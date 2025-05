Erster Post nach 9 Monaten: Leipzig-Legende in großer Trauer

New York City (USA) - Neun lange Monate hat Emil Forsberg (33) kein Foto oder Video mehr auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Das hat sich am Donnerstag geändert. Aus einem traurigen Anlass.

Mit den Worten "Ruhe in Frieden, mein Freund" beginnt Forsberg seinen Text zu einem Foto, das ihn von hinten neben Familienhund Roffe zeigt. Auf der Terrasse des Anwesens in Schweden schaut der Golden Retriever zu seinem Herrchen auf.

Forsberg mit seinem langjährigen Wegbegleiter. © Bildmontage: Instagram/roffeoninstagram ; Instagram/eforsberg10 ;

Der 90-malige schwedische Nationalspieler (21 Tore) stand erst am Mittwoch im US-amerikanischen Open Cup auf dem Platz, wurde für die New York Red Bulls in der 74. Minute von Trainer Sandro Schwarz (46) eingewechselt.

Der Stammspieler war in dieser Saison in elf Ligaspielen an vier Toren beteiligt. Der Verein spielt bislang aber eine durchwachsene Saison, ist mit 15 Punkten Zehnter in der 15 Teams fassenden Eastern Conference.

Im Big Apple, wo die Saison in einem Kalenderjahr abgewickelt wird, hat der 33-Jährige noch einen Vertrag bis Ende 2026 mit Option auf zwölf weitere Monate. Nach neun Jahren in Leipzig war Forsberg im Januar 2024 in die USA gewechselt.