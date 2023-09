Er findet keinen neuen Verein! Jérôme Boateng ruft selbst bei diesem Champions-League-Klub an

Madrid - Einen Erfolg vor Gericht konnte Jérôme Boateng (35) zuletzt feiern , sportlich läuft es für den Ex-Weltmeister aber richtig bescheiden. Seit Sommer ist der Innenverteidiger vereinslos. Nun hat er seine Zukunft offenbar selbst in die Hand genommen.

Nicht nur hat Innenverteidiger Éder Militão (25) einen Kreuzbandriss erlitten und fällt lange aus, sondern stehen aktuell auch hinter Boatengs Ex-Kollegen David Alaba (31, spielten beim FC Bayern München gemeinsam) und Antonio Rüdiger (30, Mitspieler in der Nationalmannschaft ) dicke Fragezeichen.

Es war jedoch nicht Tolga Dirican, der zum Telefonhörer griff, sondern Boateng angeblich selbst. Und das mit jeder Menge Selbstbewusstsein, denn er rief laut eines Berichts des spanischen Online-Portals " El Nacional" bei keinem Geringerem als dem Präsidenten von Real Madrid an.

Mit Trainer Carlo Ancelotti (64, r.) hatte Boateng nicht das beste Verhältnis, das könnte gegen ein Engagement in Madrid sprechen. © IMAGO / Laci Perenyi

Nach zehn Jahren hatte Boateng im Sommer 2021 den FCB verlassen, war ablösefrei zu Olympique Lyon gewechselt. Dort erhielt er im Sommer dieses Jahres aber keinen Vertrag mehr.

Seitdem sucht der Weltmeister von 2014 vergeblich einen neuen Klub. Offenbar passte bis zum Deadline Day am 1. September kein Angebot in die Vorstellungen des in Berlin geborenen Spielers.

Angebote aus Saudi-Arabien soll Boateng abgelehnt haben, ihm geht es auch gar nicht um die Kohle, denn er soll Madrid seine Dienste laut des Berichts fast umsonst angeboten haben.

Offenbar will der Champions-League-Sieger von 2013 und 2020 einfach wieder auf der großen Fußball-Bühne mitmischen.

Wie seine Chancen auf ein tatsächliches Engagement stehen, ist schwer zu sagen. Zwar hat Real aufgrund der Verletzungssorgen mit Kapitän Nacho Fernández (33) nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger im Kader, doch im Nachwuchs verfügen die Königlichen über zahlreiche Talente auf dieser Position.

Was gegen ein Engagement in Madrid spricht: Mit Trainer Carlo Ancelotti (64) hatte Boateng schon zu Bayern-Zeiten nicht das beste Verhältnis. Der Italiener nahm dem 35-Jährigen den Stammplatz, nach dem Ende seiner Amtszeit wurde der Innenverteidiger aber wieder Abwehrboss bei den Münchnern.