saudische Spielklasse auf dem besten Weg zur "viert- oder fünftstärksten Liga der Welt" befinde.



Alles also nur eine gut bezahlte Show? Insofern der fünffache Königsklassen-Gewinner sein Vorhaben auch ohne die Zustimmung des Klubs oder Abnehmer sowie "ohne triftigen Grund" in die Tat umsetzen möchte, müsste er laut FIFA-Statuten höchstwahrscheinlich eine Entschädigung an den Tabellenzweiten zahlen.

"In jedem Fall verpflichtet sich die Partei, die den Vertrag kündigt, Schadensersatz zu zahlen", heißt es darin.

Allerdings könnte Newcastle United zum Retter in der Not werden. Laut einem Bericht der Marca enthält der Kontrakt des Superstars eine Klausel, die besagt, dass er leihweise zu einem CL-Teilnehmer aus der Premier League wechseln könne.

Die neureichen "Magpies", die seit Oktober 2021 ironischerweise einem saudischen Konsortium gehören, haben die Champions-League-Qualifikation am Montag mit einem Remis gegen Leicester City perfekt gemacht.

Seinen sportlichen Wert unterstrich Ronaldo auch in der Wüste: In 17 Pflichtspielen für Al-Nassr gelangen ihm 13 Treffer und zwei Assists.